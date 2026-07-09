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Beber café puede reducir tu riesgo de enfermedad hepática

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MIÉRCOLES, 8 DE JULIO DE 2026 (HealthDay News) -- Lo mejor de tu café matutino puede no ser el toque de cafeína.

Un estudio recién publicado en la revista Clinical Gastroenterology and Hepatology sugiere que tan solo una o dos tazas al día pueden reducir el riesgo de sufrir enfermedades hepáticas graves.

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El estudio incluyó a más de 355.000 adultos sanos que completaron cuestionarios dietéticos y fueron seguidos durante unos 13 años.

Los resultados: Las personas que bebieron más café -- cinco o más tazas al día -- tenían un riesgo un 32% menor de cirrosis, un 47% menor de cáncer de hígado y un 42% menor de morir por enfermedad hepática.

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Las resonancias magnéticas mostraron que los consumidores de café también presentaban menos grasa hepática, inflamación y cicatrices, mientras que los análisis de sangre indicaban una función hepática más saludable.

Pero los investigadores subrayaron que estos hallazgos no son una recomendación de beber cinco o más tazas de café al día.

Dijeron que los beneficios en realidad comenzaban con solo una o dos tazas al día y se veían más fuertes con tres o cuatro tazas diarias.

"Nuestros hallazgos apoyan un consumo moderado de café para personas que ya lo disfrutan y toleran bien", dijo el autor principal Dr. Ju Dong Yang, director médico del Programa de Cáncer de Hígado en Cedars-Sinai en Los Ángeles.

Tanto el café normal como el descafeinado se relacionaron con resultados hepáticos más saludables, lo que sugiere que podría haber algo más que cafeína en juego.

Aunque se necesita más investigación, los autores afirmaron que el consumo de café podría complementar hábitos saludables como hacer ejercicio, mantener un peso saludable y limitar el alcohol.

"El siguiente paso en nuestra investigación es identificar los compuestos específicos del café responsables de estas asociaciones protectoras hepáticas", dijo la autora del estudio, la Dra. Shelly Lu, directora de la División de Gastroenterología y Hepatología de Karsh en Cedars-Sinai. "Nuestros hallazgos apuntan a vías biológicas que involucran inflamación y cicatrices y destacan objetivos moleculares que futuras investigaciones pueden explorar para comprender mejor cómo el café puede influir en la salud hepática y que más se beneficia."

Más información

La American Liver Foundation aporta más información sobre cómo mantener un hígado sano.

FUENTE: HealthDay TV, 8 de julio de 2026

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