Salud

Vivir sin sexo: un estudio reveló por qué algunas personas evitan la intimidad en pareja

Factores como la soledad, el nivel educativo, la desigualdad social y ciertos componentes genéticos se combinan para explicar por qué algunas personas nunca han tenido relaciones

Guardar
Su ausencia puede ser perjudicial
Su ausencia puede ser perjudicial para la salud mental y provocar problemas de comportamiento” (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis internacional, impulsado por el Max Planck Institute for Empirical Aesthetics (MPIEA) de Frankfurt, revela que la virginidad en adultos mayores, entendida como la ausencia de relaciones sexuales a lo largo de toda la vida, resulta de la interacción compleja entre factores psicológicos, sociales y genéticos.

Vivir sin tener sexo, aunque poco visible en el debate público, es una realidad compleja que va más allá de mitos y estigmas. Un reciente estudio pone en foco este fenómeno, analizando por primera vez a gran escala los factores que explican la elección —o la circunstancia— de no mantener relaciones sexuales a lo largo de la vida.

Este hallazgo, resultado del mayor estudio realizado hasta la fecha sobre personas sin experiencia sexual, subraya que la ausencia de relaciones íntimas en la vida adulta no puede atribuirse a una sola causa, según el artículo publicado recientemente en la revista PNAS.

Entre los datos más llamativos, el trabajo indica que solo alrededor de 1% de los más de 400.000 británicos analizados —con edades entre 39 y 73 años— afirmó no haber tenido nunca relaciones sexuales. La investigación detectó que este grupo presentaba un nivel educativo más alto, mientras manifestaba niveles superiores de soledad, ansiedad y menor satisfacción personal respecto a quienes sí habían tenido experiencias sexuales.

El equipo investigador destaca que
El equipo investigador destaca que la falta de vida sexual priva de fuentes importantes de apoyo social y bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los autores, “las parejas sexuales pueden tener un profundo impacto en el bienestar y la evolución social. Su ausencia puede ser perjudicial para la salud mental y provocar problemas de comportamiento”.

Y completaron: "Las personas asexuales a lo largo de la vida tienen, en promedio, un mayor nivel educativo, consumen menos sustancias y se sienten más solas e infelices. Los hombres asexuales tienden a vivir en regiones con menos mujeres, y la asexualidad fue más frecuente en regiones con mayor desigualdad económica".

Consultado al respecto por Infobae, el médico psiquiatra y sexólogo Walter Ghedin(MN 74794) definió que “el concepto de asexualidad se refiere a la falta o a la disminución de la atracción sexual, encontrando otros recursos para la conquista y el acercamiento amoroso y sexual”.

En su mirada, “las personas asexuales consideran que no sufren ningún trastorno en la sexualidad (deseo sexual hipoactivo o fobias sexuales), por el contrario, se sienten saludables y aceptan la falta de atracción sexual como una de las diferentes formas de orientación”.

Factores que inciden en la falta de vida sexual

Uno de los aspectos destacados del informe señala que la relación entre factores biológicos y sociales explica esta tendencia.

“No se trata de ‘genes
“No se trata de ‘genes de la virginidad’. Nuestros resultados demuestran que el ambiente, la personalidad y la genética contribuyen, dijo uno de los autores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Karin Verweij, coautora principal del estudio del Amsterdam University Medical Centre (UMC), matiza: “No se trata de ‘genes de la virginidad’. Nuestros resultados demuestran que el ambiente, la personalidad y la genética contribuyen. Las asociaciones halladas no prueban causalidad directa, pero muestran cómo distintos factores se conectan con la vida sin sexo”.

El entorno socioeconómico influye también en la prevalencia de virginidad adulta, con mayor frecuencia en zonas de mayor desigualdad de ingresos. Los hombres resultaron especialmente afectados por factores como fuerza física reducida y una menor proporción de mujeres respecto a hombres en el lugar de residencia.

Desde el ámbito genético, la investigación estima que alrededor del 15% de la variación en la falta de experiencia sexual a lo largo de la vida se explica por componentes hereditarios.

Abdel Abdellaoui, coautor del estudio en el Amsterdam UMC, enfatiza el vínculo entre estos factores y otros como inteligencia, educación y condiciones psiquiátricas: “Lo que más llama la atención es la coincidencia con factores genéticos relacionados con la inteligencia, la educación y trastornos como el autismo”.

Las personas adultas sin experiencias
Las personas adultas sin experiencias sexuales tienden a sentir más soledad y ansiedad, de acuerdo con los datos analizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre otros patrones diferenciadores, el grupo que nunca tuvo relaciones sexuales tendía a consumir menos alcohol y drogas y, en mayor proporción, usaba gafas desde edades tempranas, según los investigadores.

Brendan Zietsch, del University of Queensland, indica que estas personas “se muestran más retraídas socialmente, por lo que les resulta más difícil encontrar pareja”.

Laura Wesseldijk, del MPIEA, aclara que la ausencia de relaciones de pareja o sexuales priva a estos individuos de “fuentes importantes de apoyo social, lo que se asocia con soledad, ansiedad, sentimientos depresivos y un menor bienestar”.

El equipo puntualiza que los resultados no encierran ninguna valoración moral sobre la elección de no mantener relaciones sexuales. Si bien el estudio no distinguió entre virginidad voluntaria e involuntaria, los autores lograron mapear múltiples factores vinculados al fenómeno.

