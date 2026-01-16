Salud

La genética y un virus juegan papeles clave en la EM, sugieren los estudios

Healthday Spanish

Guardar

JUEVES, 15 de enero de 2026 (HealthDay News) -- La genética parece ayudar a determinar quién desarrolla esclerosis múltiple (EM), según un par de nuevos estudios.

La genética de una persona interactúa con una infección por el virus de Epstein-Barr (EBV) para provocar una grave reacción autoinmune que conduce a esclerosis múltiple, según informaron investigadores esta semana en la revista Cell.

"Además de la infección por EBV, los factores de riesgo genéticos también influyen", dijo el investigador principal Roland Martin en un comunicado de prensa. Es profesor de neurología y neuroinmunología en la Universidad de Zúrich, en Suiza.

Específicamente, la genética permite que las células inmunitarias infectadas por virus sigan produciendo anticuerpos que actúan contra la mielina, la vaina protectora que cubre las neuronas, según los investigadores.

Este ataque autoinmune a la mielina --y el daño posterior al sistema nervioso-- es una característica distintiva de la esclerosis múltiple, según los investigadores. Causa la parálisis, la pérdida de visión y la fatiga que se encuentran en la EM.

Los resultados de ambos estudios aumentan la evidencia de que el virus de Epstein-Barr está implicado tanto en la causa de la EM como en la configuración de su progresión, según los investigadores.

Todas las personas con esclerosis múltiple han sido previamente infectadas con el virus de Epstein-Barr, según los investigadores en notas de fondo.

Sin embargo, alrededor del 95% de las personas sanas también portan el virus, lo que plantea la cuestión de qué más puede causar la EM en algunos, pero no en todos.

Para el nuevo estudio, los investigadores utilizaron ratones de laboratorio para explorar la mecánica oculta de la EM, analizando específicamente las células B -- las células inmunitarias que producen anticuerpos.

El virus Epstein-Barr puede infectar células B, provocando que produzcan anticuerpos cazadores/asesinos de células T que atacan a la mielina, según los investigadores.

Normalmente, estas células B alteradas serían apagadas por mecanismos estrictos de seguridad inmunitaria que se activan antes de causar daño.

Pero estos mecanismos de seguridad están regulados por proteínas llamadas antígenos leucocitos humanos (HLA), y los investigadores descubrieron que las variaciones en los genes que impulsan la HLA pueden permitir que las células B infectadas sigan girando fuera de control.

En ratones experimentales, las células B infectadas con EBV causaron daños a la mielina que se parecían mucho a lesiones tempranas de EM, según los investigadores.

"El papel del EBV en la EM ha sido bastante misterioso durante mucho tiempo. Hemos identificado una serie de eventos, incluyendo infección por EBV, que debe ocurrir en una secuencia claramente definida para causar inflamación localizada en el cerebro", dijo el investigador principal Tobias Derfuss, líder de grupo de investigación en la Universidad de Basilea, Suiza.

"Aunque esto no explica completamente todos los aspectos de la EM, podría ser la chispa que encienda la inflamación crónica en el cerebro", dijo en un comunicado de prensa.

Los expertos coinciden en que tanto las células B como el virus de Epstein-Barr están implicados en la enfermedad, pero el investigador senior Nicholas Sanderson, líder del proyecto en la Universidad de Basilea, afirmó que no hay consenso sobre cómo se logran.

"El modelo que surge del trabajo de nuestro equipo es muy sencillo y, por tanto, muy persuasivo", afirmó en un comunicado de prensa. "En resumen, sugerimos que las células B infectadas con virus causan las lesiones."

Martin señaló posibles beneficios derivados de los hallazgos.

"Nuestro estudio muestra cómo los factores de riesgo ambientales y genéticos más importantes pueden contribuir a la EM y desencadenar una respuesta autoinmune que actúa en los componentes de mielina en el cerebro", afirmó.

"Nuestros hallazgos revelan mecanismos que podrían ser atacados por nuevas terapias", añadió Martin.

Más información

La Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple tiene más información sobre la esclerosis múltiple.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Zúrich, 13 de enero de 2026; Nota de prensa de la Universidad de Basilea, 13 de enero de 2026

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Redes sociales en adolescentes: ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre

Healthday Spanish

Redes sociales en adolescentes: ni

Pequeños cambios en tus hábitos diarios podrían añadir años a tu vida, según un estudio

Healthday Spanish

Pequeños cambios en tus hábitos

La FDA toma medidas para eliminar las advertencias de suicidio de los agonistas GLP-1 para perder peso

Healthday Spanish

La FDA toma medidas para

Cinco recomendaciones para que los cambios de año nuevo sean sostenibles

En exclusiva para Infobae, Ineco explica por qué enero suele ser un mes desafiante para incorporar hábitos y comparte estrategias para planificar metas, adaptar rutinas y mantener la motivación en 2026

Cinco recomendaciones para que los

Descubren una sustancia en la saliva que reduce el riesgo de caries: por qué podría cambiar la higiene oral

Un equipo de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, identificó un mecanismo natural en la boca que podría reducir el daño dental asociado al consumo de azúcar

Descubren una sustancia en la
DEPORTES
Andrea Collarini es el único

Andrea Collarini es el único semifinalista argentino en el AAT Challenger y tres tenistas nacionales avanzaron a cuartos del W50

Red Bull y Racing Bulls presentaron su diseño oficial para la temporada 2026 de la Fórmula 1: las espectaculares fotos

Tiene 18 años, ya ganó dos Mundiales y firmó un contrato de USD 27 millones por su habilidad jugando a los dardos

Las travesuras de Bilardo en su última pretemporada como técnico: el “guasón”, un hotel especial y el conserje menos pensado

La emotiva historia de los hermanos que corren el Dakar con un Renault 18 Break: por qué representan el auténtico espíritu del Rally

TELESHOW
Maru Botana y Sofía Solá:

Maru Botana y Sofía Solá: días de playa, mate y complicidad en Punta del Este

Verano Trippin llega a Prime Video: Zoe Hochbaum, Miranda de la Serna y una película sobre el fin de la adolescencia

La amistad entre Damián De Santo y Martín Seefeld, el secreto detrás de su éxito en la costa: “El humor salva”

Quién fue eliminado en el repechaje de MasterChef Celebrity: “Uno de ustedes abandona la cocina para siempre”

Rocío Robles y Adrián Suar, a puro relax en Carmelo: las fotos de sus días de amor

INFOBAE AMÉRICA

Qué leer esta semana: 4

Qué leer esta semana: 4 libros para entrar a la Historia por la ventana

Congelarse, complacer o huir: los mecanismos ocultos de autodefensa femenina después del abuso sexual

La Unión Europea ratificó su respaldo al pueblo iraní y evalúa ampliar las sanciones contra los responsables de la represión

Israel elevó al máximo la alerta de su sistema de defensa aérea ante las amenazas del régimen de Irán

Estados Unidos desestimó los llamados al diálogo de Irán: “Sus acciones demuestran lo contrario”