Nunca es tarde para que los pacientes con cáncer se activen, según un estudio

JUEVES, 19 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Nunca es tarde para que los supervivientes de cáncer se activen, según informa un nuevo estudio.

Los supervivientes de cáncer que realizaron incluso pequeñas cantidades de ejercicio redujeron su riesgo de muerte relacionada con el cáncer, informaron los investigadores el 17 de febrero en JAMA Network Open.

Ese riesgo disminuyó aún más entre los pacientes que alcanzaron niveles más altos de actividad física.

Además, los pacientes con cáncer de pulmón y recto que comenzaron a hacer ejercicio solo después de su diagnóstico acabaron con un menor riesgo de muerte, según los investigadores.

Los resultados "pueden motivar a los supervivientes de cáncer a ser tan activos como puedan tras un diagnóstico, incluso si no lo eran antes", concluyó el equipo de investigación liderado por Erika Rees-Punia, científica principal senior de la Sociedad Americana del Cáncer.

Para el nuevo estudio, los investigadores agruparon datos de seis estudios a gran escala, que rastrearon a más de 17.000 supervivientes de cáncer con una edad media de 67 años.

Aproximadamente el 49% de los supervivientes habían sido diagnosticados con cáncer en fase temprana o media, según el estudio. Los supervivientes de cáncer de vejiga (24%), endometrio (22%) y pulmón (18%) representaron más de la mitad de los pacientes.

Los resultados mostraron que cualquier cantidad de actividad física reducía el riesgo de muerte por cáncer en un 33% en pacientes con cáncer de vejiga; 38% para quienes padecían cáncer de endometrio; y el 44% para personas con cáncer de pulmón.

A medida que aumentaban los niveles de ejercicio, el riesgo de muerte en muchos tipos de cáncer disminuía, según los investigadores.

Y en comparación con los supervivientes que no hicieron ejercicio ni antes ni después del diagnóstico, los supervivientes de cáncer de pulmón y recto tenían un 42% y un 49% menos de riesgo de muerte si empezaban a hacer ejercicio, según mostró el estudio.

Sin embargo, las personas activas que dejaron de hacer ejercicio tras el diagnóstico de cáncer no mostraron un riesgo significativo reducido de muerte, según los investigadores.

"La actividad física tiene un beneficio significativo para los pacientes con cáncer en cualquier etapa de su camino contra el cáncer", dijo la Dra. Susan Maltser en un comunicado de prensa. Es vicepresidenta de medicina física y rehabilitación en la Zucker School of Medicine en Uniondale, Nueva York, y directora del Programa de Rehabilitación Oncológica en Northwell Health en Hempstead, Nueva York.

"Sabemos que antes de que comiencen el tratamiento, durante el tratamiento, después del tratamiento y de por vida, la actividad física y el ejercicio tienen un impacto significativo no solo en su bienestar, sino muchas veces en la trayectoria de su cáncer", dijo Maltser, que no participó en el estudio.

El ejercicio puede ayudar a los pacientes a combatir la fragilidad que acompaña al cáncer, afirmó.

"Después de los tratamientos contra el cáncer , te han derribado", dijo Maltser. "Perdemos masa muscular con muy poca actividad, así que es importante ganar esa masa muscular."

Los pacientes con cáncer también presentan discapacidades muy específicas, dependiendo de su cáncer, añadió.

"Por ejemplo, las pacientes con cáncer de mama a veces tienen dificultades para mover el hombro", explicó Maltser. "Las pacientes con cáncer de pulmón pueden tener dificultad para respirar. Los pacientes con sarcoma de extremidad inferior tienen un tono muscular pobre. Así que construir lo que fue 'derribado ' es realmente importante."

Ella da a cada uno de sus pacientes una receta para hacer ejercicio, detallando qué deben hacer y con qué frecuencia.

Aunque nunca es tarde para empezar a hacer ejercicio, Maltser recomienda empezar poco a poco, especialmente si la persona ha estado inactiva.

"Da un paseo diario. El movimiento nos viene bien", dijo Maltser. "Levantar pesas nos hace bien. Dejar caer un objeto y doblarlo con las rodillas para recogerlo es bueno para nosotros."

Anima a los pacientes a buscar lo que ella llama unidades de ejercicio.

"Así que saliste a dar un paseo. Te llevas un par de unidades", dijo Malter. "Aparcas más lejos de lo habitual. Consigues algunas unidades. No llevaste un carrito de la compra al coche, y tú cargaste con las bolsas . Esas son unas unidades de ejercicio."

Las personas que ya hacen ejercicio deberían continuar, añadió.

"Y para quienes hacen ejercicio, tenemos ciencia basada en la evidencia que demuestra que lo que hacen es realmente importante y simplemente mantenerlo", concluyó Maltser.

Más información

El Centro de Cáncer MD Anderson de la Universidad de Texas ofrece más información sobre el ejercicio durante el tratamiento del cáncer.

FUENTES: JAMA Network Open, 17 de febrero de 2026; Dra. Susan Maltser, vicepresidenta de medicina física y rehabilitación, Zucker School of Medicine, y directora del Programa de Rehabilitación Oncológica en Northwell Health