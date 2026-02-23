Un estudio revela que la natación puede reducir a la mitad el riesgo de muerte: los beneficios de la práctica frecuente

La natación reduce a la mitad el riesgo de muerte, según un estudio de la Universidad de Carolina del Sur que monitoreó a más de 40.000 hombres durante 32 años ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de la Universidad de Carolina del Sur citado por MiNDFOOD sugiere que la natación puede reducir hasta un 50% la tasa de mortalidad en adultos respecto a quienes prefieren caminar, correr o no realizar actividad física.

La investigación, que monitoreó a más de 40.000 hombres de entre 20 y 90 años durante 32 años, ubica a este deporte entre los más completos y seguros para la salud integral.

Un ejercicio que excede los beneficios físicos

La natación, considerada por la Universidad de Harvard como una de las mejores actividades para cualquier etapa de la vida, impacta el bienestar mucho más allá de la condición física. De acuerdo con MiNDFOOD, los efectos positivos abarcan la disminución de síntomas de ansiedad y depresión, en especial cuando la práctica se realiza en el océano.

La talasoterapia —terapia basada en el contacto con agua marina— cuenta con antecedentes médicos desde el siglo XVIII, cuando se recomendaba para tratar afecciones como la mononucleosis infecciosa o la ictericia.

La práctica regular de natación fortalece el sistema cardiovascular y mejora la función pulmonar, otorgando beneficios integrales para la salud física

El contacto con el mar también beneficia la piel. Según MiNDFOOD, los minerales presentes en el agua salada, como magnesio, cloruro, sulfato, sodio y calcio, favorecen la desintoxicación y la regeneración celular, ayudan a mantener la hidratación cutánea y potencian la formación de nuevas células.

El gasto calórico de nadar varía según la intensidad, el peso corporal y otros factores individuales. De acuerdo con datos de la Cleveland Clinic, una hora de natación vigorosa puede consumir alrededor de 680 calorías en una persona de 68 kilogramos, cifra comparable al gasto producido por una hora de carrera a 9,6 kilómetros por hora (680 calorías) y superior al ciclismo moderado (544 calorías en una hora a 19-20 kilómetros por hora).

Los expertos explican que la natación involucra simultáneamente brazos, piernas, tronco y grupos musculares profundos, lo que puede incrementar la demanda energética en comparación con otros ejercicios aeróbicos de intensidad similar

La práctica regular también estimula el fortalecimiento cardiovascular. Según expertos consultados por MiNDFOOD, el ejercicio acuático combina intensidad aeróbica con bajo impacto articular, lo que fortalece el corazón, optimiza la función pulmonar y contribuye a reducir el colesterol. Por estos motivos, la natación suele recomendarse para personas de todas las edades y condiciones físicas.

Impacto en el cerebro y la salud mental

Nadar estimula la neurogénesis hipocampal, contribuyendo al manejo del estrés, el bienestar emocional y la reducción de los síntomas de ansiedad y depresión

Las investigaciones mencionadas por MiNDFOOD señalan que la natación favorece la neurogénesis hipocampal, el proceso de creación de nuevas neuronas en el hipocampo, área asociada al manejo del estrés y el bienestar emocional.

Según la Harvard Medical School, el ejercicio regular se asocia con una reducción de los síntomas de ansiedad y depresión, mejoras en el estado de ánimo y una mejor calidad del sueño. Los movimientos rítmicos y repetitivos de la natación contribuyen a la liberación de endorfinas, lo que puede generar sensaciones de bienestar incluso tras sesiones breves de ejercicio

Nadar se asocia con una reducción de los síntomas de ansiedad y depresión, así como mejoras en el ánimo y la calidad del sueño. Los movimientos repetitivos y rítmicos promueven la liberación de endorfinas, un efecto que puede percibirse incluso tras unos minutos de ejercicio diario.

Una hora de natación puede consumir hasta 784 calorías, superando el gasto calórico de actividades como correr o andar en bicicleta

La Universidad de Harvard respalda la natación como opción segura y eficaz para mantener la salud en el largo plazo. Destaca que “la natación hace funcionar el corazón y los pulmones”, entrenando al cuerpo para usar el oxígeno de manera más eficiente, lo cual se refleja en la disminución de la frecuencia cardíaca y respiratoria en reposo. El deporte involucra brazos, piernas y músculos intermedios, mejorando fuerza, resistencia y flexibilidad.

Seguridad, técnica y longevidad

De acuerdo con los especialistas consultados por MiNDFOOD, la natación presenta un riesgo mínimo de lesiones. El medio acuático minimiza el impacto sobre las articulaciones, lo que convierte a este deporte en una alternativa ideal para quienes buscan mejorar su estado físico sin sobrecargar huesos ni cartílagos. Según la Universidad de Harvard, “es una actividad que puede realizarse a lo largo de toda la vida y no debe abandonarse con la edad”.

El desarrollo técnico en el agua contribuye a perfeccionar la respiración y la coordinación corporal. Además, el movimiento durante la natación estira y acondiciona los principales grupos musculares, favoreciendo la reducción del perímetro de cintura, el aumento de la fuerza y la flexibilidad, así como la disminución de la presión arterial.

Diversidad de estilos y trabajo muscular

Expertos advierten que la natación debe complementarse con ejercicios de soporte de peso para optimizar la salud ósea y lograr un desarrollo físico equilibrado

Distintos estilos de nado permiten trabajar zonas musculares específicas. El estilo mariposa fortalece principalmente deltoides y trapecio, mientras que el nado de espalda se centra en el dorsal ancho, los isquiotibiales y los glúteos. Esta variedad posibilita adaptar la rutina según los objetivos individuales, desde el acondicionamiento general hasta la rehabilitación o el rendimiento deportivo.

Entre las ventajas más destacadas, los expertos en diálogo con MiNDFOOD mencionan una mayor resistencia física, energía, control de la presión arterial, reducción del insomnio y del dolor articular. La natación ayuda a mantener la masa muscular y apoya la pérdida de peso, sin generar el desgaste que pueden provocar otras disciplinas de alto impacto.

Aunque la natación favorece la salud cardiovascular, muscular y mental, la Universidad de Harvard advierte que no resulta especialmente efectiva para fortalecer los huesos. Por ello, recomienda combinarla con ejercicios de soporte de peso, como caminar, subir escaleras o entrenar fuerza, para lograr un desarrollo óseo equilibrado.

Las conclusiones de la Universidad de Carolina del Sur, MiNDFOOD y la Universidad de Harvard coinciden en que la natación, practicada de forma regular, representa una de las alternativas más completas y seguras para cuidar el cuerpo y la mente en todas las etapas de la vida.