Ludopatía y apuestas online: estrategias para prevenir las nuevas formas de adicción al juego

Las adicciones comportamentales incluyen la ludopatía y la inversión compulsiva, ambas con rasgos obsesivos y progresión silenciosa

Las llamadas adicciones comportamentales son aquellos comportamientos que poseen características de los cuadros adictivos y del espectro obsesivo compulsivo. En este marco encontramos la compra compulsiva, la cleptomanía, la adicción al sexo y la ludopatía, entre otros.

Algunos se presentan como cuadros sintomáticos expresión de un padecimiento de otro tipo como la acumulación compulsiva (síndrome de Diógenes; trastorno de acumulación o hoarding disorder) y la piromanía. Es por esto que algunos son considerados dentro de los manuales de clasificación clásicos (DSM e ICD) y otros, no.

Quizás una característica saliente, excepto de aquellos que van acompañados de un cuadro de base como una demencia o un cuadro psicótico, es que comienzan de manera que puede parecer un exceso o una rareza, pero no una patología y menos un cuadro compulsivo y progresivo.

Así, los familiares de este tipo de pacientes pueden estar años quejándose: “Juega demasiado”, “Compra mucho o cosas inútiles”, sin saber cuándo es excesivo, hasta que ocurre algo que llama la atención como puede ser la intervención policial en un caso de cleptomanía, habitualmente con elementos de escaso valor económico.

Al mismo tiempo la negación por parte de la persona y la banalización de sus comportamientos es notable. En los casos de consumo, mayormente mediado por el factor económico, existe además una presión en medios y redes, lo que dificulta la toma de conciencia de peligro, ya que es una actividad validada socialmente. Un terreno donde esto se ve de forma clara es la ludopatía.

La ludopatía ya no se limita al casino, hoy las apuestas deportivas online y el trading digital amplifican el riesgo

Tradicionalmente escenificada con una persona saliendo de un casino, hipódromo o sala de máquinas de juegos, hoy las variables son mucho más sutiles, lo que lo hace más fácil de negar. Las apuestas deportivas online se presentan como juego y muchas veces van unidas a una festividad colectiva, por ejemplo, cuando la selección juega un partido importante, donde las posibilidades de apuesta son infinitas.

Parece un juego, lo es, pero tiene todas las características destructivas emocionales, sociales y económicas de estos cuadros.

Al mismo tiempo, cada vez son más frecuentes en redes los influencers —en general jóvenes— que exhiben imágenes de éxito económico mostrando vehículos, propiedades, viajes y mujeres.

La invitación al pensamiento mágico, central en la ludopatía, radica en el mensaje de que ellos antes debían trabajar largas horas y ahora su realidad es la que muestran.

Así surgieron jóvenes que se autoperciben inversores, pasan horas frente a una pantalla operando, siguen a varios influencers financieros y compran cursos, todo con una mezcla de ansiedad y excitación, esperando que el mercado confirme su intuición.

A pesar de las similitudes con lo tradicional, no se sienten jugadores sino inversores, aunque el mecanismo mental subyacente es el de la ludopatía clásica. Las inversiones actuales son facilitadas por los medios digitales, con retribución o frustración rápida, como el trading de alta frecuencia con métodos supuestamente milagrosos, pero solo para un grupo de elegidos.

El sistema tiene características que obligan a pensarlo como una adicción conductual sofisticada, legitimada por el lenguaje técnico y amplificada por la cultura digital.

El pensamiento mágico y la ilusión de control predominan en quienes buscan ganancias rápidas en inversiones y apuestas

El escenario del casino, hipódromo o mesa de apuestas ahora tiene un aura seria, técnica, disfrazada de competencia profesional, lo que reduce el factor culpa y lo vuelve más peligroso. Predominan los gráficos, velas, indicadores y estrategias.

El celular sustituye al casino y está activo 24/7.

Los inconvenientes aumentan: por ejemplo, las patologías del sueño. Antes, el consultante clásico buscaba el método infalible, la convicción de dominar el azar; hoy esa distorsión cognitiva se disfraza de conocimiento, con cursos e influencers.

La idea de lo rápido impide que esa búsqueda, que puede durar años, lleve a pensar en la conveniencia de una capacitación formal como inversor o economista; todo sigue en el terreno de lo mágico y críptico.

Otro pilar clásico de la ludopatía, la ilusión de control, también está presente. Este mecanismo mental ha sido estudiado en relación con las distorsiones, disonancias y sesgos cognitivos que condicionan nuestras decisiones y nos hacen ver el mundo como lo necesitamos.

