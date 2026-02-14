Salud

Células madre para la caída del cabello: qué dice la ciencia sobre su efectividad

La evidencia científica explicó cómo estas terapias regenerativas actúan sobre el pelo y en qué casos podían resultar más beneficiosas

Guardar
Los tratamientos con células madre
Los tratamientos con células madre para la caída del cabello destacan por favorecer la regeneración capilar en personas con folículos aún activos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tratamientos con células madre para la caída del cabello se han posicionado como una de las alternativas más buscadas por quienes desean frenar la calvicie, impulsados por un creciente volumen de anuncios en redes sociales y el auge de la medicina regenerativa apoyada en datos científicos.

Clínicas especializadas en lugares como Dubái, referentes internacionales y publicaciones en revistas médicas coinciden en señalar avances, aunque advierten sobre la necesidad de realismo y diagnóstico personalizado.

¿Cómo actúan las células madre en la regeneración capilar?

Según explicó la doctora Maya Shahsavari, directora médica de Ouronyx Dubai, en entrevista con GQ México, la regeneración capilar con células madre permite que el cuero cabelludo recupere la capacidad de producir cabello de manera adecuada.

“Los folículos pilosos no suelen estar muertos, sino debilitados o en fase inactiva. Las terapias con células madre envían señales regenerativas para mejorar el flujo sanguíneo, reducir la inflamación y reactivar el entorno celular alrededor del folículo”, detalló la especialista.

Estudios recientes, revisados por el National Institutes of Health (NIH) y publicados en revistas especializadas, confirman que las terapias basadas en células madre pueden promover la regeneración y el engrosamiento del cabello, especialmente cuando se aplican en fases iniciales de pérdida.

Ensayos clínicos controlados han demostrado incrementos en la densidad y grosor capilar, aunque los resultados suelen ser graduales y varían según la técnica y el perfil del paciente.

Expertos en medicina regenerativa recomiendan
Expertos en medicina regenerativa recomiendan un diagnóstico personal y preciso para abordar el debilitamiento capilar con terapias de células madre (Freepik)

La medicina regenerativa se diferencia de los tratamientos cosméticos tradicionales porque su objetivo es reparar la función biológica del folículo y no solo ofrecer un efecto visual temporal. “La regeneración capilar busca restaurar el comportamiento natural del cabello a largo plazo, no solo cubrir la pérdida”, puntualizó Shahsavari.

Esta visión coincide con revisiones sistemáticas internacionales, que identifican un efecto positivo en la densidad y calidad capilar, aunque advierten que la duración de los beneficios puede ser limitada y se requiere optimizar los protocolos.

Mitos, limitaciones y expectativas realistas

Uno de los malentendidos más frecuentes consiste en esperar la creación de nuevos folículos. “Las terapias actuales no generan folículos pilosos nuevos de manera fiable en humanos”, aclaró Shahsavari.

Su efecto reside en reactivar los folículos existentes que permanecen latentes, sobre todo en casos incipientes o moderados. “Muchos hombres creen que han perdido el cabello, cuando en realidad los folículos se han miniaturizado y producen cabellos más finos”, explicó la especialista.

as terapias con células madre
as terapias con células madre actúan reactivando folículos latentes, mejorando el flujo sanguíneo y reduciendo la inflamación en el cuero cabelludo (Freepik)

Revisiones clínicas recientes respaldan esta perspectiva: los tratamientos con células madre muestran mayor eficacia en personas con folículos aún activos y en fases tempranas de calvicie.

El NIH y la Plastic and Reconstructive Surgery Global Open destacan que los aumentos en densidad capilar son más notorios en pacientes con pérdida reciente, y que no existen efectos milagrosos ni instantáneos.

Evidencia clínica y perspectivas futuras

La evidencia científica apoya el potencial de las terapias con células madre y exosomas para mejorar la densidad y calidad del cabello. Los efectos adversos reportados son mínimos y transitorios, como dolor leve o irritación local.

El avance de la medicina regenerativa, sumado al desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico y seguimiento digital, perfila un escenario donde estas terapias podrían integrarse como complemento a los tratamientos tradicionales o como alternativa en fases iniciales de alopecia.

El tratamiento comienza con una evaluación individualizada para determinar la viabilidad de la terapia. Luego, mediante inyecciones localizadas, se introducen factores de crecimiento y moléculas de señalización que estimulan a las células madre residentes alrededor del folículo piloso.

Los tratamientos personalizados contra la
Los tratamientos personalizados contra la caída del cabello consideran factores genéticos, hormonales y nutricionales para maximizar el éxito terapéutico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos recopilados en ensayos controlados, los mayores aumentos en densidad y grosor capilar se observan a partir de la cuarta semana, con picos entre el tercer y sexto mes. Los especialistas destacan que la biología capilar responde de forma gradual y que la paciencia es clave para valorar los cambios.

