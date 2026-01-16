Salud

La FDA toma medidas para eliminar las advertencias de suicidio de los agonistas GLP-1 para perder peso

JUEVES, 15 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Los reguladores federales de salud afirman que los medicamentos populares para la pérdida de peso como Wegovy y Zepbound no aumentan el riesgo de pensamientos suicidas, y han pedido a los fabricantes que eliminen esas advertencias de las etiquetas de los medicamentos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) informó el martes que su última revisión de seguridad no encontró ninguna relación entre los medicamentos para adelgazar GLP-1 y los pensamientos o conductas suicidas.

La solicitud se aplica a Wegovy de Novo Nordisk y a su medicamento más antiguo Saxenda, así como a Zepbound de Eli Lilly .

Los fármacos GLP-1 se desarrollaron primero para tratar la diabetes tipo 2. Funcionan comportándose como una hormona intestinal que ayuda a las personas a sentirse llenas, lo que puede reducir el apetito y provocar pérdida de peso.

La FDA dijo que revisó datos de 91 ensayos clínicos controlados con placebo que involucraron a 107.910 pacientes. De estas, 60.338 personas tomaron un fármaco GLP-1, mientras que 47.572 recibieron un placebo.

El análisis no encontró un mayor riesgo de pensamientos o conductas suicidas entre las personas que tomaban medicamentos GLP-1 en comparación con aquellas que no lo hacían, según la FDA.

También no encontró un aumento del riesgo de otros problemas de salud mental, incluyendo ansiedad, depresión, irritabilidad o psicosis.

La agencia había compartido hallazgos similares tras una revisión preliminar en 2024, pero en ese momento afirmó que los datos limitados implicaban que no se podía descartar un pequeño riesgo.

Con más datos disponibles, la FDA afirmó que la evidencia no respalda una conexión.

La neuropsicofarmacología europea ha explorado previamente la asociación entre pensamientos suicidas y las inyecciones de GLP-1.

FUENTE: CNN, 14 de enero de 2026

