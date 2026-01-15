Sobreprotección parental: la UNAM alerta sobre las secuelas imborrables del “exceso” de amor y cuidados en la infancia

Un enfoque excesivo en el cuidado puede restar oportunidades para que los hijos fortalezcan autoestima y resiliencia. (Imagen Ilustrativa Infoabe)

La sobreprotección parental hace referencia a un estilo de crianza en el que los padres o cuidadores asumen un control excesivo sobre la vida de sus hijos, limitando su autonomía, independencia y capacidad para enfrentar retos o resolver problemas por sí mismos.

Este comportamiento suele manifestarse en la tendencia a anticipar y resolver cualquier dificultad que el menor pueda experimentar, evitando que enfrente consecuencias naturales de sus actos y tomando decisiones en su lugar.

Sin embargo, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señalan que este tipo de sobreprotección puede tener efectos negativos en el desarrollo emocional y social de los niños y adolescentes, ya que dificulta la adquisición de habilidades para la toma de decisiones, la resolución de conflictos y el manejo de la frustración.

Así lo explicó Mariana Gutiérrez Lara, especialista de la Facultad de Psicología, en la revista científica de la UNAM, donde reveló que los hijos de padres sobreprotectores tienden a mostrar inseguridad, baja tolerancia a la frustración, poca autonomía y dificultades para relacionarse con otros.

Es por ello que la especialista señala cuáles son algunos de los efectos negativos y el impacto psicológico que puede llegar a tener un cuidado excesivo en los niños.

Especialistas insisten en que el deseo de evitar sufrimiento puede limitar el desarrollo integral y el autoestima de los menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este es el impacto emocional y psicológico que tiene en los menores la sobreproteccion parental

Como mencionamos, la sobreprotección parental puede generar un impacto negativo en el desarrollo de los menores. Entre las principales consecuencias identificadas por la especialista de la UNAM, y otros expertos en psicología infantil, se encuentran los siguientes:

Falta de autonomía: Los niños criados bajo sobreprotección pueden tener dificultades para tomar decisiones y resolver problemas por sí mismos, ya que están acostumbrados a que sus padres lo hagan todo por ellos.

Inseguridad y baja autoestima: Al no enfrentar desafíos propios y no confiar en sus capacidades, los menores suelen desarrollar inseguridad y poca confianza en sí mismos.

Baja tolerancia a la frustración: Estos niños no aprenden a manejar el fracaso o la frustración, porque sus padres suelen evitarles cualquier experiencia negativa. Esto puede causar reacciones exageradas ante situaciones adversas.

Dificultades en habilidades sociales: La falta de independencia y exposición a distintas situaciones puede dificultar el desarrollo de habilidades sociales, afectando la capacidad de relacionarse con otros.

Dependencia emocional: Los niños sobreprotegidos tienden a depender excesivamente de sus padres o figuras de autoridad, lo que puede dificultar la transición a la vida adulta.

Ansiedad y miedo al error: El miedo a equivocarse puede aumentar, ya que los menores no están acostumbrados a enfrentar las consecuencias de sus propias acciones.

Un niño permanece sentado y abrazando su mochila en el patio de una escuela, mientras otros estudiantes juegan en el fondo. La imagen resalta la necesidad de promover la inclusión y el bienestar emocional en el entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prevenir y evitar la sobreproteccion parental: consejos de especialistas

Para prevenir y evitar la sobreprotección parental especialistas recomiendan las siguientes acciones:

Fomentar la autonomía: Permitir que los niños realicen actividades acordes a su edad por sí mismos, como vestirse, recoger sus juguetes o tomar decisiones simples.

Aceptar el error como parte del aprendizaje: Dejar que los hijos cometan errores y aprendan de las consecuencias, en lugar de intervenir para evitar cualquier fallo.

Promover la resolución de problemas: Motivar a los niños a buscar soluciones ante situaciones difíciles, guiándolos sin resolverles todo.

Establecer límites claros: Brindar reglas y consecuencias, pero evitando el control excesivo o la vigilancia constante.

Escuchar y dialogar: Mantener una comunicación abierta y de confianza, mostrando apoyo sin invadir la privacidad ni anticiparse a las necesidades del menor.

Reflexionar sobre las propias conductas: Los padres pueden preguntarse si sus acciones responden a necesidades reales de sus hijos o a sus propios temores.

Favorecer la independencia progresiva: Ir otorgando responsabilidades de manera gradual, ajustadas a la edad y madurez de los hijos.

La UNAM recomienda fomentar la autonomía progresiva y permitir que los niños enfrenten retos y aprendan de sus errores para un desarrollo saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas pautas ayudan a que los niños desarrollen habilidades sociales, emocionales y cognitivas, fortaleciendo su autoestima y capacidad para enfrentar retos.