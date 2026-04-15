Milei no se moverá de la ortodoxia y pide paciencia hasta que la inflación se desplome

Javier Milei en AmCham (Jaime Olivos)

Actividad e inflación. En los pasillos del AmCham Summit que se realizó este martes no se hablaron de otros asuntos. O, cuanto menos, no faltaron en las charlas de café de los empresarios y políticos que asistieron al habitual foro de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. Y es que, tal y como había adelantado el ministro de Economía, Luis Caputo, a primeras horas de la mañana ya se sabía que el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) iba a ser negativo.

El 3,4 % mensual revelado por el INDEC llevó a que el mismo Javier Milei se sincerara de que el número estaba arriba de lo esperado por las previsiones oficiales. “El dato es malo. No nos gusta, ya que la inflación nos repugna”, comenzó en un tuit publicado minutos después de que se informara la cifra. Pero dentro de la negatividad del asunto, explicó que había razones para entender lo sucedido. “Esperamos que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente. Hoy lo explicaré en AMCHAM”, escribió.

Milei cerró el foro empresario por el cual pasaron líderes de empresas multinacionales y nacionales, funcionarios del Gobierno, gobernadores y legisladores nacionales. No dio el discurso que esperaba brindar, sino el que parecía que le pedían los asistentes. “Hoy lo que tenemos es incertidumbre sobre el nivel de consumo y el alza que hubo en los precios”, explicaba la directora de una importante compañía de consumo masivo.

La evolución de la inflación durante los últimos doce meses

Como pocas veces, Milei comenzó con un sincericidio: “Habitualmente los políticos cuando reciben un mal dato suelen fingir demencia o hablar de cualquier otra cosa. Nosotros tendríamos un montón de cosas buenas para hablar el día de hoy, pero como soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas de la política tradicional, y como odio la inflación, y como el dato no me gustó y me repugna, voy a hablar de inflación”.

Aunque no es muy reconocido, hay que convalidarle una extraña paradoja en las actitudes del Presidente: pese a que se caracteriza por su intransigencia ideológica, en momentos críticos tiene espacio para la reflexión de la marcha de las cosas.

En el Gobierno marcan que un acontecimiento parecido al ocurrido ayer sucedió en otro momento determinante de su gestión: en el discurso posterior a la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires en manos del peronismo. En ese momento, prometió corregir errores, pero ratificó el plan económico.

En este caso, Milei revalidó las decisiones que tomó junto a su gabinete económico, pero indicó que los errores no vinieron mayoritariamente de sus políticas, sino de shocks externos y contingencias ocurridas durante el último año.

No por eso fue casual que dijera ante la audiencia empresaria -a sabiendas de que sus declaraciones también serían replicadas por los medios nacionales para la sociedad- que “lo único que tenemos que tener es paciencia”. “El caso argentino nos indica que no nos podemos mover de la ortodoxia. Nos vamos a atar al poste para evitar escuchar los cantos de sirena. Y si nos sale mal, no pasa nada. Nos iremos a casa”, concluyó su alocución.

Javier Milei prometió que "la inflación va a caer" y sostuvo: "Hay que tener paciencia"

Milei primero diagnosticó que la dinámica inflacionaria tiene su origen en “dos shocks de características descomunales” a mediados del año pasado. Recordó que la inflación en mayo fue de 1,5 % luego de las elecciones porteñas y que, con vistas al posible resultado libertario en las elecciones posteriores, “comenzó un ataque feroz de la política al corazón del modelo” con leyes que intentaron movilizar más erogaciones del Presupuesto y que amenazaban con la sostenibilidad del superávit fiscal.

“Argentina tuvo una corrida que en otro momento de la historia hubiera volado por los aires. Pero eso no pasó. No solo eso, sino que recibimos un respaldo significativa en las elecciones. Por lo tanto, la gente sabe que no queremos volver al pasado y que si seguimos lo que estamos haciendo, las cosas tarde o temprano van a estar bien.

¿Qué dijo sobre la actividad? Milei culpabilizó a un “ataque especulativo” de la oposición en el marco de la campaña electoral al enfriamiento en la actividad económica. Dijo que durante el año pasado se podría haber crecido un 7 % y que ese factor fue clave para que se recortara a 4,2 %. “Las tasas volaron por los aires, el Riesgo País creció a 1500 y el tipo de cambio se acercaba al techo de la banda. Con Toto [Caputo] ya avisábamos que esa caída en la demanda de dinero iba a impactar en la inflación”, explayó.

A ese componente, el Presidente marcó que se le sumaron efectos estacionales como los aumentos en el componente de educación, el crecimiento en el precio de la carne y en el combustible, esto último a partir del incierto panorama externo. “Superados todos los efectos adicionales, la inflación va a caer”, afirmó.

