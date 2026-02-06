Científicos prueban microrobots que identifican y atacan tumores dentro del organismo

Un equipo en California logró que microrobots burbuja liberen fármacos directamente en tumores de ratón Crédito: Gao Lab/Caltech

En un laboratorio de California, un equipo de científicos observó cómo diminutas burbujas de proteína navegaban por el cuerpo de un ratón, localizaban un tumor y liberaban su carga terapéutica con precisión.

No era una escena de ciencia ficción. Se trataba de la presentación de una tecnología innovadora: microrobots autónomos capaces de identificar y atacar tumores desde el interior del organismo. El avance representa un salto en la investigación sobre tratamientos dirigidos contra el cáncer.

Cómo funcionan los microrobots burbuja

Las nuevas “bubble bots” desarrolladas por el grupo dirigido por Wei Gao, profesor de ingeniería médica en el California Institute of Technology (Caltech), están compuestas por microburbujas recubiertas con una capa de proteína. A diferencia de otros microrobots que requerían estructuras complejas y costosos procesos de fabricación, estas burbujas se crean en segundos mediante la agitación ultrasónica de una solución de albúmina sérica bovina, un procedimiento sencillo y escalable. Como puntualizó Gao en el comunicado oficial: “Pensamos: ¿por qué no simplificarlo aún más y hacer que la propia burbuja sea el robot?”.

El equipo logró fabricar miles de estas microburbujas en una sola preparación, aprovechando la biocompatibilidad del material y la facilidad para modificar químicamente la superficie. Esta característica permitió incorporar enzimas y medicamentos a las burbujas, dotándolas de capacidades terapéuticas y de navegación.

Los “bubble bots” emplean microburbujas de proteína para transportar y administrar medicamentos en el cuerpo Crédito: Gao Lab/Caltech

Dos estrategias para llegar al tumor

Los científicos diseñaron dos variantes de estos microrobots. La primera incorpora nanopartículas magnéticas, lo que permite orientar las burbujas hacia el objetivo empleando imanes externos y visualizarlas mediante ultrasonido. La segunda variante, descrita como “más inteligente” por Gao, utiliza un mecanismo de navegación autónoma basado en el entorno químico.

Para ello, los investigadores añadieron la enzima catalasa a la superficie de las burbujas. Esta enzima reacciona con el peróxido de hidrógeno, una sustancia presente en mayores concentraciones en tejidos tumorales e inflamados. Así, las burbujas se desplazan de forma autónoma hacia regiones donde la concentración de peróxido es mayor, guiándose por el gradiente químico. En palabras de Gao: “En este caso, no hace falta ningún control externo ni imágenes: el robot es lo bastante inteligente para encontrar el tumor”.

El movimiento de las burbujas se genera gracias a otra enzima, la ureasa, que utiliza la urea presente en el cuerpo como combustible. La reacción produce amoníaco y dióxido de carbono, generando una fuerza que impulsa la microburbuja en una dirección determinada.

El uso de albúmina sérica bovina permite fabricar miles de microrobots en segundos mediante ultrasonido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Liberación precisa del medicamento

Una vez que los microrobots burbuja alcanzan el tumor, los investigadores pueden aplicar ultrasonido focalizado para hacerlos “estallar”. Este mecanismo libera la carga de medicamentos directamente en el tejido tumoral. La acción mecánica de la explosión mejora la penetración de los fármacos, superando la eficacia de otros sistemas de liberación lenta, como los robots con cubierta de hidrogel.

Durante los experimentos en modelos murinos con cáncer de vejiga, el tratamiento con bubble bots consiguió una reducción aproximada del 60% en el peso tumoral en solo 21 días, comparado con el uso del fármaco solo. “Esta plataforma de robots burbuja es simple, pero integra lo necesario para la terapia: biocompatibilidad, movimiento controlable, guía por imágenes y un disparador bajo demanda que ayuda a que el fármaco penetre más en el tumor”, afirmó Songsong Tang, autor principal del estudio.

El desarrollo podría acercar la realidad de la medicina personalizada, con tratamientos que atacan de forma precisa las células enfermas sin dañar tejidos sanos. La simplicidad y bajo costo del método lo sitúan como un candidato para futuras aplicaciones clínicas, según coincidieron las fuentes consultadas.

El trabajo fue financiado por la National Science Foundation y la Heritage Medical Research Institute. Además, participaron expertos de la University of Southern California (USC) y otras instituciones. Los resultados abren una nueva vía para el tratamiento dirigido del cáncer y muestran el potencial de la robótica a microescala en la medicina moderna.