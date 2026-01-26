Once señales del cerebro que no deben ignorarse para detectar a tiempo enfermedades graves

Especialistas advierten que detectar síntomas neurológicos como visión doble o pérdida de fuerza ayuda a prevenir enfermedades cerebrales graves (Crédito: Freepik)

El cerebro puede manifestar señales de alerta que permiten detectar enfermedades graves a tiempo. Síntomas como visión doble, pérdida de fuerza, lapsos de memoria, dificultad en el habla y dolor de cabeza repentino pueden surgir en cualquier momento y en cualquier persona. La identificación temprana de estos signos, el diagnóstico preciso y el tratamiento adecuado previenen secuelas serias.

Especialistas en neurología advierten que muchos síntomas pueden confundirse con molestias pasajeras o cambios asociados a la edad. Sin embargo, estos indicios merecen atención médica urgente, ya que el retraso en la consulta puede dificultar el diagnóstico y agravar el pronóstico. Los neurólogos señalan que existen once señales que no deben ignorarse bajo ninguna circunstancia.

Según el equipo de expertos consultados por O Globo, los síntomas abarcan desde problemas visuales hasta alteraciones de comportamiento.

La visión doble puede ser señal de accidente cerebrovascular, aneurisma, esclerosis múltiple o tumores cerebrales según neurólogos del Memorial Hermann Health System (Imagen Ilustrativa Infobae)

Visión doble y pérdida de fuerza: primeros síntomas de alerta

La aparición de visión doble en un ojo puede asociarse a esclerosis múltiple, accidente cerebrovascular, aneurisma o tumores cerebrales. De acuerdo con Luis Cruz-Saavedra, neurólogo del Memorial Hermann Health System, este síntoma constituye una emergencia médica.

Los profesionales evalúan los signos vitales, buscan indicios de accidente cerebrovascular y solicitan estudios de imágenes para determinar la causa.

Asimismo, según O Globo, la debilidad en una mano o una pierna representa otro signo de advertencia. Arrastrar una pierna o tener dificultad para sostener objetos puede indicar el inicio de una enfermedad neurológica grave. Muchos pacientes tienden a minimizar este síntoma durante meses, cuando en realidad puede deberse a un accidente cerebrovascular, un tumor o esclerosis múltiple. La evaluación médica incluye pruebas de fuerza, reflejos y coordinación.

La pérdida temporal de conciencia o lapsos de memoria por unos segundos puede vincularse a crisis epilépticas del lóbulo temporal. Según Cruz-Saavedra, en numerosos casos los familiares describen que el paciente queda ausente durante varios segundos y luego retoma la actividad sin recordar lo sucedido. Esta manifestación requiere un estudio neurológico completo.

La pérdida de fuerza en una mano o pierna puede anticipar enfermedades neurológicas como accidentes cerebrovasculares o esclerosis múltiple y requiere evaluación médica inmediata (Freepik)

Problemas en el habla y dolores de cabeza repentinos

Las dificultades para articular palabras, hablar con lentitud, no encontrar términos adecuados o no comprender el discurso de otros pueden indicar lesiones cerebrales agudas. De acuerdo con Enrique Leira, director de la división de enfermedades cerebrovasculares de la Universidad de Iowa, muchas personas demoran en buscar atención médica y eso obstaculiza el diagnóstico temprano de accidentes cerebrovasculares.

El dolor de cabeza repentino y de gran intensidad durante un esfuerzo físico, como levantar peso o subir escaleras, puede estar relacionado con un accidente cerebrovascular, según Leira.

Si el dolor aparece de forma súbita y resulta excepcionalmente intenso, la recomendación es consultar al médico de inmediato. El diagnóstico oportuno puede salvar vidas.

La sensación de adormecimiento en pies o dedos señala que los nervios no transmiten información correctamente al cerebro. Andrew Dorsch, jefe de neurología general del Rush University Health System, explica que la dormancia persistente requiere una evaluación especializada, ya que puede deberse a diabetes, enfermedades autoinmunes o causas genéticas.

El dolor de cabeza intenso y repentino durante esfuerzos físicos representa una alarma neurológica que puede estar vinculada a accidentes cerebrovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales cognitivas y cambios en la conducta

La sensación recurrente de déja vu puede parecer inofensiva, pero si ocurre con frecuencia, podría indicar crisis epilépticas del lóbulo temporal. Dorsch recomienda consultar a un profesional si estos episodios se repiten regularmente, ya que no representan un fenómeno común.

Entre otras señales, según precisaron los profesionales a O Globo, se encuentra la dificultad para levantarse de una silla de forma habitual, más allá de la edad, puede sugerir afecciones como enfermedad de Parkinson o esclerosis lateral amiotrófica. Dorsch sugiere descartar problemas musculares, nerviosos o en la médula espinal mediante un examen médico.

En tanto, las alteraciones en la voz, como una voz muy baja, arrastrada o con sonidos de gorgoteo, pueden asociarse con Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica o esclerosis múltiple.

Alexandru Olaru, del Centro Médico St. Joseph de la Universidad de Maryland, señala que la disartria húmeda, caracterizada por voz gorgoteante, evidencia pérdida de control muscular en la garganta.

Sensaciones de adormecimiento, cambios en la voz o dificultad para levantarse de la silla pueden relacionarse con enfermedades como Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica y diabetes (VisualesIA)

Espasmos musculares y cambios de personalidad

Otro de los signos son los espasmos musculares persistentes en una zona específica pueden indicar enfermedades como esclerosis lateral amiotrófica o polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Olaru considera fundamental realizar estudios como la electromiografía para identificar la causa.

Asimismo, la paranoia y los cambios bruscos de personalidad constituyen señales de posibles afecciones como encefalitis autoinmune, demencia frontotemporal o trastornos cognitivos. Cruz-Saavedra advierte que síntomas como sentirse perseguido sin fundamento, hipersexualidad repentina o conductas obsesivas deben motivar una consulta médica.

La demencia puede manifestarse a través de acumulación compulsiva o cambios extremos en la sociabilidad.

Alteraciones de personalidad, episodios de paranoia o espasmos musculares persistentes pueden indicar afecciones neurológicas serias como demencia, encefalitis autoinmune o polineuropatía inflamatoria (Freepik)

De acuerdo con los neurólogos citados por O Globo, la consulta oportuna ante cualquiera de estas señales permite un diagnóstico precoz y un tratamiento efectivo. La salud cerebral depende de la atención ante síntomas inusuales, cambios de conducta y alteraciones físicas. La información brindada por los especialistas contribuye a crear conciencia y a evitar consecuencias graves.