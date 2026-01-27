Cantar, bailar o leer podría cambiar la biología del cuerpo y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas

Actividades artísticas frecuentes como cantar, bailar o leer se relacionan con beneficios para la salud física y mental, según un estudio británico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participar de forma regular en actividades artísticas como cantar, bailar, leer o realizar manualidades se asocia a cambios biológicos que podrían favorecer la salud física y mental, según un estudio de gran alcance realizado en el Reino Unido.

Los científicos hallaron modificaciones en proteínas implicadas en la reducción de la inflamación y en la protección cerebral, lo que está vinculado a un riesgo reducido de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, artritis, depresión y demencia, de acuerdo con New Scientist.

La investigación fue liderada por Daisy Fancourt del University College London, quien junto a su equipo analizó datos de cerca de 6.000 adultos británicos. El grupo utilizó una única muestra sanguínea por participante y cruzó esos datos con el nivel de compromiso artístico de cada persona, combinando tanto frecuencia como variedad de expresiones creativas practicadas, según detalló New Scientist.

El estudio destaca la importancia de la frecuencia y variedad de participación en actividades artísticas para potenciar beneficios físicos y mentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las expresiones creativas incluyeron canto, danza, lectura, fotografía, manualidades y la asistencia a eventos como la ópera. Los autores identificaron que la participación en estas actividades estaba asociada a cambios específicos en 18 de las 184 proteínas analizadas, todas con funciones relevantes en el cuerpo y el cerebro. Este enfoque, conocido como proteómica, permite analizar con mayor precisión cómo los hábitos cotidianos pueden influir en la biología humana.

Impacto en la salud y ajuste por factores sociales

A mayor compromiso con actividades artísticas, mayor fue la probabilidad de observar variaciones concretas en esas 18 proteínas. Al analizar los datos de seguimiento, los expertos hallaron que quienes participaban más activamente en actividades creativas registraban un riesgo futuro menor de padecer afecciones cardiovasculares, diabetes tipo 2, artritis, depresión y demencia, según New Scientist.

Además, el reajuste de las proteínas explicaba entre el 16% y el 38% de la relación observada entre implicación artística y mejores resultados de salud, incluso tras ajustar por condiciones socioeconómicas como ingresos y educación.

Entre las proteínas alteradas se encuentran algunas relacionadas con procesos metabólicos y otras vinculadas a la supervivencia de las neuronas. Varias se asocian también con rutas biológicas que estimulan mecanismos antiinflamatorios, disminuyendo la presencia de proteínas responsables de la inflamación.

Al respecto, Fancourt señaló para New Scientist: “Hemos descubierto una serie de nuevas vías biológicas que ayudan a explicar la relación entre el arte y la salud”.

Limitaciones y preguntas abiertas

Investigadores del Kings College London señalan que las actividades artísticas históricamente se asocian al bienestar mental y físico de las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque se ha considerado desde hace años que las actividades creativas benefician la salud, los mecanismos biológicos precisos eran hasta ahora poco conocidos. Así lo explicó Daryl O’Connor, profesor en la Universidad de Leeds, citado por New Scientist, quien también resaltó que estos resultados deben ser reproducidos en otras poblaciones antes de tomarlos como definitivos.

Asimismo, O’Connor subrayó que el trabajo abre nuevas posibilidades para explorar el impacto de nuestros comportamientos en el organismo.

Por su parte, Carmine Pariante, investigador en el Kings College London, indicó que los resultados concuerdan con los efectos protectores históricamente ligados a la participación cultural y creativa, tanto en el bienestar físico como mental.

No obstante, advirtió que la investigación ofrece solo una fotografía biológica puntual y persiste la incógnita sobre cuánto tiempo y cuánta participación serían necesarios para promover una protección significativa frente a la enfermedad.

Los científicos coinciden en que, si bien se observaron diferencias biológicas relevantes asociadas a la práctica habitual de actividades artísticas, la relación identificada es de tipo correlacional y no causal. Otros factores podrían intervenir en las diferencias halladas entre quienes se involucran frecuentemente en expresiones creativas y quienes no lo hacen, pese a que el estudio controló variables sociales y económicas.

Con miras a nuevas investigaciones, los autores sugieren realizar estudios que permitan esclarecer la causalidad, evaluando, por ejemplo, si introducir la práctica artística regular en la vida de una persona provoca cambios directos en los perfiles de proteínas e inflamación y, por ende, en la salud general.