Cómo consumir correctamente semillas de chía

Las semillas de chía ofrecen ácidos grasos omega-3, fibra y proteínas, esenciales para una dieta equilibrada y saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas de chía se han consolidado como uno de los alimentos más populares entre quienes buscan mejorar su alimentación. Consumir semillas de chía correctamente permite aprovechar sus propiedades nutricionales y obtener beneficios para la salud. Según reportes de The New York Times, este superalimento ha ganado un espacio relevante en dietas de todo el mundo, desde América Latina hasta Europa.

Los beneficios de las semillas de chía para la salud

Las semillas de chía se destacan por su aporte de nutrientes esenciales y su capacidad para contribuir a la prevención de diversas enfermedades, de acuerdo con la información publicada por BBC. Estos pequeños granos contienen una elevada concentración de ácidos grasos omega-3, que ayudan a mantener el nivel de colesterol en sangre y a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado el consumo regular de fuentes vegetales de omega-3 como parte de una dieta equilibrada.

El consumo adecuado de semillas de chía puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares gracias a su contenido de omega-3 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la chía aporta una cantidad considerable de fibra dietética, lo que favorece el tránsito intestinal y puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre. Una dieta rica en fibra se asocia con una menor incidencia de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2. La inclusión de semillas de chía en la alimentación diaria puede mejorar la sensación de saciedad y facilitar la regulación del peso corporal.

Otro aspecto relevante es la presencia de antioxidantes en la composición de la chía. Estos compuestos combaten la acción de los radicales libres y contribuyen a proteger las células frente al daño oxidativo. The Guardian ha señalado que los antioxidantes son fundamentales para el mantenimiento de la salud a largo plazo y para la prevención de procesos inflamatorios.

Cómo consumir semillas de chía para absorber todos sus nutrientes

El modo de consumo de las semillas de chía influye de manera directa en la absorción de sus nutrientes. Según especialistas citados por El País, es recomendable hidratar las semillas antes de ingerirlas. Al remojarlas en agua, leche vegetal o jugos durante al menos 15 minutos, se forma una capa gelatinosa que facilita la digestión y la asimilación de los nutrientes. Al consumir la chía hidratada, el organismo accede de manera más eficiente a los ácidos grasos, la fibra y las proteínas presentes en el alimento.

Hidratar las semillas de chía en agua o leche vegetal antes de consumirlas mejora la digestibilidad y absorción de nutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad diaria sugerida para adultos oscila entre una y dos cucharadas (aproximadamente 15 a 30 gramos), según indicaron expertos de la Academia de Nutrición y Dietética (AND) en información recogida por Reuters. Añadir la chía a yogures, batidos, ensaladas o cereales es una práctica habitual. También puede emplearse en recetas de panes, galletas y postres, ya que mantiene sus propiedades nutricionales tras la cocción.

Algunas personas optan por consumir las semillas de chía secas, pero este método puede generar molestias digestivas, como sensación de pesadez o dificultad para tragar. Mayo Clinic advirtió sobre el riesgo potencial de que las semillas absorban líquidos en el tracto digestivo y se expandan, por lo que siempre se recomienda su hidratación previa. “Hidratar las semillas de chía mejora su digestibilidad y evita complicaciones”, explicó el doctor Michael Greger en declaraciones a The Washington Post.

El valor nutricional de las semillas de chía

El perfil nutricional de las semillas de chía ha sido objeto de numerosos estudios científicos. Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), una porción de 28 gramos (aproximadamente dos cucharadas) aporta alrededor de 137 calorías, 4,4 gramos de proteína, 8,6 gramos de grasa (de las cuales 5 son omega-3) y 11 gramos de fibra. Además, proporcionan minerales como el calcio, el magnesio, el fósforo y el zinc, fundamentales para el buen funcionamiento del organismo.

En comparación con otros alimentos de origen vegetal, la chía sobresale por su densidad nutricional y su bajo contenido de azúcares. BBC resaltó que el consumo regular de semillas de chía puede complementar la dieta de quienes siguen regímenes vegetarianos o veganos, ya que también contienen pequeñas cantidades de hierro y vitamina B.

Las semillas de chía destacan por su densidad nutricional y bajo contenido de azúcares, ideales para dietas vegetarianas y veganas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alto contenido de proteína vegetal convierte a la chía en una alternativa interesante para quienes buscan incrementar este nutriente sin recurrir a productos animales. Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), incluir semillas de chía en la alimentación diaria puede contribuir a cubrir los requerimientos nutricionales de adultos y adolescentes.

Incorporar semillas de chía en la dieta diaria, siguiendo las recomendaciones de hidratación y cantidad, permite aprovechar sus beneficios y su aporte de nutrientes esenciales. El País subrayó que la versatilidad de este alimento facilita su inclusión en preparaciones dulces y saladas, lo que ha impulsado su popularidad en todo el mundo.