Como en la ludopatía tradicional, la idea de recuperar pérdidas y para ello repetir o multiplicar la apuesta se ve aumentada. Tras perder, se redobla la apuesta con la idea de “recuperar y salir”, una salida que nunca llega. Ese momento es clave: el pasaje de la decisión al automatismo. Cada pequeña ganancia refuerza la fantasía de control; cada pérdida significativa se niega, racionaliza o transforma en “aprendizaje”. En este modelo, las pérdidas se niegan aún más. Lo que atrae ya no es el dinero, sino la adicción al riesgo.

El celular ha sustituido al casino, permitiendo operar y apostar desde cualquier lugar a cualquier hora

Desde el punto de vista psiquiátrico, se asocian comorbilidades en un sistema de retroalimentación mutua: trastornos del ánimo, ansiedad y consumo de alcohol u otras sustancias. La inversión compulsiva actúa como regulador emocional: calma angustias, distrae del malestar, llena vacíos o devuelve una ilusión de control frente a la incertidumbre. La evidencia clínica muestra que, sin un abordaje adecuado, el deterioro psicológico y social tiende a profundizarse.

Un apartado especial corresponde a ciertas estructuras de personalidad o patologías que hacen al sujeto más lábil ante este tipo de presiones, donde el riesgo financiero se exacerba. En los trastornos bipolares, durante fases hipomaníacas o maníacas, aparece una combinación peligrosa de grandiosidad, hiperconfianza y disminución de la percepción de riesgo. También ocurre en personas con impulsividad marcada, como en adultos con TDAH, donde la búsqueda constante de estímulos y la dificultad para demorar la gratificación favorecen conductas repetidas de alto riesgo. Aquí surgen rasgos narcisistas, fantasía de excepcionalidad, intolerancia a la pérdida y necesidad de éxito visible.

En cuanto al pensamiento mágico, un nombre conocido como sinónimo de estafa es Charles Ponzi. Más allá de los detalles técnicos de su estafa, Ponzi representa un arquetipo vigente: prometía retornos extraordinarios y sostenía la ilusión mientras ingresara dinero nuevo. Su legado no es solo un método fraudulento, sino mostrar hasta qué punto una sociedad puede confundir deseo con evidencia. Un esquema Ponzi necesita una psicología colectiva dispuesta a suspender el juicio crítico por una promesa rápida.

El deterioro psicológico y social se profundiza cuando la adicción a la inversión no recibe un tratamiento adecuado

La literatura captó este mecanismo mucho antes. En “El jugador” (1866), Dostoievski, él mismo ludópata, retrata la ilusión de control, el trance, la vergüenza y la recaída disfrazada de decisión. Alexéi Ivánovich entra al casino para probar que puede dominar el azar y sentirse valioso, pero en realidad busca calmar una tensión sin nombre. Muchas conductas compulsivas no se sostienen por la ganancia real, sino por la regulación emocional y la fantasía de identidad. La ilusión de control se expresa en la convicción de que hay un método para ganarle al sistema. Esa lógica hoy toma la forma de tutoriales, grupos cerrados, indicadores y cursos premium.

El casino ya no está en el siglo XIX: está en el bolsillo, con notificaciones, gráficos en tiempo real y mercados abiertos 24/7. Cambió el decorado, pero la arquitectura psicológica es la misma. El problema no es invertir ni asumir riesgos, sino cuando invertir deja de ser una decisión racional y se convierte en una necesidad, un sustituto psicológico y emocional. El descanso, el trabajo y los vínculos se deterioran. Cuando se miente, se oculta, se persigue la pérdida y se vive pendiente de la próxima operación, la frontera entre inversión y juego ya ha sido cruzada.

En jóvenes y adolescentes, la detección temprana y la intervención familiar resultan claves

Frente a esto, como ocurre con otras adicciones conductuales, el abordaje adecuado cambia el pronóstico. Identificar las distorsiones cognitivas, trabajar la impulsividad y devolver una relación más realista con la incertidumbre es posible. En jóvenes y adolescentes, donde el fenómeno adopta formas agresivas a través de plataformas digitales y apuestas online, la detección temprana y la intervención familiar resultan claves.

El desafío de la clínica es recordar que, aunque cambien los escenarios, el núcleo conceptual permanece: detrás del gráfico sofisticado y la jerga técnica, persiste una compulsión humana con envoltorio nuevo. No se trata de demonizar los juegos de azar ni las inversiones online actuales, sino de ser consciente de los riesgos y estar alerta a las promesas de ganancias rápidas, que nos llevan a una ruleta que nunca deja de girar, peor aún, a una mente que no se detiene.

* El doctor Enrique De Rosa Alabaster se especializa en temas de salud mental. Es médico psiquiatra, neurólogo, sexólogo y médico legista