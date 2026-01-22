Gripe H3N2 en Argentina: quiénes deben vacunarse para prevenir casos graves y hospitalizaciones

La vacunación sigue siendo la estrategia principal para minimizar el riesgo de desarrollar cuadros graves de gripe H3N2, ya que especialistas y autoridades remarcan que la inmunización reduce hospitalizaciones y complicaciones relacionadas con este virus (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confirmación de la circulación del subclado K de la influenza A (H3N2) en Argentina, con una muerte incluida esta semana y 28 casos positivos registrados en 14 provincias, reordenó la agenda sanitaria en pleno verano.

En ese escenario, la vacunación es fundamental. “La vacunación sigue siendo recomendable porque reduce el riesgo de desarrollar una infección grave o requerir hospitalización”, dijo recientemente a Infobae Marta Cohen, patóloga pediátrica residente en Reino Unido.

Asimismo, la infectóloga Elena Obieta, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y directora de Epidemiología de la Municipalidad de San Isidro, remarcó en diálogo con Infobae: “Como medidas de prevención, lo importante es estar adecuada y robustamente vacunados. No importa si tenés cinco vacunas para gripe: si la última fue en 2022, no alcanza. Tenés que tener una vacuna antigripal si estás en los grupos de riesgo. Los bebés y las embarazadas también deben vacunarse cada año. Lo mismo para gripe, para COVID y para sincitial en adultos mayores y embarazadas, sobre todo si van a tener a sus bebés en épocas de circulación del virus”, dijo Obieta.

El Ministerio de Salud destacó que la recomendación de completar el esquema anual de vacunas no solo abarca la influenza, sino también otras infecciones como SARS-CoV-2, neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y virus sincicial respiratorio (Imagen ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud, a través de su Boletín Epidemiológico, enfatiza la importancia de mantener el esquema completo de vacunas no solo contra influenza, sino también contra SARS-CoV-2, neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y virus sincicial respiratorio en función de las recomendaciones vigentes.

¿La gripe H3N2 puede afectar a quienes ya se vacunaron? Sí, aunque la vacunación reduce el riesgo de complicaciones graves y hospitalizaciones. La inmunización se indica especialmente para personal de salud, embarazadas en cualquier etapa de gestación, puérperas hasta diez días después del parto si no recibieron la vacuna durante el embarazo, niños de seis a 24 meses, personas de dos a 64 años con factores de riesgo, mayores de 65 años y personal estratégico esencial para el funcionamiento del Estado.

La vacunación antigripal, incorporada al Calendario Nacional desde 2011, tiene como finalidad disminuir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas asociadas a la infección por el virus influenza, sobre todo en los grupos poblacionales de alto riesgo. Se recomienda a los equipos de salud mantener la indicación anual de la vacuna, teniendo en cuenta que su administración oportuna es clave para evitar el desarrollo de complicaciones relacionadas con la influenza.

La vacunación antigripal, incorporada al Calendario Nacional desde 2011, tiene como propósito disminuir complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas relacionadas con el virus influenza, especialmente en los grupos considerados de alto riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras recomendaciones para la prevención

Entre las recomendaciones generales para la prevención y el control de las infecciones respiratorias agudas, se destacan el lavado frecuente de manos con agua y jabón, ventilar los ambientes cerrados, cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar, evitar compartir objetos personales como vasos y cubiertos, limpiar y desinfectar superficies que hayan estado en contacto con personas enfermas y restringir el contacto con otras personas si se presentan síntomas respiratorios hasta al menos 24 horas después de la desaparición de la fiebre sin necesidad de antitérmicos.

Respecto a los viajeros provenientes de países con circulación de influenza, se aconseja mantener todas las medidas preventivas durante el viaje y al regresar. En caso de presentar síntomas respiratorios, es fundamental evitar el contacto con otras personas y consultar oportunamente al sistema de salud ante la progresión o empeoramiento de los síntomas, particularmente en quienes forman parte de los grupos de mayor riesgo.

Claves sobre la gripe H3N2

La gripe H3N2 no apareció como un virus nuevo, pero sí como una versión más eficiente en su capacidad de transmisión. La mutación identificada en la proteína hemaglutinina del subclado K incrementó su potencial de contagio y favoreció una expansión territorial más amplia que la habitual para esta época del año.

La Organización Panamericana de la Salud advirtió que esa mayor transmisibilidad explicó la rapidez con la que el virus alcanzó distintas regiones del país, incluso entre personas con antecedentes de vacunación o infecciones previas. Sin embargo, los datos epidemiológicos mostraron una diferencia clara entre quienes contaban con protección inmunológica y quienes no.

Los primeros análisis oficiales mostraron que la mayoría de los casos confirmados de gripe H3N2 subclado K no había recibido la vacunación antigripal reciente, patrón que también se observó en los pacientes que requirieron internación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los primeros análisis oficiales revelaron que la mayoría de los casos confirmados no registraba vacunación antigripal reciente. Ese patrón se repitió en los cuadros que requirieron internación, donde la proporción de personas vacunadas resultó significativamente menor.

En un contexto donde la efectividad de la vacuna frente a la infección no siempre alcanzó niveles absolutos, la evidencia volvió a señalar un beneficio consistente, la inmunización redujo la gravedad de la enfermedad y el riesgo de complicaciones severas, incluso ante variantes con mutaciones relevantes.

La aparición del subclado K puso en evidencia una combinación conocida en la epidemiología de la influenza, un virus con mayor capacidad de diseminación y una población con coberturas de vacunación incompletas. En la última semana analizada, el Ministerio de Salud confirmó 28 casos de influenza A H3N2 subclado K distribuidos en catorce provincias, con un aumento superior al cien por ciento respecto del informe previo.

Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe integraron el mapa de una circulación que dejó de ser localizada para adquirir alcance federal.

Síntomas característicos de la supergripe H3N2

El subclado K de la gripe H3N2 se caracteriza por una mutación en la proteína hemaglutinina que aumentó su capacidad de contagio, lo que favoreció una expansión territorial mayor a la habitual para esta época del año en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el punto de vista clínico, la H3N2 se asocia con cuadros más intensos que otros tipos de gripe. El inicio abrupto con fiebre alta, dolores musculares marcados, cefalea persistente y un cansancio profundo caracteriza a muchos de los casos registrados. A ese cuadro se suman tos seca, dolor de garganta y congestión nasal, mientras que en niños pequeños y adultos mayores aparecen con mayor frecuencia síntomas gastrointestinales.

En personas con enfermedades preexistentes, la infección desencadena descompensaciones que motivaron internaciones y tratamientos prolongados. El médico infectólogo Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, describió ante Infobae que “el cuadro suele comenzar con tos persistente, seguida de congestión nasal y luego, entre las 24 y 48 horas, da paso a síntomas gripales clásicos como fiebre alta, decaimiento y molestias pulmonares”. El especialista subrayó la importancia de diferenciar estos síntomas de otras infecciones respiratorias, como COVID-19, y destacó el valor de la consulta temprana en personas de riesgo.