El ayuno intermitente alivia la enfermedad de Crohn, según concluye un ensayo

MARTES, 10 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- El ayuno intermitente puede ayudar a personas con problemas gastrointestinales causados por la enfermedad de Crohn, según ha descubierto un nuevo ensayo clínico.

Los pacientes con Crohn que limitaron su alimentación a una ventana diaria de ocho horas al día vieron una disminución del 40% en la frecuencia de las evacuaciones en tres meses, informaron los investigadores el 9 de febrero en la revista Gastroenterology.

Los dolores abdominales de los pacientes también se redujeron a la mitad por el ayuno restringido en el tiempo, según los investigadores.

"Vimos mejoras significativas en los síntomas de la enfermedad, reducción del malestar abdominal, cambios favorables en el metabolismo y la inflamación y cambios prometedores en las bacterias intestinales -- todo lo que sugiere que el ayuno intermitente puede ayudar a los pacientes a mantener una remisión duradera de la enfermedad de Crohn", dijo el investigador principal Dr. Maitreyi Raman en un comunicado de prensa. Es profesora asociada de medicina en la Universidad de Calgary, Canadá.

El Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal que puede dañar cualquier parte del tracto digestivo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC). Sus principales síntomas son diarrea, desnutrición y dolor o calambres abdominales.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 35 adultos con enfermedad de Crohn que tenían sobrepeso u obesidad, y asignaron aleatoriamente a 20 a ayuno intermitente. El resto siguió su dieta habitual.

Los pacientes asignados al ayuno no tuvieron que reducir calorías, según los investigadores: solo tuvieron que restringir su alimentación a un periodo de ocho horas diarias.

Tras 12 semanas, quienes seguían ayuno intermitente habían perdido alrededor de 5,5 libras, mientras que quienes seguían comiendo con normalidad habían ganado 3,7 libras.

Además de aliviar los síntomas de Crohn, el ayuno restringido en el tiempo también disminuyó la grasa corporal de las personas, disminuyó los marcadores sanguíneos asociados a la inflamación y mejoró la diversidad de sus bacterias intestinales, según los investigadores.

"Este estudio muestra que, aunque la pérdida de peso es un resultado importante en personas con sobrepeso y enfermedad de Crohn, la alimentación con restricción temporal ofrece beneficios adicionales más allá de la simple báscula", dijo Raman.

En concreto, los resultados indican que el momento de las comidas podría desempeñar un papel único en el apoyo a la salud digestiva e inmunitaria de una persona, según los investigadores.

"Las personas con enfermedad de Crohn suelen buscar herramientas prácticas para apoyar su salud junto con la medicación", dijo la investigadora principal Natasha Haskey, investigadora asociada en la Universidad de British Columbia en Canadá.

"Nuestra investigación sugiere que comer con restricción temporal podría ser una opción sostenible basada en la biología, ofreciendo a los pacientes más formas de gestionar su propio bienestar", dijo Haskey en un comunicado de prensa.

Sin embargo, los investigadores señalaron que se necesitan estudios más amplios para confirmar tanto estos hallazgos como la seguridad a largo plazo del ayuno intermitente en pacientes con Crohn.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la enfermedad de Crohn.

FUENTE: Crohn's & Colitis Foundation of America, comunicado de prensa, 9 de febrero de 2026