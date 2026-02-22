El ejercicio físico ofrece un alivio limitado de los síntomas de la artrosis, según un análisis internacional

Investigadores europeos destacan diferencias notables entre articulaciones en los beneficios del ejercicio para la artrosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

La artrosis es una de las enfermedades crónicas más frecuentes y afecta la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. El consejo de realizar ejercicio físico suele ser central en las guías médicas para quienes la padecen.

Sin embargo, un nuevo estudio internacional coordinado por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Bochum y el Hospital Universitario de Copenhague advierte que el ejercicio físico solo proporciona un alivio leve y de corta duración para los síntomas de la artrosis.

De acuerdo con Europa Press, estos hallazgos reabren el debate sobre la conveniencia de mantener su prescripción como primer recurso terapéutico.

Un estudio de gran escala y metodología rigurosa

La investigación, publicada en la revista RMD Open, evaluó de manera conjunta cinco revisiones sistemáticas previas y 28 ensayos clínicos aleatorizados. El equipo científico analizó datos de 8.631 participantes incluidos en las revisiones previas y 4.360 pacientes que formaron parte de los ensayos, todos diagnosticados con artrosis de rodilla, cadera, mano o tobillo.

Según lo reportado por Europa Press, el análisis revisó publicaciones hasta noviembre de 2025, lo que permitió comparar el ejercicio físico con el placebo, la ausencia de tratamiento y distintas alternativas terapéuticas, tanto farmacológicas como intervenciones quirúrgicas.

Los expertos recomiendan personalizar el tratamiento de la artrosis e identificar qué subgrupos se benefician realmente del ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos recopilados muestran que el ejercicio físico logra únicamente un alivio discreto y transitorio del dolor en la artrosis de rodilla, con una certeza de la evidencia considerada muy baja. Europa Press indicó que, en los ensayos con mayor cantidad de participantes o mayor tiempo de seguimiento, los beneficios resultaron aún menores.

En el caso de la artrosis de cadera, el efecto del ejercicio fue prácticamente insignificante, mientras que en la artrosis de mano los beneficios se consideraron pequeños. El equipo subrayó que la magnitud del efecto del ejercicio depende de la articulación afectada y de las características clínicas individuales.

El estudio también analizó otras variables, como la intensidad y duración del ejercicio, sin detectar mejoras sustanciales cuando se modificaban estos parámetros.

Comparación con otras alternativas terapéuticas

El análisis profundizó en la comparación entre el ejercicio físico y otras estrategias habituales, como la educación del paciente, la terapia manual, el uso de analgésicos, las inyecciones de esteroides o ácido hialurónico y la artroscopia.

Según Europa Press, los resultados de estas alternativas fueron similares a los obtenidos con el ejercicio físico. Además, los ensayos individuales que evaluaron intervenciones quirúrgicas, como la osteotomía o el reemplazo articular, mostraron una mayor eficacia a largo plazo que el ejercicio, especialmente en pacientes seleccionados con afección avanzada.

El ejercicio físico solo produce alivio leve y de corta duración en los síntomas de la artrosis, según un análisis internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores de la revisión señalaron limitaciones en su trabajo, como la priorización de algunas revisiones sistemáticas sobre otras potencialmente relevantes, la heterogeneidad en la gravedad de los pacientes y la falta de comparaciones directas entre estudios.

Además, la posibilidad de tratamientos combinados complica la interpretación de los resultados y su aplicación a la práctica clínica general. En declaraciones recogidas por Europa Press, el equipo afirmó: “Nuestros hallazgos cuestionan la promoción universal de la terapia de ejercicios como única primera opción para el dolor y la función física en todos los pacientes con artrosis”.

También advirtió que la evidencia sobre los beneficios del ejercicio es “inconclusa, limitada y de corta duración”.

Perspectivas sobre seguridad y personalización del tratamiento

Aunque la eficacia del ejercicio físico para controlar el dolor y mejorar la función es limitada, los especialistas consultados por Europa Press resaltaron que la actividad física mantiene ventajas adicionales importantes, como un perfil de seguridad favorable, bajo costo y la posibilidad de adaptar la intervención a las preferencias y condiciones de cada paciente.

La decisión de incluir el ejercicio en el abordaje integral de la artrosis debe considerar los intereses personales y las características generales de salud, promoviendo así un enfoque individualizado y consensuado entre médico y paciente.

El estudio internacional reunió datos de más de 12.000 pacientes con artrosis de rodilla, cadera, mano o tobillo

El estudio coordinado por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Bochum y el Hospital Universitario de Copenhague invita a reconsiderar las recomendaciones sobre el ejercicio físico en la artrosis y a buscar modelos terapéuticos más personalizados.

Los autores recomiendan que futuras investigaciones identifiquen qué subgrupos de pacientes podrían beneficiarse más del ejercicio físico y qué modalidades, intensidades o combinaciones con otras terapias resultarían más eficaces. Europa Press señaló que el diseño de ensayos clínicos más robustos será clave para respaldar o modificar las actuales guías clínicas.