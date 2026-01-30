Salud

La pimienta negra y el aceite de oliva potencian los nutrientes de los alimentos

Investigaciones recientes indican que añadir estos alimentos en la dieta diaria favorece la asimilación de vitaminas liposolubles y carotenoides, optimizando el aprovechamiento de nutrientes presentes en verduras y otros alimentos saludables

Guardar
La pimienta negra aumenta la
La pimienta negra aumenta la absorción de nutrientes esenciales cuando se combina con grasas saludables como el aceite de oliva (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pimienta negra ha ocupado un lugar privilegiado en la historia de la humanidad, no solo como condimento sino como símbolo de riqueza y poder. Originaria de la India, donde se comenzó a cultivar hace más de 3.500 años, esta especia fue uno de los productos más codiciados del mundo antiguo. Su capacidad para transformar platos insípidos en experiencias gustativas intensas la convirtió en un bien de gran valor. El aprecio por la pimienta negra perdura hasta hoy, aunque la mayoría suele espolvorearla sobre los alimentos casi de manera automática y sin advertir que, más allá del sabor, puede potenciar los nutrientes que el cuerpo absorbe de los alimentos.

Según la BBC, el secreto de la pimienta negra reside en una sustancia química presente en sus granos que facilita la absorción de vitaminas y otros nutrientes en el torrente sanguíneo. Este efecto se potencia cuando los alimentos se acompañan de pequeñas cantidades de grasa, como las que se encuentran en la leche o el aceite de oliva. Estas grasas ayudan a liberar y transportar nutrientes esenciales por el sistema digestivo, aumentando la proporción que finalmente aprovecha el organismo. La ciencia moderna ha comenzado a desentrañar estos mecanismos, con el objetivo de desarrollar nuevas estrategias para mejorar la nutrición, especialmente en personas que tienen dificultades para absorber vitaminas y minerales.

Los investigadores coinciden en que uno de los retos principales para el aprovechamiento de los nutrientes reside en la compleja “matriz” que compone cada alimento. Los nutrientes, para ser digeridos y utilizados por el cuerpo, primero deben liberarse de esa estructura formada por proteínas, carbohidratos, grasas y otros componentes. Un ejemplo claro es el maíz dulce: aunque es rico en fibra, proteínas, vitaminas y potasio, su envoltura cerosa resulta difícil de descomponer si no se mastica correctamente, lo que limita la absorción de sus nutrientes.

El consumo conjunto de vitaminas
El consumo conjunto de vitaminas liposolubles y grasas facilita que el organismo aproveche compuestos como la A, D, E y K (Imagen Ilustrativa Infobae)

David Julian McClements, profesor de Ciencia de los Alimentos en la Universidad de Massachusetts, explica: “Cuando comes maíz dulce (sin masticarlo adecuadamente), éste pasa por todo tu tracto gastrointestinal y termina en el inodoro, y todos los nutrientes que contiene quedan allí”. Así, la eficiencia del proceso digestivo y la masticación adecuada resultan vitales para que el cuerpo pueda acceder a los beneficios de los alimentos.

Pero la liberación de nutrientes es solo el primer paso. Una vez que las vitaminas se han separado de la matriz alimentaria, deben disolverse en el líquido gastrointestinal y ser transportadas al intestino delgado. Allí, unas células especializadas llamadas enterocitos se encargan de llevarlas al torrente sanguíneo. Sin embargo, no todas las vitaminas se comportan igual.

Las vitaminas liposolubles —A, D, E y K— requieren de la presencia de grasas para poder disolverse y ser absorbidas. McClements precisa: “Las vitaminas solubles en aceite no se disuelven en agua, por lo que si las comes y no hay grasa en tu comida, no se disolverán y simplemente pasarán por tu tracto gastrointestinal y saldrán en las heces”.

