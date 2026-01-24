Los relojes inteligentes ayudan a detectar problemas ocultos y peligrosos del ritmo cardíaco, según un ensayo clínico

VIERNES, 23 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Los relojes inteligentes pueden mejorar considerablemente la capacidad de los médicos para detectar problemas ocultos pero peligrosos del ritmo cardíaco, según ha revelado un nuevo ensayo clínico.

Los médicos detectaron arritmias cardíacas cuatro veces más frecuentemente en pacientes que llevaban un Apple Watch, informaron los investigadores el 22 de enero en el Journal of the American College of Cardiology.

Más de la mitad de las veces, estos usuarios de relojes inteligentes con problemas de ritmo cardíaco no habían mostrado síntomas antes del diagnóstico, según los investigadores.

Las ediciones posteriores de Apple Watch cuentan con dos funciones que pueden ayudar a monitorizar la salud cardíaca: fotopletismografía (PPG), que monitoriza la frecuencia cardíaca, y un electrocardiograma de electrocardiograma (ECG) de un solo electroducto que monitoriza el ritmo cardíaco.

"El uso de relojes inteligentes con funciones PPG y ECG ayuda a los médicos a diagnosticar a personas que no son conscientes de su arritmia, acelerando así el proceso diagnóstico", dijo el investigador principal Dr. Michiel Winter, cardiólogo del Centro Médico Universitario de Ámsterdam en los Países Bajos.

"Nuestros hallazgos sugieren una posible reducción del riesgo de ictus, beneficiando tanto a los pacientes como al sistema sanitario al reducir los costes", afirmó Winter en un comunicado de prensa.

El problema de ritmo cardíaco más común es la fibrilación auricular, que provoca un latido tembloroso y antinatural en las cámaras superiores del corazón, según los investigadores en notas de fondo.

La fibrilación auricular permite que la sangre se acumule y coagule en el corazón, aumentando cinco veces el riesgo de ictus, según la Asociación Americana del Corazón.

"Si miras el interior del atrio, no son globos lisos y agradables -- hay estas crestas y bolsas que cuelgan de ellos", dijo el Dr. Laurence Epstein, director de electrofisiología del sistema en Northwell Health en Manhasset, Nueva York.

"Si tienes esta bolsa que ya no exprime ni expulsa la sangre y solo tiembla, puede acumularse sangre en ella y formarse coágulos que vuelan y causan un ictus", dijo Epstein, que revisó los hallazgos.

Sin embargo, aproximadamente la mitad de los casos de fibrilación auricular son intermitentes y sin síntomas, lo que dificulta la detección y diagnóstico de la enfermedad, según los investigadores.

"A menudo, la gente llega a la consulta de su médico y se hace un electrocardiograma", dijo Epstein. "Obviamente, estás viendo una instantánea de tres segundos de su vida para algo que podría estar ocurriendo de forma intermitente o incluso muy rara."

Los relojes inteligentes son mucho más fáciles que otros dispositivos portátiles para detectar ritmos cardíacos irregulares, señaló Epstein. Estos otros métodos requieren que las personas lleven electrodos adhesivos, lleven monitores voluminosos o incluso se pongan implantes a corto plazo.

La investigadora principal Nicole van Steijn, doctoranda en la UMC de Ámsterdam, señaló que los dispositivos wearables que rastrean tanto el pulso como la actividad eléctrica existen desde hace tiempo.

"Sin embargo, la eficacia de esta tecnología para el cribado de pacientes con mayor riesgo de fibrilación auricular aún no se había investigado en un entorno real", afirmó en un comunicado de prensa.

Para este nuevo estudio, los investigadores proporcionaron un Apple Watch a 219 personas de 65 años o más, mientras que otras 218 recibieron atención estándar. Todos los mayores tenían un alto riesgo de ictus.

Los participantes fueron monitorizados durante seis meses, con los usuarios de relojes inteligentes usando su dispositivo durante 12 horas al día.

Tras seis meses, los investigadores habían diagnosticado arritmia cardíaca en 21 pacientes del grupo del Apple Watch, de los cuales más de la mitad (57%) no presentaban síntomas.

En el grupo de atención estándar, los médicos solo detectaron cinco casos de arritmia cardíaca. Las cinco personas experimentaron síntomas que contribuyeron a su diagnóstico.

"Aquí, en una población seleccionada, el uso de un reloj inteligente sí demostró un beneficio para identificar fibrilación auricular que normalmente no se habría identificado de forma típica", dijo Epstein de Northwell.

En general, el estudio muestra las posibilidades de utilizar dispositivos como los relojes inteligentes para ayudar a detectar problemas de salud con síntomas que van y vienen, dijo.

A las personas diagnosticadas con fibrilación auricular se les pueden prescribir anticoagulantes para reducir su riesgo de ictus, explicó Epstein.

"Hasta el 50% de esas personas no están anticoaguladas", añadió.

"Cualquier cosa que podamos hacer para monitorizar a los pacientes en busca de factores de riesgo que aumenten su probabilidad de desarrollar fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, todas esas cosas, mejor será la posibilidad de prevenir algunas de las consecuencias a largo plazo", explicó Epstein.

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre la fibrilación auricular.

FUENTE: Centro Médico de la Universidad de Ámsterdam, comunicado de prensa, 22 de enero de 2026