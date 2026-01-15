Cómo eliminar el famoso “salero”, la grasa ubicada en la parte posterior del brazo

La acumulación de grasa debajo del brazo responde a factores hormonales, genéticos y hábitos de vida, según Newsweek y Harvard Health

Eliminar la grasa en los brazos, el llamado “salero” es un objetivo frecuente en verano, aunque su reducción suele ser más compleja que en otras zonas del cuerpo. Especialistas citados por Newsweek y Harvard Health atribuyen la acumulación en esta área principalmente a causas hormonales, predisposición genética y hábitos de vida.

Ambos medios descartan soluciones milagrosas o métodos localizados, pero subrayan que, con constancia y asesoramiento profesional en casos resistentes, es posible lograr brazos más tonificados.

Factores que influyen en la grasa de los brazos

La llamada grasa localizada es el resultado de la interacción entre hormonas, herencia y estilo de vida, según expertos de Newsweek y Harvard Health. La entrenadora personal Amanda Grimm, entrevistada por Newsweek, explica que las mujeres tienden a acumular más grasa en brazos, caderas y muslos debido al estrógeno, especialmente antes de la menopausia.

Tras este período, la tendencia se desplaza hacia el abdomen. En los hombres, la grasa suele concentrarse en el abdomen, aunque niveles elevados de estrógeno —por causas biológicas o ambientales— pueden incrementar los depósitos en brazos.

Especialistas advierten que no existen soluciones milagrosas ni dietas selectivas para eliminar la grasa localizada en los brazos

Enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo, junto con el estrés sostenido, dificultan la pérdida de grasa general, según Harvard Health. La distribución de la grasa corporal tiene un fuerte componente hereditario, por lo que la respuesta a la dieta y el ejercicio puede variar entre personas, incluso con rutinas similares.

Estrategias efectivas para reducir grasa en los brazos

Ambas publicaciones coinciden en que solo un enfoque integral que combine alimentación equilibrada y ejercicio físico resulta eficaz. No existen dietas milagrosas ni rutinas que eliminen grasa de los brazos de forma selectiva.

La combinación de una dieta orientada al déficit calórico —consumir menos calorías de las que se gastan— y entrenamiento sostenido es la única manera de conseguir resultados visibles. El control del estrés y un descanso suficiente también favorecen la respuesta metabólica y la eficacia del ejercicio.

El déficit calórico mediante una dieta equilibrada y el entrenamiento regular de fuerza son clave para perder grasa en los brazos

Para tonificar los brazos, los expertos destacan el entrenamiento de fuerza con sobrecarga progresiva. Grimm detalla: “Cuando desafías tus músculos con resistencia, se producen microdesgarros en las fibras musculares. Al repararlos, los músculos se fortalecen y se agrandan, lo que contribuye a una apariencia más tonificada y definida”, explicó a Newsweek.

Ejercicios compuestos como flexiones, dominadas y remos, junto al entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT), activan varios grupos musculares y estimulan la producción hormonal adecuada.

Grimm recomienda practicar entrenamiento de fuerza entre tres y cinco veces por semana para conservar la masa muscular durante la pérdida de grasa y favorecer una silueta más firme. Harvard Health destaca la importancia del déficit calórico y aclara que el ejercicio cardiovascular es útil, pero insuficiente sin fuerza y desarrollo muscular. En las mujeres, la definición de los brazos comienza a notarse cuando el porcentaje de grasa corporal total baja al rango del 18% al 22%.

El fortalecimiento de músculos bíceps y tríceps previene la flacidez y combate el típico efecto de 'alas de murciélago' en los brazos (Imagen ilustrativa Infobae)

El equipo de preparadores físicos sugiere ejercicios específicos para combatir la flacidez, recuperar el tono muscular y prevenir la pérdida de firmeza con el paso del tiempo. Entre las opciones más eficaces figuran la extensión de tríceps con mancuernas, flexiones adaptadas, elevaciones laterales y press de hombros, siempre cuidando la técnica y la zona cervical.

Para abordar la flacidez, recomiendan trabajar tanto bíceps como tríceps, ya que esta última zona suele perder tono con más facilidad, originando el efecto conocido como “alas de murciélago”. Quienes inician o buscan alternativas seguras deben comenzar solo con el peso corporal antes de sumar cargas. Además, se aconseja alternar duchas frías para estimular la producción de colágeno y favorecer una piel más firme.

Consejos prácticos y alternativas clínicas

Entre las recomendaciones para potenciar la tonificación de brazos, los especialistas sugieren variar los movimientos para evitar el sobreuso, mantener una buena postura, aumentar la dificultad de manera progresiva y adaptar la rutina al nivel personal.

Fortalecer la musculatura no solo ayuda a disminuir la grasa; según la doctora Christine Maren en Newsweek, también impulsa el metabolismo, mejora la sensibilidad a la insulina y favorece la salud general.

Alternar duchas frías y mantener una rutina progresiva favorece la producción de colágeno y contribuye a una piel firme en los brazos

Si la grasa en los brazos persiste tras una dieta adecuada y ejercicio regular, existen opciones clínicas como la remodelación corporal exprés, una liposucción mínimamente invasiva que permite retomar actividades en uno o dos días. Esta opción debe evaluarse solo en casos resistentes y bajo supervisión médica.

Los especialistas insisten en consultar al médico si la grasa se mantiene o aparecen signos de desórdenes hormonales, para descartar problemas como resistencia a la insulina o hipotiroidismo.

Newsweek y Harvard Health coinciden: la definición de los brazos requiere constancia y expectativas realistas, no soluciones rápidas. El cambio corporal es fruto de la dedicación sostenida.