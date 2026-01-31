Salud

El agua salada potable aumenta el riesgo de hipertensión, concluye una revisión

Healthday Spanish

VIERNES, 30 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Las personas cuyo agua potable contiene más sal tienen un mayor riesgo de hipertensión, según una nueva revisión de evidencias.

Especialmente en regiones costeras, la sal en el agua potable podría ser un factor poco destacado en la elevación de la presión arterial, según informaron recientemente investigadores en la revista BMJ Global Health.

Un mayor nivel de sal en el agua potable se asocia con un aumento del 26% en el riesgo de hipertensión, siendo los vínculos más fuertes y consistentes encontrados entre las personas que viven en zonas costeras, según los investigadores.

"Estos son aumentos modestos a nivel individual, pero cuando se exponen grandes poblaciones, incluso pequeños cambios en la presión arterial pueden tener efectos significativos en la salud pública", dijo el investigador senior Rajiv Chowdhury, presidente de salud global en la Universidad Internacional de Florida en Miami.

"Para ponerlo en perspectiva, el nivel de riesgo observado en este estudio para la salinidad del agua es similar al de otros factores cardiovasculares establecidos, como la baja actividad física, que aumenta el riesgo de hipertensión aproximadamente entre un 15 y un 25%", dijo Chowdhury en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores agruparon datos de 27 estudios previos que involucraron a más de 74.000 personas en EE. UU., Bangladés, Vietnam, Kenia, Australia, Israel y varios países europeos.

La presión arterial alta comienza en 130/80, según la Asociación Americana del Corazón. El número superior es la presión sistólica, o la presión dentro de los vasos sanguíneos durante un latido; el número inferior, diastólico, refleja la presión entre latidos cardíacos.

El estudio vinculó niveles más altos de sal en el agua potable con un aumento de 3,2 puntos en la presión sistólica y un aumento de 2,8 puntos en la diastólica.

La sal puede entrar en el agua potable de muchas maneras, pero a lo largo de las costas suele ocurrir más comúnmente porque el agua salada se infiltra en los sistemas de aguas subterráneas, según los investigadores en notas de fondo.

Más de 3.000 millones de personas en todo el mundo viven en o cerca de zonas costeras, según los investigadores.

"La comida sigue siendo la principal fuente de sodio para la mayoría de la gente", dijo Chowdhury. "Pero donde la salinidad es elevada, las fuentes de consumo pueden aumentar la ingesta total. Consultar los informes locales de calidad del agua si están disponibles y centrarse en el sodio en la dieta general son pasos prácticos, especialmente para quienes necesitan controlar la presión arterial."

Más información

El Harvard Medical Center tiene más información sobre la sal dietética y la hipertensión.

FUENTE: Universidad Internacional de Florida, comunicado de prensa, 26 de enero de 2026