El papel de las grasas es fundamental: al descomponerse en el tracto gastrointestinal, forman pequeñas partículas llamadas micelas que encapsulan las vitaminas liposolubles y las transportan a las células encargadas de la absorción. “Si se consumen (vitaminas) con algo de grasa, esta se descompone y forma estas diminutas partículas nanométricas llamadas micelas dentro del tracto gastrointestinal. Estas atrapan las vitaminas en su interior. Luego, las transportan a través del líquido gastrointestinal acuoso hasta las células epiteliales, donde pueden ser absorbidas”, detalla McClements. Sin la presencia de estas partículas, la biodisponibilidad de las vitaminas disminuye drásticamente, y el cuerpo pierde la oportunidad de beneficiarse de ellas.

Personas con síndrome de malabsorción
Personas con síndrome de malabsorción enfrentan dificultades para obtener vitaminas y minerales, especialmente sin suficiente bilis o enzimas digestivas

Existen situaciones clínicas donde la absorción de nutrientes se ve comprometida. Personas con “síndrome de malabsorción”, debido a enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedad celíaca, pancreatitis crónica o patologías hepáticas, presentan una capacidad reducida para absorber vitaminas y minerales. En estos casos, la producción insuficiente de enzimas digestivas o la falta de bilis impiden la correcta digestión de grasas y, por ende, la absorción de vitaminas liposolubles. Para quienes enfrentan estas condiciones, los suplementos vitamínicos pueden ser necesarios.

No obstante, según JoAnn Manson, profesora de Medicina en la Facultad de Medicina de Harvard, “los suplementos de vitaminas y minerales no deberían usarse de forma universal y la mayoría de las personas no los necesitan”. En cambio, afirma que “una dieta sana y equilibrada debería ser suficiente”, aunque reconoce que “las personas con enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y enfermedad celíaca a menudo no pueden absorber la grasa adecuadamente. Esto provoca deficiencias de vitaminas liposolubles como las vitaminas A, D, E y K. Por lo tanto, tomar un multivitamínico en estos casos podría ser muy apropiado”.

La ciencia, en búsqueda de alternativas más eficaces, ha centrado sus esfuerzos en el desarrollo de nanopartículas que mejoran la absorción de vitaminas. Encapsular nutrientes como la vitamina D o los carotenoides en nanopartículas, elaboradas a partir de proteínas vegetales o emulsiones de grasas, incrementa notablemente la cantidad de vitamina disponible en la sangre. La investigación liderada por David Julian McClements y su equipo ha demostrado que consumir comprimidos de betacarotenoide junto a emulsiones de grasa puede aumentar la biodisponibilidad de vitamina A hasta en un 20%.

Asimismo, los aderezos grasos en las ensaladas incrementan la absorción de carotenoides de vegetales como espinacas, zanahorias y tomates. McClements ilustra: “Cuando les dimos la ensalada sola, muy pocos carotenoides entraron al torrente sanguíneo, ya que sin grasa, las vitaminas no se disuelven en los fluidos gastrointestinales. Pero cuando les dimos la ensalada con un aderezo con gotitas de grasa diminutas, la cantidad de carotenoides absorbidos en el torrente sanguíneo aumentó considerablemente”.

La combinación de pimienta negra
La combinación de pimienta negra y aderezos grasos potencia la absorción de vitaminas y carotenoides en el torrente sanguíneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de pimienta negra y aderezos grasos tiene un efecto sinérgico notable. Mientras las grasas facilitan el transporte de vitaminas a través del sistema digestivo, la pimienta negra actúa bloqueando los transportadores celulares que expulsan los nutrientes absorbidos, permitiendo que más vitaminas y carotenoides lleguen al torrente sanguíneo.

McClements señala “una sustancia química presente en la pimienta negra bloquea estos transportadores, lo que permite que más vitaminas o carotenoides se absorban en el torrente sanguíneo”. Esta estrategia, utilizada intuitivamente durante siglos en bebidas tradicionales como la leche dorada india, hoy es validada por la investigación científica.

Sin embargo, las plantas también contienen “antinutrientes” que pueden interferir con la absorción de ciertos minerales. El brócoli y las coles de Bruselas, por ejemplo, contienen glucosinolatos que dificultan la absorción de yodo, mientras que los oxalatos presentes en las verduras de hoja verde se unen al calcio e impiden su asimilación. Pese a ello, los beneficios de una dieta rica en plantas superan con creces estos posibles efectos negativos.

