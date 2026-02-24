Fuerza vinculada a longevidad entre mujeres mayores

LUNES, 23 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- No necesitas parecer fuerte o duro, pero la fuerza muscular puede influir en cuánto tiempo vivirás, según un nuevo estudio.

Las mujeres mayores con mayor fuerza tenían un riesgo significativamente menor de muerte durante un seguimiento de ocho años, según informaron recientemente investigadores en JAMA Network Open.

El estudio midió la fuerza de agarre de las mujeres y su capacidad para levantarse de una posición sentada a una de pie -- dos pruebas comúnmente utilizadas para determinar los niveles de fuerza de las personas mayores.

Las mujeres tenían una tasa de mortalidad un 12% menor por cada 15 libras adicionales de fuerza de agarre que mostraron durante las pruebas, según los investigadores.

Del mismo modo, tenían una tasa de mortalidad un 4% menor por cada 6 segundos más rápido que podían completar cinco elevaciones de silla sentado a pie, según los resultados.

"Si no tienes suficiente fuerza muscular para levantarte, te va a resultar difícil realizar actividades aeróbicas, como caminar, que es la actividad recreativa más comúnmente reportada en adultos estadounidenses de 65 años o más", dijo el investigador principal Michael LaMonte en un comunicado de prensa. Es profesor investigador de epidemiología y salud ambiental en la Escuela de Salud Pública y Profesiones de la Salud de la Universidad de Buffalo, en el estado de Nueva York.

"La fuerza muscular, en muchos sentidos, permite mover el cuerpo de un punto a otro, especialmente cuando se mueve contra la gravedad", dijo. "El envejecimiento saludable probablemente se persiga mejor mediante cantidades adecuadas tanto de actividades aeróbicas como de fortalecimiento muscular. Cuando ya no podamos levantarnos de la silla y movernos, estaremos en problemas."

Para el nuevo estudio, los investigadores siguieron a casi 5.500 mujeres de entre 63 y 99 años. Las mujeres se sometieron a pruebas de fuerza y luego fueron seguidas durante una media de ocho años.

Los resultados demostraron que el músculo importa, incluso teniendo en cuenta otras medidas de forma física.

De hecho, las mujeres con mayor fuerza muscular tenían menor riesgo de muerte incluso si no realizaban la cantidad recomendada de ejercicio semanal, según los investigadores.

"Dado que las mujeres de 80 años o más son el grupo de edad de más rápido crecimiento en EE. UU., la importancia de monitorizar y mantener la fuerza muscular tendrá enormes implicaciones para la salud pública en las próximas décadas", dijo LaMonte.

Es importante destacar que las mujeres no tenían que parecer culturistas delgadas para beneficiarse de su fuerza.

"También demostramos que las diferencias en el tamaño corporal no explicaban la relación entre la fuerza muscular y la muerte", afirmó. "Cuando ajustamos las medidas de fuerza al peso corporal e incluso a la masa corporal magra, la mortalidad seguía siendo significativamente menor."

Los investigadores subrayaron que los mayores no necesariamente necesitan ir al gimnasio para ganar fuerza.

"Incluso usar latas de sopa o libros como forma de resistencia proporciona estímulo a los músculos esqueléticos y podría ser utilizado por personas para quienes no son viables otras opciones", dijo LaMonte.

Sin embargo, el equipo instó a los mayores a consultar con su médico antes de comenzar cualquier ejercicio de fuerza. LaMonte dijo que un fisioterapeuta o un especialista en ejercicio puede ayudar a las personas mayores a entrenar de forma segura hacia objetivos de fuerza objetivos.

Más información

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento ofrece más información sobre entrenamiento de fuerza para personas mayores.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Buffalo, 17 de febrero de 2026