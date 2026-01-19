Los 5 beneficios de comer sandía en verano

La sandía ofrece una hidratación natural y efectiva, ideal para combatir el calor en verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verano exige prestar especial atención a la hidratación y la alimentación saludable, dos aspectos claves para disfrutar los días de calor sin comprometer el bienestar. Entre las frutas preferidas de la temporada, la sandía se destaca no solo por su sabor refrescante, sino también por sus múltiples aportes para la salud. Incorporar este fruto a la dieta veraniega puede ser una excelente estrategia para sobrellevar las altas temperaturas y mantener el equilibrio corporal.

Diversos estudios científicos señalan que la sandía aporta nutrientes esenciales y beneficios concretos, lo que la convierte en una aliada indispensable durante los meses más cálidos.

5 beneficios de la sandía en el verano

Se presentan cinco razones respaldadas por la ciencia que explican por qué la sandía debería estar presente en la mesa de todos durante el verano.

Hidratación superior

La sandía está compuesta en un 92% por agua, lo que la convierte en una opción ideal para mantener el cuerpo hidratado en climas calurosos. Durante el verano, el riesgo de deshidratación aumenta por la sudoración excesiva y la exposición prolongada al sol. Consumir sandía contribuye a reponer líquidos de manera natural y agradable.

La hidratación no solo depende del agua que se bebe, sino también de los alimentos que se ingieren. Según investigaciones publicadas por la Academy of Nutrition and Dietetics, las frutas ricas en agua, como la sandía, favorecen el equilibrio hídrico y ayudan a mantener una correcta función de órganos y tejidos. De este modo, la sandía no solo sacia la sed, sino que también apoya el funcionamiento general del organismo.

Aporte de vitaminas y minerales esenciales

Incorporar sandía a la dieta veraniega significa sumar una fuente natural de vitaminas y minerales. La sandía destaca por su contenido de vitamina C, vitamina A, potasio y magnesio, nutrientes que intervienen en una amplia variedad de procesos biológicos.

La vitamina C contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico, mientras que la vitamina A es fundamental para la salud ocular y la regeneración celular. Por su parte, el potasio y el magnesio son minerales esenciales para la transmisión nerviosa y la función muscular. Un estudio publicado en Nutrients destaca que el consumo de sandía puede ayudar a cubrir los requerimientos diarios de estos nutrientes, promoviendo el bienestar integral durante el verano.

El alto contenido de antioxidantes como el licopeno y la vitamina C en la sandía protege las células y fortalece las defensas ante la exposición al sol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo contenido calórico

Uno de los atributos más valorados de la sandía es su bajo contenido calórico. Por cada cien gramos, aporta aproximadamente 30 calorías, lo que la convierte en un alimento apto para quienes desean mantener o reducir su peso sin renunciar al placer de un postre dulce y refrescante.

El bajo aporte calórico, sumado a su riqueza en agua y fibra, genera una sensación de saciedad que ayuda a controlar el apetito entre comidas. Esta característica ha sido resaltada por la Mayo Clinic, que recomienda el consumo de frutas frescas como la sandía para quienes buscan opciones saludables y satisfactorias durante el verano. Así, la sandía permite disfrutar de un tentempié sabroso sin comprometer los objetivos nutricionales.

Propiedades antioxidantes y protección celular

La sandía es rica en antioxidantes como el licopeno, la citrulina y la vitamina C, compuestos que protegen a las células del daño causado por los radicales libres. El licopeno, responsable del color rojo de la sandía, ha sido objeto de múltiples investigaciones debido a su capacidad para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, según la American Journal of Clinical Nutrition.

El consumo regular de sandía puede contribuir a fortalecer las defensas naturales del organismo, proteger la piel de los efectos nocivos del sol y retardar el envejecimiento celular. Estos beneficios son especialmente relevantes en verano, cuando la exposición solar y el estrés oxidativo tienden a aumentar.

Favorece la digestión y recupera tras el ejercicio

La sandía contiene una cantidad significativa de fibra soluble, que estimula el tránsito intestinal y previene molestias digestivas comunes en épocas de calor. Su textura suave y su alto contenido de agua facilitan la digestión, convirtiéndola en una opción recomendable para personas de todas las edades.

Además, la sandía aporta citrulina, un aminoácido que puede ayudar a aliviar la fatiga muscular después de la actividad física intensa. Un estudio de la International Society of Sports Nutrition señala que la citrulina presente en la sandía favorece la recuperación muscular y reduce la sensación de cansancio, convirtiéndola en un alimento ideal para deportistas o quienes practican ejercicio regular en verano.

La sandía, por lo tanto, no solo refresca, sino que también proporciona apoyo digestivo y recuperación muscular, aspectos fundamentales en días de calor y actividad.

Al aprovechar estos beneficios, la sandía se consolida como una de las frutas más completas y recomendables del verano, aportando hidratación, nutrientes esenciales y protección antioxidante de manera natural y deliciosa.