La elección del aceite en la dieta resulta clave para potenciar la biodisponibilidad de los nutrientes. Estudios recientes han comprobado que el aceite de oliva favorece la formación de nanopartículas que aumentan la absorción de carotenoides, a diferencia del aceite de coco, cuyas micelas resultan demasiado pequeñas para transportar estos compuestos.

Así, la combinación adecuada de grasas saludables y especias como la pimienta negra puede transformar la manera en que nuestro cuerpo aprovecha los alimentos, abriendo nuevas oportunidades para una nutrición más eficaz y personalizada.

Temas Relacionados

SaludCienciaNutriciónAlimentaciónPimienta negraAceite de OlivaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cuánto tiempo debería tardar una persona en dormirse, según los expertos

El lapso necesario para alcanzar el sueño influye en la vitalidad y el ánimo, ya que distintas dificultades en este aspecto podrían revelar desequilibrios que afectan el funcionamiento físico, mental y emocional durante la jornada

Cuánto tiempo debería tardar una

El riesgo invisible de la contaminación del aire y su impacto en los pulmones, el corazón y el cerebro

Las partículas PM2.5 y el ozono, presentes en la polución urbana y rural, penetran en el organismo y están asociadas a un aumento de casos de asma, infartos y deterioro cognitivo

El riesgo invisible de la

El ejercicio más infravalorado para fortalecer las piernas según la evidencia científica

Una máquina, ignorada en los gimnasios por la mayoría de aficionados, ofrece una alternativa segura y eficaz para evitar errores técnicos y potenciar el desarrollo muscular

El ejercicio más infravalorado para

Comer sin prohibiciones: por qué una alimentación flexible puede ser más saludable

Especialistas explican cómo dejar de clasificar los alimentos como “buenos” o “malos” ayuda a reducir la ansiedad, mejorar la relación con la comida y sostener hábitos más equilibrados en el tiempo

Comer sin prohibiciones: por qué

Nutrición personalizada y entrenamiento: los secretos del alto rendimiento que mejoran la vida de los silver

Prácticas deportivas adaptadas, hidratación planificada y proteína de calidad. Así se traslada el conocimiento de los atletas a adultos mayores para potenciar la energía y mantener la motivación

Nutrición personalizada y entrenamiento: los
DEPORTES
“Siempre están protegiendo a estos

“Siempre están protegiendo a estos dos”: la explosiva protesta de Zverev por la atención médica a Alcaraz

Todo lo que hay que saber del sorteo de los playoff de la Champions League: posibles cruces, formato, hora y TV

Una historia “de película” y un viaje de 8 mil kilómetros: lo que no se sabe de la primera citación de Dibu Martínez a la selección argentina

Alpine mostró su potencial en los tests de Barcelona: los motivos que invitan a ilusionarse con ver a Colapinto sumando puntos en la F1

La misteriosa publicación de Kendry Páez a horas de transformarse en refuerzo de River Plate: los cálidos mensajes que recibió

TELESHOW
De la casa más famosa

De la casa más famosa al escenario: Nacho Castañares se luce en Carlos Paz y apunta alto en su carrera

Julieta Díaz y Laura Novoa: amistad, lectura y playa en Mar Azul

Vuelve Ellas, el ciclo de entrevistas de Luli Fernández donde las mujeres son las protagonistas exclusivas

Germán Tripel y su nuevo espectáculo donde canta a Queen: “Es la banda, así con mayúsculas”

Ángel de Brito contó las internas de la separación de Facundo Arana y María Susini: “No pesa ninguna restricción perimetral”

INFOBAE AMÉRICA

Compraron una habitación en un

Compraron una habitación en un hotel icónico de Río de Janeiro, les prometieron vista al mar, pero el ventanal daba a una favela

De la Premier League a la gran pantalla: el polémico futbolista que se volvió un icono de acción

Cómo es el Taipei 101, el rascacielos de más de 500 metros que escaló Alex Honnold

Ibai Llanos reveló su secreto para perder 75 kilos: caminatas diarias que cambiaron su vida

La OTAN iniciará este fin de semana su ejercicio militar más importante del 2026 para dar una “señal de unidad”