La asexualidad puede aparecer desde
La asexualidad puede aparecer desde el inicio de la vida sexual y afecta a personas de todas las orientaciones, señala el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este hallazgo abre nuevas vías de investigación sobre la relación entre la ausencia de sexo, la salud mental y el bienestar general, además de ofrecer claves para abordar interrogantes evolutivos pendientes según la información difundida por el Max Planck Institute for Empirical Aesthetics.

La asexualidad como orientación

El doctor Ghedin señaló en Infobae que “la asexualidad puede aparecer desde el inicio de la vida sexual. Muchos jóvenes se aíslan y no comparten actividades por temor a sentirse discriminados, por no hablar de sexo o por no compartir con sus pares experiencias de esa índole; otros mienten para ser aceptados”.

Existen asexuales hétero, homo y bisexuales, en todos los casos se estimulan otras áreas para sostener a la pareja: romanticismo, comunicación, afinidades, gustos, trabajo, etc. Los asexuales no tienen bajo el deseo sexual, son sus formas de atracción las que no siguen las pautas más frecuentes de enlace”, enfatizó.

En ese sentido, algunas características de esta orientación pueden ser, según el doctor Ghedin:

En personas asexuales, la atracción
En personas asexuales, la atracción romántica y la sexual pueden ser experiencias completamente separadas, según los expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Falta de atracción sexual: la persona asexual no siente atracción sexual por otros, o la siente de manera muy limitada.
  • Posible atracción romántica: Algunas personas asexuales pueden sentir una fuerte atracción romántica hacia otros, a pesar de no experimentar atracción sexual.
  • Variada relación con el sexo: Las personas asexuales pueden tener diferentes niveles de comodidad con la actividad sexual: algunas son sexualmente positivas, otras son sexualmente neutrales o adversas.
  • Distinción entre atracción sexual y romántica: Para muchas personas asexuales, la atracción romántica y la sexual son experiencias completamente separadas.

Temas Relacionados

SexualidadFactores genéticosSalud mentalVida sexualAsexualidadÚltimas noticias

Últimas Noticias

Aumento de casos de sífilis en Argentina: cuáles son los síntomas y qué estudios realizarse para la detección temprana

Los diagnósticos de la infección sexual aumentaron 71% en 2025 respecto al valor mediano registrado entre 2020 y 2024. Detectar la enfermedad a tiempo es clave para evitar cuadros graves, remarcan los especialistas

Aumento de casos de sífilis

Tabaco sin humo: alertan por el consumo de bolsas de nicotina y los riesgos de adicción en los jóvenes

Las bolsitas de nicotina, cuyo consumo crece entre adolescentes, pueden causar daños al desarrollo cerebral y cardiovascular de los adolescentes. Un estudio internacional también advierte sobre su incidencia en el cáncer oral

Tabaco sin humo: alertan por

El café tostado contiene compuestos que ayudan a controlar la diabetes tipo 2

Investigadores identificaron seis sustancias que ralentizan la rapidez con la que el azúcar entra en el torrente sanguíneo

El café tostado contiene compuestos

Infecciones urinarias recurrentes: qué las provoca y cómo evitar nuevas recaídas, según expertos

Según Harvard Health Publishing, los episodios repetidos de las vías urinarias pueden prevenirse con diagnóstico temprano y estrategias personalizadas que ayuden a evitar nuevas complicaciones

Infecciones urinarias recurrentes: qué las

Alerta por el aumento de la demencia: expertos señalan un hábito que puede reducir el riesgo

Investigaciones recientes muestran qué acciones simples del día a día pueden fortalecer la memoria y mitigar el deterioro cognitivo

Alerta por el aumento de
DEPORTES
El gigante de Italia que

El gigante de Italia que tiene en la mira a Franco Mastantuono: el factor Nico Paz que podría influir en la negociación

Anotó el punto ganador de su partido en el Australian Open y se fue corriendo al vestuario por una emergencia

El extravagante look con el que Naomi Osaka salió a su partido del Australian Open: el detrás de escena

Sebastián Báez sigue de racha y firmó otro gran triunfo en su debut por el Australian Open

Manchester City, Real Madrid, Inter y PSG abrirán la séptima fecha de Champions League: la agenda completa

TELESHOW
Marta Fort dio su versión

Marta Fort dio su versión del accidente en el que atropelló a una mujer de 89 años

La fuerte pelea entre Emilia Attias y Esther Goris en Masterchef Celebrity: “Casi se van a las trompadas”

Murió a los 64 años Gaby Ferrero, actriz de Santa Evita y referente de la docencia artística

La elegante noche de Mirtha Legrand en una gala solidaria en Mar del Plata: doble vestuario, shows y emoción

Graciela Alfano, a pura sensualidad a los 73 años en Punta del Este: “Que empiece la fiesta”

INFOBAE AMÉRICA

“Aquí está mi cara”: el

“Aquí está mi cara”: el lado oculto de Pedro Lemebel en una muestra íntima

La economía de Panamá crece 4.37%, pero se desacelera frente a 2024

Berlinale: cuáles son las 22 películas que competirán por el Oso de Oro

Brasil alcanzó ingresos récord por las exportaciones de café en 2025

Los tractores franceses volvieron a bloquear la Eurocámara para protestar contra el acuerdo comercial con el Mercosur