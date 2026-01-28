Cómo la menta en el mate favorece la concentración natural

La menta en el mate potencia la concentración y la energía mental gracias al mentol, compuesto clave para la atención sostenida (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, cada vez más personas buscan alternativas naturales para potenciar la concentración y combatir el cansancio sin recurrir a estimulantes artificiales. En este contexto, el mate suma una variante que gana adeptos: la incorporación de menta, una planta que no solo mejora el sabor de la infusión, sino que también ofrece beneficios comprobados para el rendimiento mental y el bienestar diario.

La costumbre de agregar hierbas al mate se remonta a generaciones, pero las evidencias científicas actuales le otorgan un nuevo valor a este ritual cotidiano.

Por qué agregar menta al mate ayuda a la concentración y da energía

El mate es mucho más que una bebida en la cultura sudamericana: representa un ritual de reunión, pausa y compañía en cualquier momento del día. Con el paso del tiempo, la costumbre de añadir “yuyos” o hierbas medicinales al mate se consolidó por sus aportes aromáticos y terapéuticos. Entre todas ellas, la menta se destaca por su capacidad para revitalizar el cuerpo y la mente.

El secreto de la menta reside en el mentol, un compuesto natural responsable de su característico aroma y efecto refrescante. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el aroma de la menta tiene efectos estimulantes sobre el sistema nervioso central, favoreciendo el estado de alerta y reduciendo la fatiga mental. Esto se traduce en una mayor capacidad para sostener la atención y resistir el cansancio durante actividades prolongadas.

Investigaciones científicas confirman que agregar menta al mate mejora la memoria de trabajo y el rendimiento cognitivo en adultos jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La National Library of Medicine publicó investigaciones que explican cómo el mentol puede incrementar la sensación de energía y mejorar el rendimiento físico leve. Este efecto se debe a la acción refrescante del mentol, que influye directamente en la percepción del esfuerzo y ayuda a tolerar mejor el cansancio.

Incluso el simple acto de inhalar la fragancia de la menta mientras se toma mate puede activar áreas cerebrales asociadas a la vigilia, lo que convierte a esta infusión en la opción predilecta para quienes necesitan mantenerse enfocados.

Uno de los estudios más citados en este campo fue realizado por un equipo de la Universidad de Reading y publicado en la revista Nutrients. Los científicos demostraron que el consumo de extracto de menta mejora de manera significativa la memoria de trabajo y la concentración en adultos jóvenes, sobre todo durante tareas que exigen atención sostenida. Según los autores del estudio, “el mentol incrementó el flujo sanguíneo cerebral, lo que se tradujo en un mejor desempeño cognitivo” en las pruebas realizadas.

El cultivo doméstico de menta ofrece la posibilidad de disfrutar hojas frescas todo el año para preparar infusiones saludables y naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de yerba mate —que ya contiene cafeína natural— con menta genera un doble efecto estimulante. Esto potencia la energía tanto mental como física, pero sin producir el nerviosismo que puede provocar el exceso de cafeína por sí sola. Este equilibrio convierte al mate con menta en una alternativa saludable y natural frente a otras bebidas energizantes.

Cómo agregar menta al mate de forma saludable

Incorporar menta al mate es sencillo y se adapta a distintos gustos personales. La forma más tradicional consiste en lavar bien unas hojas frescas de menta y colocarlas entre la yerba mate, dentro del mate o calabaza. Se recomienda utilizar entre tres y cuatro hojas por cebada para evitar que el sabor de la menta opaque al de la yerba.

Otra posibilidad es emplear menta seca, que puede adquirirse en herboristerías. En este caso, basta con mezclar una cucharada de menta seca con la yerba antes de preparar la infusión, o colocarla directamente en la calabaza. La menta seca tiene un sabor más concentrado, por lo que conviene no excederse en la cantidad.

Una opción diferente consiste en preparar previamente una infusión de menta. Para ello, se deben hervir hojas de menta en agua (sin llegar a una ebullición fuerte para no destruir el mentol), dejar reposar algunos minutos, colar y utilizar esa agua tibia para cebar el mate. Este método permite controlar la intensidad del aroma y el sabor en cada cebada.

El mentol presente en la menta estimula el sistema nervioso central, favorece el estado de alerta y reduce la fatiga mental, según la CDC (Imagen Ilustrativa Infobae)

La menta también se puede combinar con otras hierbas como cedrón, melisa, peperina o jengibre, o con cáscara de limón o naranja para aportar un matiz cítrico y aún más estimulante. Estas mezclas no solo enriquecen el sabor, sino que potencian los beneficios del mate en función de las necesidades y preferencias de cada persona.

Para quienes desean disfrutar de menta fresca todo el año, el cultivo doméstico es una alternativa accesible. La menta se adapta bien a macetas, balcones y jardines, siempre que reciba luz indirecta y riegos frecuentes para mantener la humedad del sustrato.

Se recomienda plantar gajos en tierra húmeda y cortar las hojas superiores a medida que la planta crece, lo que favorece la aparición de nuevos brotes y asegura un suministro constante de menta fresca para infusiones y preparaciones diarias.

Los beneficios del mate con menta para la salud

En primer lugar, la menta favorece la digestión, ya que ayuda a aliviar molestias como la indigestión, la hinchazón y los gases, gracias a su capacidad para relajar los músculos del tracto digestivo. Según la Mayo Clinic, su consumo moderado puede ser efectivo para personas que sufren malestares abdominales leves.

El mentol presente en la menta actúa también como descongestivo natural, relajando los músculos de la garganta y aliviando la congestión nasal, lo que resulta útil durante episodios de resfrío o alergias estacionales. Además, la menta contiene compuestos con propiedades antibacterianas y antivirales, reforzando así el sistema inmunológico y ayudando al organismo a combatir infecciones.

El consumo moderado de menta en el mate refuerza el sistema inmunológico y contribuye a la salud bucal por sus propiedades antibacterianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planta es popular en productos de higiene bucal, como dentífricos y enjuagues, por su capacidad para refrescar el aliento y favorecer la salud dental. Aplicada de forma tópica, la menta también puede aliviar dolores musculares o articulares leves gracias a su efecto refrescante.

No obstante, es importante consumir menta con moderación. Personas con reflujo gastroesofágico (ERGE) deben vigilar la cantidad utilizada, ya que el mentol puede relajar el esfínter esofágico y agravar los síntomas de esta afección. Ante antecedentes médicos o dudas sobre su consumo, se recomienda consultar a un profesional de la salud antes de incorporar grandes cantidades de menta en la dieta diaria.

Unir la yerba mate y la menta permite obtener un estímulo equilibrado que favorece tanto la energía física como la mental, constituyéndose en una opción natural para quienes desean mantenerse activos y enfocados a lo largo del día.