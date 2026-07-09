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Los hombres tienen más probabilidades de ser diagnosticados con cáncer avanzado

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MIÉRCOLES, 8 DE JULIO DE 2026 (HealthDay News) -- Más hombres mueren de cáncer que mujeres, y un nuevo estudio sugiere una posible razón.

Los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de ser diagnosticados con cáncer avanzado que se ha extendido a otras partes del cuerpo, según informan investigadores en el número de julio de la revista Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

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Eso significa que su cáncer se detecta demasiado tarde, cuando es más difícil de tratar y más probable que sea fatal, según los investigadores.

"Sabemos que, en general, los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de morir de muchos tipos de cáncer. También sabemos que la fase del cáncer en el momento del diagnóstico es un predictor clave de la supervivencia al cáncer", dijo la investigadora principal Beth Maclin, investigadora postdoctoral en el Instituto Nacional del Cáncer en Bethesda, Maryland, en un comunicado de prensa.

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Entre 2019 y 2023, hubo unas 172 muertes por cáncer por cada 100.000 hombres en Estados Unidos, en comparación con 126 muertes por cáncer por cada 100.000 mujeres, según los investigadores en notas de fondo.

Para el estudio, los investigadores analizaron 2,4 millones de casos de cáncer rastreados por la base de datos del NCI entre 2015 y 2022.

El equipo analizó cánceres regionales (transmitidos a ganglios linfáticos cercanos) o distantes (transmitidos a otros órganos), en comparación con cánceres localizados que no se habían extendido más allá de su lugar de origen.

Los hombres tenían más probabilidades que las mujeres de ser diagnosticados con 16 cánceres regionales diferentes, entre ellos:

Cáncer de lengua (151% más probable) Cáncer de glándulas salivales (93%) Cáncer de boca y garganta (80%) Cáncer de tiroides (74%) Cáncer de estómago (67%)

Los hombres también tenían más probabilidades de ser diagnosticados con 17 tipos diferentes de cáncer en una etapa distante, incluyendo:

Cáncer de lengua (134%) Cáncer de tiroides (128%) Cáncer de glándula salival (97%) Cáncer de estómago (56%) Melanoma (50%)

Solo en un pequeño número de sitios oncológicos los hombres eran menos propensos que las mujeres a ser diagnosticados en etapas avanzadas, incluyendo cáncer de la caja vocal, vejiga, ano o hígado.

"Existen varias posibles explicaciones para que encontramos diferencias de sexo en la mayoría de los centros oncológicos que estudiamos", dijo Maclin. "Una explicación podría ser la diferencia en la adopción de cribado de cáncer en sitios que pueden detectarse mediante cribado.

"También es posible que existan diferencias en los comportamientos de búsqueda de atención sanitaria; Las investigaciones existentes muestran que las mujeres acuden más al médico que los hombres, lo que podría suponer más oportunidades para que los clínicos detecten los síntomas del cáncer más temprano, lo que lleva a que más mujeres reciban el diagnóstico en una etapa localizada en lugar de en etapas regionales o lejanas", añadió.

"También existe la posibilidad de que la forma en que los clínicos perciben los síntomas del cáncer en hombres y mujeres difiera, lo que lleva a diferentes tipos de pruebas diagnósticas o planes de tratamiento, lo que puede acelerar o retrasar el diagnóstico", añadió Maclin.

En cualquier caso, recibir atención médica regular es fundamental para detectar el cáncer en una etapa más temprana y tratable, dijo.

"Mi mensaje general es que todo el mundo debería ir al médico regularmente", dijo Maclin. "No tardes en ver al médico si notas que algo ha cambiado en tu cuerpo."

Más información

El Instituto Nacional del Cáncer tiene más información sobre estadísticas del cáncer.

FUENTE: Asociación Americana para la Investigación del Cáncer, comunicado de prensa, 6 de julio de 2026; Epidemiología, Biomarcadores y Prevención del Cáncer, 1 de julio de 2026

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