5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo eso puede afectar su desarrollo emocional

Especialista de Harvard advierte que intervenir en exceso en la vida de los hijos puede aumentar su ansiedad, generar dependencia y limitar su capacidad de enfrentar desafíos por sí mismos

La sobreprotección infantil puede aumentar la ansiedad, la dependencia y debilitar la confianza de los niños, según la especialista de Harvard Meredith Elkins (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sobreprotección de los hijos puede afectar su desarrollo y su capacidad para enfrentar desafíos. La psicóloga clínica Meredith Elkins, profesora en la Facultad de Medicina de Harvard, advirtió sobre los riesgos de una implicación excesiva de los adultos responsables en la vida cotidiana de los niños.

De acuerdo con la especialista, consultada por La Tercera, la sobreprotección combina un alto nivel de involucramiento con una protección exagerada. Esta actitud transmite a los niños la idea de que el entorno resulta peligroso y que no cuentan con recursos propios para afrontar los retos diarios sin la intervención constante de los adultos.

Según Elkins, este comportamiento puede debilitar la confianza de los niños, generar dependencia y aumentar la ansiedad. La psicóloga aclara que la intención de los padres suele ser positiva, pero advierte que este tipo de protección suele limitar la capacidad de los hijos para resolver problemas por sí mismos.

Elkins, codirectora del Programa McLean de Dominio de la Ansiedad en el Hospital McLean y autora del libro Parenting Anxiety: Breaking the Cycle of Worry and Raising Resilient (Crown, 2026), detalla cinco señales de sobreprotección parental y sugiere estrategias para promover un desarrollo saludable.

La intervención excesiva de los padres les transmite a los hijos la idea de que el entorno es peligroso y que no pueden afrontar desafíos sin ayuda adulta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señal 1: Resolver los problemas en lugar de guiar

Según Meredith Elkins, muchos padres intervienen con rapidez cuando los hijos enfrentan dificultades cotidianas, como organizar sus horarios o cumplir con tareas escolares. Esta tendencia a solucionar los inconvenientes impide que los niños adquieran herramientas para resolverlos de manera independiente.

Elkins sostiene que es esencial permitir que los hijos intenten, cometan errores y logren aprendizajes propios. La experta recomienda hacer una pausa antes de ofrecer soluciones e incentivar el pensamiento autónomo con preguntas como: “¿Qué crees que podrías intentar?”. Este tipo de acompañamiento fomenta el pensamiento independiente y transmite a los niños que sus ideas tienen valor.

Resolver problemas en lugar de guiar impide que los niños desarrollen herramientas para la autonomía y la toma de decisiones independientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señal 2: Priorizar el resultado sobre el proceso

Una de las conductas más frecuentes en la sobreprotección parental es concentrarse en los resultados antes que en el proceso de aprendizaje. De acuerdo a Elkins, los padres suelen preparar cada paso de una tarea escolar para que el niño logre completarla correctamente en el primer intento. Aunque esto puede disminuir la frustración durante el trabajo, “el verdadero crecimiento llega cuando las expectativas flaquean y los niños aprenden a adaptarse”, explica la psicóloga.

La especialista aconseja permitir que los errores ocurran, resistir la tentación de recuperar tareas olvidadas o discutir malas calificaciones. El propósito es que los hijos enfrenten desafíos, se adapten y aprendan del proceso y no solo del éxito inmediato.

Priorizar siempre los resultados sobre el proceso de aprendizaje limita la capacidad de los niños para tolerar la frustración y adaptarse a los desafíos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señal 3: AQjustar expectativas por temor y no por capacidad

Elkins identifica un patrón sutil de sobreprotección cuando los adultos ajustan las expectativas hacia los hijos en función de sus propios temores. Según la especialista, esperar fragilidad puede llevar a que los niños se perciban a sí mismos como incapaces de afrontar situaciones difíciles.

Evitar que los hijos experimenten cierto grado de estrés o actividades demandantes puede impedir que descubran sus capacidades. La psicóloga sugiere reflexionar sobre si las expectativas se adaptan realmente a la edad y habilidades de los hijos o si se basan en el temor de los padres. “¿Los desafíos que enfrenta son realmente arriesgados o simplemente incómodos? Ofrécele apoyo que le ayude a crecer, en lugar de protegerlo de cada dificultad”, recomienda Elkins.

Ajustar las expectativas por temor y no por la verdadera capacidad de los niños contribuye a que se perciban como incapaces frente a las dificultades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señal 4: Evitar el contacto con emociones difíciles

La psicóloga destaca que emociones como la tristeza o la frustración forman parte del desarrollo saludable. Intentar solucionar cada disgusto priva a los hijos de la oportunidad de aprender a gestionar sus sentimientos.

Elkins aconseja poner nombre a las emociones y expresar confianza en la capacidad de los niños para enfrentarlas. Frases como “Es entendible que te sientas frustrado, y sé que puedes con ello” resultan útiles para transmitir apoyo sin intervenir en exceso. Aprender a lidiar con los sentimientos dolorosos fortalece la resiliencia y prepara a los hijos para situaciones futuras.

Priorizar siempre los resultados sobre el proceso de aprendizaje limita la capacidad de los niños para tolerar la frustración y adaptarse a los desafíos (Imágen Illustrativa Infobae)

Señal 5: Proteger por incomodidad propia y no por necesidad real

Muchas veces, la sobreprotección parental surge del malestar de los adultos frente a la posibilidad de que los hijos fracasen, sufran o enfrenten juicios sociales. Según Elkins, aunque la intención sea proteger, los niños pueden interpretar esa actitud como una falta de confianza en sus capacidades.

La autora de Parenting Anxiety sugiere que los padres reflexionen sobre sus motivaciones y se pregunten si actúan por la seguridad de los hijos o por su propia incomodidad ante el sufrimiento infantil. Aislar a los niños de todos los retos puede aumentar la ansiedad y dificultar el desarrollo de recursos para afrontar la vida.

Proteger a los hijos por incomodidad de los padres, y no por una necesidad real, puede aumentar la ansiedad infantil y limitar su desarrollo emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo promover un desarrollo saludable

Elkins enfatiza que el equilibrio es clave: guiar sin controlar y apoyar sin rescatar. La resiliencia se desarrolla cuando los niños se sienten seguros para intentar y libres para aprender por sí mismos.

Permitir que enfrenten desafíos, cometan errores y experimenten emociones diversas fortalece su confianza y autonomía. Los padres deben acompañar el proceso, ofrecer un entorno seguro y confiar en la capacidad de sus hijos para superar obstáculos.

La sobreprotección, aunque motivada por el amor y el deseo de proteger, puede limitar el desarrollo infantil. Brindar apoyo adecuado, ajustar expectativas y fomentar la independencia resulta fundamental para que los niños crezcan con herramientas sólidas para la vida.

