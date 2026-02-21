Las guías clínicas dentales piden un uso más prudente de las radiografías

VIERNES, 20 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Todos los que han recibido atención dental regular conocen el pesado delantal de plomo que se coloca sobre el cuerpo antes de hacer radiografías de los dientes.

Pero lo que ha sido un ritual anual de ponerse el delantal y hacerse radiografías orales puede parecer muy diferente la próxima vez que vayas al dentista, según las nuevas directrices de la Asociación Dental Americana (ADA).

Las radiografías dentales deben ordenarse solo cuando sea clínicamente necesario, para minimizar la exposición a la radiación tanto de pacientes como de personas que trabajan en la consulta dental, según las directrices publicadas en el Journal of the American Dental Association.

En otras palabras, una persona puede no necesitar radiografías de sus dientes cada año, basándose en su salud dental.

"Esto significa que no existe un 'talla única' en cuanto al intervalo entre radiografías dentales", dice la página web de la ADA sobre radiografías.

El delantal de plomo también podría quedar en el pasado, con esta guía actualizada y directrices anteriores que indican que ya no son necesarias debido a los bajos niveles de radiación de rayos X y a la mejor tecnología.

"Las radiografías dentales son seguras. En algunos casos, una radiografía dental administra menos radiación que un solo día de la radiación natural a la que todos estamos expuestos simplemente por vivir en el mundo", dijo la autora principal de la guía , la Dra. Erika Benavides, profesora clínica de periodoncia y medicina oral en la Facultad de Odontología de la Universidad de Michigan.

"Sin embargo", añadió en un comunicado de prensa, "es importante seguir el principio ALARA (Tan Bajo Lo Razonablemente Posible) reconocido tanto en odontología como en medicina para minimizar la exposición a lo largo de la vida del paciente y solo solicitar radiografías cuando sea clínicamente necesario."

Los dentistas deben tener en cuenta la salud bucal actual de la persona, su edad y cualquier signo o síntoma de caries u otra enfermedad antes de solicitar una radiografía, según indican las directrices de la ADA.

También se anima a los dentistas a hablar con los pacientes sobre la necesidad de radiografías como parte de la toma de decisiones compartida, según la ADA.

"La imagen dental es una herramienta diagnóstica importante que puede ayudar a mejorar los resultados bucodentales y de salud general cuando se utiliza adecuadamente", afirmó Benavides.

"No te harían una radiografía de otra parte del cuerpo a menos que el médico creyera que había motivo para pedirla tras un examen", dijo. "De manera similar, las radiografías dentales solo deben solicitarse tras examinar primero los historiales médicos y dentales del paciente, las imágenes radióticas previas y los hallazgos actuales del examen clínico."

Las directrices también detallan el uso de rayos X en situaciones como dientes agrietados, endodoncias, planificación de implantes dentales y problemas de salud relacionados con la mandíbula.

"Estas recomendaciones clínicas actualizadas honran lo que hemos utilizado y aprendido y trazan un camino claro para la atención al paciente y el uso efectivo de la radiación en odontología", dijo la Dra. Trishul Allareddy, presidenta inmediata de la Academia Americana de Radiología Oral y Maxilofacial, en un comunicado de prensa.

Más información

La Asociación Dental Americana tiene más información sobre las radiografías dentales.

FUENTE: Nota de prensa de la Asociación Dental Americana, 5 de enero de 2026