La moda detox bajo la lupa: el riesgo oculto de los suplementos para el hígado

El consumo de suplementos y tés detox para el hígado aumenta, pero especialistas advierten sobre el riesgo de toxicidad hepática (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de suplementos naturistas y productos “detox” aumentó en los últimos años. Muchas personas compran en tiendas físicas o en línea, atraídas por la promesa de “desintoxicar” y mejorar la salud del hígado. Sin embargo, especialistas advierten que estos productos, lejos de ser inofensivos, pueden provocar daños severos en este órgano.

La falta de regulación y evidencia científica sobre su seguridad agrava el problema. Las autoridades sanitarias y médicos insisten en la necesidad de consultar a un profesional antes de incorporar estos productos a la rutina diaria.

De acuerdo con un informe de Milenio, la industria de los suplementos carece de una regulación estricta. No existe un control claro sobre la composición de estos productos, lo que impide saber exactamente qué sustancias contienen.

La falta de regulación en la industria de suplementos dificulta conocer la composición real de los productos detox comercializados (INTERMOUNTAIN HEALTHCARE)

Según expertos del Hospital Houston Methodist, muchos suplementos que prometen proteger el hígado pueden tener efectos adversos y provocar toxicidad. Estudios recientes documentaron casos de daño hepático vinculado al consumo de productos que se promocionan como “naturales” o “detox”.

Según el American Journal of Gastroenterology, las llamadas limpiezas hepáticas y los tés “detox” no cuentan con respaldo científico. Los hepatólogos sostienen que no hay ninguna base médica para las afirmaciones de que estos productos eliminan toxinas del cuerpo.

Más aún, algunas limpiezas incluyen una mezcla de compuestos herbales sin beneficios comprobados. En ciertos casos, estos productos han causado daños severos en el hígado, que es el órgano encargado de filtrar toxinas y metabolizar medicamentos.

Los tés detox y limpiezas hepáticas no cuentan con respaldo científico, según el American Journal of Gastroenterology y hepatólogos (Freepik)

El hígado: funciones y vulnerabilidad

El hígado cumple funciones esenciales para el organismo. Filtra sustancias tóxicas, metaboliza medicamentos, produce bilis para la digestión y regula el colesterol y la glucosa en sangre. En personas sanas, este órgano muestra una capacidad de recuperación notable.

Sin embargo, cuando existe daño previo —por enfermedades como hepatitis, cirrosis o disfunción metabólica hepática— el hígado se vuelve especialmente vulnerable. En esos casos, cualquier suplemento puede representar un riesgo adicional.

El especialista del Hospital Houston Methodist indica que varios remedios herbales, frecuentemente utilizados para aliviar el estrés o mejorar el bienestar, fueron relacionados con toxicidad hepática. Tres productos suelen generar consultas frecuentes entre los pacientes: el té verde, la kava y el extracto de garcinia cambogia. El abuso o el consumo sin supervisión médica incrementa la posibilidad de efectos adversos.

Los productos naturistas supuestamente beneficiosos para el hígado pueden tener ingredientes activos en concentraciones desconocidas y peligrosas (Freepik)

El riesgo aumenta debido a la percepción errónea de que lo “natural” equivale a lo seguro. De acuerdo con los expertos, esta asociación resulta engañosa. Los suplementos pueden contener ingredientes activos en concentraciones desconocidas o mezclas que interactúan con medicamentos. Estas combinaciones pueden derivar en lesiones hepáticas agudas o crónicas.

Falta de regulación y consejos médicos

La falta de regulación en el mercado de suplementos permite que circulen productos sin control de calidad ni estudios clínicos que avalen su seguridad. Según especialistas, la supervisión insuficiente facilita la presencia de sustancias tóxicas o contaminantes. El consumidor no puede verificar la pureza ni la dosis real de los ingredientes.

El Hospital Houston Methodist recomienda no confiar en soluciones rápidas para cuidar el hígado. La mejor defensa consiste en adoptar un estilo de vida saludable, mantener una alimentación equilibrada y evitar el consumo excesivo de alcohol y medicamentos.

Los expertos insisten en que cualquier preocupación sobre la salud hepática debe consultarse con un médico, quien podrá indicar estudios o tratamientos adecuados.

El abuso de suplementos como té verde, kava y garcinia cambogia ha sido vinculado a casos documentados de daño hepático agudo o crónico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso indiscriminado de suplementos puede provocar daños irreversibles. El diagnóstico temprano y la orientación de un profesional de la salud son fundamentales para proteger el hígado y evitar complicaciones.

Recomendaciones y advertencias finales

Los especialistas advierten sobre la proliferación de anuncios y promociones de productos “detox” en redes sociales y tiendas naturistas. Estos mensajes, que prometen resultados rápidos y sin esfuerzo, carecen de sustento científico.

En ese sentido, el riesgo de toxicidad hepática aumenta cuando las personas consumen varios productos sin control ni información confiable.

El hígado es esencial para filtrar toxinas y metabolizar medicamentos, pero los suplementos detox pueden afectar gravemente su funcionamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El American Journal of Gastroenterology enfatiza que no existe evidencia de que los suplementos o limpiezas hepáticas ofrezcan algún beneficio real. Por el contrario, pueden provocar daño y complicar cuadros preexistentes. La recomendación principal es acudir siempre a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento alternativo.

Los suplementos y productos “detox” pueden generar un falso sentido de seguridad y bienestar. Su uso sin supervisión médica representa un peligro para la salud hepática. La información clara y el acompañamiento profesional son esenciales para evitar riesgos innecesarios y preservar el bienestar general.