¿Quiénes son candidatos ideales y qué errores evitar?

El perfil más adecuado corresponde a personas con folículos activos y pérdida de cabello incipiente o moderada. Tanto Shahsavari como los estudios revisados por el NIH enfatizan que quienes presentan expectativas realistas y mantienen actitud paciente tienden a experimentar mejores resultados.

El error más habitual consiste en demorar la consulta hasta fases muy avanzadas, cuando la capacidad regenerativa se reduce considerablemente.

El diagnóstico personalizado, subraya la directora médica de Ouronyx Dubai, es indispensable, ya que la caída del cabello obedece a múltiples causas: desde factores genéticos hasta estrés, desbalances hormonales y deficiencias nutricionales.

Los tratamientos basados en células madre se consideran parte de la medicina de precisión, solo tras un análisis exhaustivo del cuero cabelludo y la historia clínica.

a medicina regenerativa se diferencia
a medicina regenerativa se diferencia de tratamientos cosméticos al restaurar la función biológica del folículo en lugar de ofrecer resultados temporales (Freepik)

La terapia regenerativa busca conservar y fortalecer el cabello existente, mientras que el trasplante implica redistribuir folículos desde zonas donantes a áreas despobladas. Según la especialista entrevistada por GQ México, “los trasplantes pueden ser útiles, pero la regeneración se centra en preservar y restaurar, no en reemplazar”.

Temas Relacionados

Maya ShahsavarialopeciaDubaiMedicina RegenerativaFolículo PilosoTerapia Capilar PersonalizadaSalud CapilarNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

¿Por qué la amabilidad diaria mejora el ánimo y las relaciones?

Un análisis realizado por especialistas en psicología revela que actos cotidianos como saludar o mostrar disposición a colaborar promueven la cooperación, disminuyen tensiones y facilitan el desarrollo de ambientes más saludables y resilientes

¿Por qué la amabilidad diaria

Cómo los bucles mentales afectan la salud emocional y qué recomiendan los expertos

De acuerdo con una especialista, la sociedad actual facilita que los pensamientos circulares deterioren el equilibrio emocional, haciendo necesario un cambio de enfoque

Cómo los bucles mentales afectan

25 alimentos ricos en vitamina E para agregar a la dieta

Un consumo adecuado de este nutriente favorece los mecanismos de defensa antioxidante y ayuda a prevenir diversas alteraciones metabólicas, según organismos especializados en enfermedades hepáticas y nutrición clínica

25 alimentos ricos en vitamina

Un estudio sugiere que los orgasmos femeninos pueden reducir la presión arterial en la menopausia

Expertos analizan cómo la actividad sexual podría convertirse en un factor más del cuidado cardiovascular en esta etapa

Un estudio sugiere que los

El microbioma intestinal refuerza la inmunidad en personas con VIH, según un estudio internacional

Expertos del Instituto de Ciencias Weizmann y del Centro Hadassah para el SIDA, de Israel, probaron que la microbiota contribuye a la defensa inmunológica, abriendo puertas a nuevas estrategias terapéuticas para personas con VIH

El microbioma intestinal refuerza la
DEPORTES
El día que una lasaña

El día que una lasaña dejó al Tottenham sin jugar la Champions League

Pasión sin fronteras: la historia del hincha que viaja más de 40 horas para ver a sus dos clubes

Se agotaron en apenas tres días los 10 mil preservativos que fueron repartidos en la Villa Olímpica en los Juegos de Invierno

Denunciaron trampa en un partido de curling en los Juegos Olímpicos de Invierno: el fuerte exabrupto

Un tenista argentino fue suspendido dos meses por apuestas y no denunciar un intento de soborno

TELESHOW
Bizarrap estuvo como invitado en

Bizarrap estuvo como invitado en La Casita y mostró un número mágico que ilusiona con una colaboración con Bad Bunny

Joe Fernández se disculpó con el bailarín Valentín Fresno por sus dichos homofóbicos: “Creí que era gracioso”

Cambio de horario para el show de Bad Bunny del sábado 14 de febrero: todos los detalles

Bad Bunny hizo vibrar y bailar al estadio River Plate en su primera noche: la emoción por volver al país y el homenaje a Soda Stereo

Dany Lescano: “Ojalá tuviera mucho para dar a los que no tienen nada”

INFOBAE AMÉRICA

El día que una lasaña

El día que una lasaña dejó al Tottenham sin jugar la Champions League

Pasión sin fronteras: la historia del hincha que viaja más de 40 horas para ver a sus dos clubes

Una película sobre la leyenda trágica de Bill Evans entra en competencia en el Festival de Berlín

Francia alertó que Vladimir Putin está “dispuesto a usar armas biológicas contra su propio pueblo”

Bukele posiciona a El Salvador como destino turístico regional con espectáculos masivos y el impulso de la seguridad