Los ministros, en primera fila (Jaime Olivos)

Para dar un mensaje esperanzador, Milei marcó: “Les tengo una buena noticia. Ahora la demanda de dinero empezó a crecer. Esta sube cuando aumenta la actividad económica. Los datos de marzo muestran que la actividad empezó a crecer. El RIGI está volando de la cantidad de inversiones que están viniendo. El crédito también incrementa. Empezamos a recomponer el capital de trabajo. La inflación para delante se va a derrumbar. Y la actividad va a volver a niveles previos a los que teníamos al ataque de la política.”

En el apartado más sentido de su discurso y a viva voz, Milei contó que en la última reunión de Gabinete dio la orden de que la motosierra no se detenga y siga habiendo recorte del gasto fiscal para tener la posibilidad de disminuir los impuestos: “No vamos a ceder un ápice en la motosierra y en la política monetaria, no nos vamos a mover un ápice de la desregulación. No vamos a hacer lo que salga de nuestro manual de lo que está bien”, dijo. Fue en ese segmento donde más cantidad de aplausos hubo en la audiencia que lo escuchaba.

La trastienda del discurso

El Presidente llegó acompañado al Centro de Convenciones de Buenos Aires junto a Manuel Adorni. Esto configura un nuevo gesto de apoyo de parte suya a su ministro coordinador, quien se encuentra ante semanas clave para determinar su continuidad en el cargo. Al igual que con la continuidad de su política fiscal y monetaria, Milei busca mantener esa misma decisión para el jefe de Gabinete.

A lo largo de la jornada estuvieron exponiendo varios de los integrantes del entorno acérrimo de Milei. El ministro de Salud, Mario Lugones, y el canciller Pablo Quirno fueron de los pocos que se quedaron porque habían mantenido paneles dos horas antes. Antes de que comenzara a hablar Milei, ambos fueron acompañados por la custodia hacia otro sector del Centro de Convenciones porque el Presidente los quería saludar.

Ya se habían ido otros encumbrados libertarios que habían pasado por el foro empresarial. Dos de los más resonantes fueron la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Javier Milei junto a Manuel Adorni

La primera habló entrada la tarde y arengó a los empresarios a que se animen a invertir con mayor contundencia en el país. “Los reté un poco para despertarlos”, bromeó fuera del escenario, donde también fue consultada sobre si consideraba que sus acciones políticas habían subido después del escándalo mediático-judicial de Adorni: “Nunca tuve acciones a la baja”, agregó.

“El Colo” adelantó que el Gobierno buscará impulsar una reforma tributaria para el año próximo, pero lo que captó la atención de toda la audiencia fue una pregunta hecha por la periodista de Infobae En Vivo, Cecilia Bouflet, sobre si el caso de Adorni paralizó la gestión del Gobierno. Con su habilidad para eludir momentos incómodos, el ministro marcó que la “dinámica no para ni un minuto” y que el Presidente les pidió “seguir para adelante”.

Una pregunta parecida le llegó a Quirno.

- “¿Le gustaría ser jefe de Gabinete?“ -consultó Bouflet-.

- “No, estoy extremadamente ocupado en trabajar en la Cancillería. No van ni seis meses de estar en esta responsabilidad recién y tenemos un excelente jefe de Gabinete también”, respondió el ministro.

Hubo varios diputados y senadores nacionales que estuvieron en el AmCham Summit. Una parte mayoritaria de ellos eran dialoguistas con el Gobierno. En su gran mayoría auguraban que la exposición del jefe de Gabinete prevista para el 29 de abril en la cámara baja sería caótica. “Yo no veo bien que se presente. Tampoco voy a apoyar por hacerle una moción de censura, pero es una pena que la Casa Rosada llegue a ese extremo. No le conviene”, afirmaba uno de ellos.

Pablo Quirno (Jaime Olivos)

Estuvieron circulando por los pasillos varios de los legisladores libertarios que tienen intereses sectoriales y de inversión en sus terruños. Uno de los que más habló fue el senador neuquino Pablo Cervi. También se la vio nuevamente en público a la rionegrina Lorena Villaverde, que tuvo un caso familiar de amplísima repercusión en medios en la última semana.

Varios gobernadores expresaron su respaldo al plan económico nacional impulsado por Javier Milei, aunque insistieron en la necesidad de avanzar hacia un nuevo pacto fiscal que incluya una baja de impuestos para mejorar la competitividad. Los mandatarios destacaron la importancia de eliminar tributos considerados distorsivos y reclamaron un rediseño en la distribución de fondos coparticipables entre la Nación y las provincias.

Uno de los más contundentes fue el entrerriano Rogelio Frigerio, que le reclamó a Milei que baje las retenciones y el impuesto al cheque. Horas más tarde viajó con su par de Mendoza, Alfredo Cornejo, para reunirse con Karina, Santilli y el armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem.

Ese encuentro fue fotografiado y enviado por los canales oficiales de Presidencia, marcando un clima de época actual al interior del Gobierno: las reuniones a las que antes Santilli estaba acompañado por Adorni ahora lo tienen a la secretaria general de la Presidencia, con un poder inusitado que corporiza con los primos Menem.