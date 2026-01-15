Dos tercios de los pacientes con enfermedad de Crohn se benefician de la dieta de ayuno, según un ensayo clínico

MIÉRCOLES, 14 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Ayunar unos pocos días al mes puede mejorar significativamente los síntomas gastrointestinales entre las personas con enfermedad de Crohn.

El nuevo enfoque, llamado "imitación del ayuno", mejoró los síntomas entre dos tercios de los pacientes con Crohn que lo probaron, informaron los investigadores el 13 de enero en la revista Nature Medicine.

"Nos sorprendió gratamente que la mayoría de los pacientes parecieran beneficiarse de esta dieta", declaró la investigadora principal Dra. Sidhartha Sinha, profesora adjunta de gastroenterología y hepatología en la Universidad de Stanford, en un comunicado de prensa.

"Notamos que, incluso después de un solo ciclo de dieta que imita el ayuno, hubo beneficios clínicos", añadió.

La enfermedad de Crohn afecta a aproximadamente un millón de estadounidenses, según los investigadores en notas de fondo. La enfermedad inflamatoria intestinal provoca síntomas como diarrea, calambres, dolor abdominal y pérdida de peso.

Los pacientes acuden frecuentemente a su médico para preguntar sobre alimentos que puedan mejorar sus síntomas de Crohn, pero hasta ahora se han realizado pocos estudios de gran envergadura sobre dietas que puedan ayudar a controlar la enfermedad, según los investigadores.

"Hemos sido muy limitados en el tipo de información dietética que podemos proporcionar a los pacientes", dijo Sinha.

La dieta que imita el ayuno implica limitar severamente las calorías durante cinco días seguidos cada mes, según los investigadores.

Durante esos días de ayuno, los pacientes consumen entre 700 y 1.100 calorías al día, principalmente en comidas de origen vegetal, según los investigadores. Durante el resto del mes, comen lo que les apetece.

Para este ensayo clínico, los investigadores asignaron a 65 pacientes con Crohn que intentaran simular el ayuno durante tres meses consecutivos, y compararon sus resultados con 32 pacientes que siguieron su dieta habitual.

Al final, el 69% de los que ayunaban experimentaban una mejoría en sus síntomas de Crohn, frente al 44% de quienes comían con regularidad, según los resultados.

Además, el 65% del grupo que imita el ayuno tuvo sus síntomas de Crohn en remisión clínica, en comparación con el 38% de quienes siguieron su dieta habitual. La remisión significa que los síntomas casi o por completo desaparecen.

Los investigadores señalaron que la mejora entre quienes seguían su dieta habitual probablemente se debía a fluctuaciones naturales de los síntomas que ocurren en la enfermedad de Crohn, junto con el hecho de que seguían tomando sus medicamentos habituales.

Sinha dijo que pensaba que imitar el ayuno podría ayudar a los pacientes con Crohn porque investigaciones han demostrado que la dieta puede reducir los niveles de proteína C-reactiva, un indicio común de inflamación sistémica.

"Los efectos observados en marcadores inflamatorios hicieron de esta dieta atractiva para estudiar en la enfermedad de Crohn, ya que muchos pacientes con esta enfermedad también presentan marcadores inflamatorios elevados", dijo Sinha.

Las muestras de heces proporcionadas por los participantes mostraron que quienes ayunaron presentaron un descenso significativo de calprotectina fecal, una proteína presente en las heces que indica inflamación intestinal, según los investigadores.

Las muestras también revelaron disminuciones en los compuestos inflamatorios producidos por ácidos grasos y células inmunitarias, según los investigadores.

Los investigadores están explorando ahora si los cambios en el microbioma intestinal del paciente provocados por la imitación del ayuno podrían explicar algunas de las mejoras.

"Aún queda mucho por hacer para entender la biología detrás de cómo funcionan esta y otras dietas en pacientes con enfermedad de Crohn", dijo Sinha.

Más información

La Fundación Crohn and Colitis tiene más información sobre la enfermedad de Crohn.

FUENTES: Stanford Medicine, nota de prensa, 13 de enero de 2026; Nature Medicine, 13 de enero de 2026