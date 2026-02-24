Análisis de sangre contra el cáncer no detecta la enfermedad antes en un estudio importante

LUNES, 23 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Un análisis de sangre diseñado para detectar el cáncer a tiempo no funcionó como se esperaba en un importante nuevo estudio, según la empresa que lo fabrica.

La prueba, llamada Galleri, no logró reducir el número de personas diagnosticadas con cáncer en fase avanzada, anunció su fabricante Grail la semana pasada.

Los resultados suponen un golpe para un campo de rápido crecimiento que busca detectar el cáncer más temprano, cuando el tratamiento puede ser más fácil y eficaz.

Galleri busca pequeños fragmentos de ADN canceroso en la sangre y más de 50 tipos de cáncer.

La prueba se vende en Estados Unidos desde 2021, aunque no ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA). Cuesta 949 dólares, y la mayoría de la gente lo paga de su bolsillo.

Grail afirma haber vendido casi 500.000 pruebas, incluyendo más de 185.000 solo el año pasado.

El estudio siguió durante tres años a 142.000 adultos sanos de entre 50 y 77 años en Gran Bretaña. Se gestionaba con el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.

Algunos participantes recibieron la prueba de sangre Galleri. Otros no. Los investigadores esperaban que la prueba detectara el cáncer antes, en las fases 1 o 2, en lugar de más tarde, cuando la enfermedad es más difícil de tratar.

Eso no ocurrió.

No hubo una reducción significativa en el número de cánceres diagnosticados en estadio 3 o 4, señaló Grail. El objetivo principal del estudio era mostrar una caída del 20% en los cánceres avanzados, pero ese objetivo no se alcanzó.

"Esto no apoya la implantación dentro del sistema sanitario estadounidense", dijo el Dr. Richard Houlston, experto en genética del cáncer del Institute of Cancer Research, a The New York Times.

Los directivos de Graal dijeron que aún se sentían animados por algunos resultados. Señalaron una disminución de los cánceres en estadio 4 y un aumento de los casos en estadio 3, lo que podría significar que los cánceres se detectaron ligeramente antes.

"Es absolutamente correcto decir que no alcanzamos el objetivo principal", dijo Harpal Kumar, director científico de Grail. "Pero lo que sí vimos fue un beneficio clínico muy convincente aquí."

¿Otros expertos? No estaban convencidos.

El estudio fracasó -- "fin de la historia", dijo la doctora Adewole Adamson, investigadora del cáncer en la Universidad de Texas en Austin.

"Si hubiera habido un resultado de mate claro, lo habríamos visto", añadió.

Algunos cánceres ya cuentan con pruebas de cribado fiables, como las mamografías y colonoscopias. Pero muchos cánceres mortales no lo hacen, por eso Galleri generó tanta esperanza.

Aun así, los expertos enfatizaron que detectar el cáncer antes no siempre significa que las personas vivan más tiempo. Además, los análisis de sangre también pueden pasar por alto cánceres o generar falsas alarmas.

"Tienes esto sobre la cabeza, pero no sabes qué hacer al respecto", dijo el Dr. Daniel Hayes del Rogel Cancer Center en Ann Arbor, Michigan. Describió casos en los que un análisis de sangre sugiere cáncer pero las pruebas no encuentran nada.

Una nueva ley permite que Medicare cubra algunas pruebas de detección de cáncer, pero Galleri no está cubierta automáticamente. Grail también ha solicitado la aprobación de la FDA.

Los expertos afirman que el fallido ensayo podría dificultar esa aprobación.

Estos resultados "son realmente sobrios para este campo", añadió Adamson.

Tras el anuncio, las acciones de Grail cayeron alrededor de un 50%. Casi todos los ingresos de la empresa provienen de las ventas de Galleri.

