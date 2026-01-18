Salud

Los efectos reales de beber agua con limón todos los días, según expertos en salud

Se trata de una práctica extendida, pero la evidencia científica explica qué beneficios están respaldados por la ciencia, cuáles son mitos y en qué casos conviene la moderación

El agua con limón favorece la hidratación y aporta vitamina C, clave para el sistema inmunológico y la salud general (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua con limón se ha convertido en un hábito cotidiano para muchas personas, motivadas por sus supuestos beneficios para la salud. Expertos consultados por Real Simple aclaran que, aunque este hábito puede aportar ciertas ventajas, no existen efectos milagrosos en la mezcla.

Los beneficios más reconocidos incluyen una mejor hidratación, aporte de vitamina C y antioxidantes, apoyo al sistema inmunológico y la posibilidad de reemplazar bebidas azucaradas. Sin embargo, también existen riesgos, como el daño al esmalte dental o molestias digestivas, por lo que se recomienda moderación.

Beneficios principales

El aporte más significativo del agua con limón es su capacidad para fomentar una hidratación adecuada. La dietista Maggie Moon explica al medio que el agua constituye cerca del 60% del peso corporal y es esencial para el funcionamiento de órganos y procesos vitales. Para quienes encuentran difícil consumirla, el limón puede ser el estímulo necesario.

Según la experta Julia Zumpano, de la Cleveland Clinic, comenzar el día con agua con limón facilita la hidratación óptima después de dormir. Además, este hábito promueve la inclusión de agua en la dieta al reemplazar refrescos y bebidas azucaradas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Expertos destacan que beber agua con limón ayuda a reducir el consumo de bebidas azucaradas y promueve hábitos nutricionales más saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los limones también aportan vitamina C y antioxidantes. Kristen Carli, fundadora de Camelback Nutrition & Wellness, indica en Real Simple que muchos de los beneficios atribuidos al agua con limón provienen del aporte nutricional del cítrico. Los antioxidantes previenen el daño oxidativo de las células, relacionado con enfermedades como la diabetes tipo 2, problemas cardíacos y algunos tipos de cáncer.

La vitamina C del limón fortalece el sistema inmunológico, ayuda en la cicatrización y mejora la absorción de hierro, según los institutos nacionales de salud citados por Real Simple.

Además, el agua con limón suministra potasio y ácido cítrico, que contribuyen a la función nerviosa y regulan la presión arterial. Aunque los limones no son la principal fuente de potasio, sí ofrecen cantidades moderadas.

El ácido cítrico, por su parte, se ha relacionado con la prevención de cálculos renales y mejoras también en la presión arterial.

La combinación de vitamina C y alimentos de origen vegetal potencia la absorción de hierro no hemo, lo que beneficia especialmente a quienes siguen dietas vegetarianas o veganas. Moon recomienda añadir agua con limón a comidas ricas en hierro vegetal para ayudar a prevenir la anemia.

La presencia de antioxidantes y ácido cítrico en el agua con limón ayuda a prevenir el daño celular y reduce el riesgo de enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de la piel, la vitamina C del limón estimula la producción de colágeno, proteína clave para la elasticidad y el aspecto saludable de la piel.

Carli explica que, con la edad, la síntesis de colágeno disminuye, y un aporte suficiente podría contribuir a retrasar los signos visibles de envejecimiento. Además, la hidratación que aporta el agua con limón puede colaborar en prolongar la juventud biológica y el bienestar general, según estudios mencionados en Real Simple.

Alternativa a las bebidas azucaradas y salud bucal

Sustituir bebidas azucaradas por agua con limón aporta un beneficio nutricional considerable. Esta práctica ayuda a reducir el consumo de azúcar en países donde la mayoría de adultos toma gaseosas a diario.

En ese sentido, Carli destaca que añadir limón al agua diaria es una estrategia eficaz para disminuir la tentación de consumir opciones menos saludables.

La higiene bucal también puede mejorar. El aumento de la producción de saliva y el efecto antimicrobiano contribuyen a neutralizar olores y mantener el aliento fresco. Sin embargo, el ácido del limón puede desgastar el esmalte dental si se consume en exceso o de manera directa.

Sustituir bebidas azucaradas por agua con limón reduce significativamente el consumo de azúcar en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El extracto de cáscara de limón ha mostrado, en investigaciones, un posible alivio del dolor articular, asociado a la reducción de compuestos proinflamatorios.

Tanto el aroma como la ingesta de agua con limón pueden influir positivamente en el ánimo. Estudios citados por Real Simple indican que el olor cítrico eleva el ánimo y reduce el estrés, con efectos que pueden mantenerse durante varias horas.

Riesgos y precauciones

No todo son ventajas. Los especialistas subrayan los riesgos potenciales si se abusa del agua con limón. Su acidez puede erosionar el esmalte dental y agravar el reflujo ácido en personas predispuestas.

La odontóloga Kimberly Harms, de la Cleveland Clinic, advierte que el consumo frecuente de agua con limón sin precauciones puede aumentar la sensibilidad dental y favorecer el desgaste del esmalte.

Odontólogos advierten sobre los posibles riesgos del consumo excesivo de agua con limón, como la erosión del esmalte dental y molestias digestivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es importante evitar el exceso para prevenir molestias estomacales, controlar la ingesta en caso de alergias a los cítricos y no superar los límites recomendados de vitamina C para evitar náuseas o problemas renales. Se recomienda beber con pajita y enjuagarse la boca tras el consumo para minimizar estos riesgos.

Incorporar agua con limón en la rutina diaria resulta especialmente recomendable como alternativa natural a las bebidas azucaradas. Según los expertos consultados por Real Simple, este cambio brinda un sabor refrescante, favorece la hidratación saludable y contribuye a una mejor calidad de vida.

