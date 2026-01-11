Cómo cuidarse del humo de los incendios forestales: recomendaciones de expertos en salud ambiental

Especialistas advierten que el humo de incendios forestales no tiene niveles seguros de exposición y puede afectar gravemente a poblaciones vulnerables, incluso lejos del fuego (Imagen Ilustrativa Infobae)

El humo de incendios forestales representa un riesgo para la salud, incluso cuando el fuego ocurre lejos de zonas habitadas. Especialistas en salúd ambiental de la Universidad Tecnológica de Sídney, citados por Mindfood, y Centers for Disease Control and Prevention (CDC), advierten que no existe un nivel seguro de exposición, especialmente para niños, personas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades pulmonares, cardíacas o diabetes.

Minimizar los efectos negativos requiere conocer y aplicar medidas concretas para reducir la exposición tanto en interiores como al aire libre.

El avance incontrolable del fuego, sumado a condiciones climáticas extremas, expone a la población a graves riesgos para la salud debido al humo, lo que vuelve imprescindible la información y la prevención.

Riesgos para la salud asociados al humo

El humo de los incendios forestales contiene partículas finas PM2.5, dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno, según expertos consultados por Mindfood. Estas sustancias afectan la función pulmonar y celular, lo que puede causar daños inmediatos y a largo plazo. Los CDC señalan que la gravedad de los efectos para la salud depende del tiempo y la cercanía a la fuente del humo.

La exposición prolongada al humo incrementa el riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, trastornos cardiovasculares, deterioro cognitivo y ciertos tipos de cáncer. En mujeres embarazadas, aumenta la probabilidad de bajo peso al nacer y de que el niño desarrolle asma.

Las partículas finas PM2.5 y gases tóxicos presentes en el humo de incendios forestales pueden provocar daños pulmonares, cardiovasculares y deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

A corto plazo, pueden presentarse picazón en los ojos, dolor de garganta, tos y dificultad para respirar. En personas sanas, estos síntomas suelen desaparecer rápidamente. Para grupos vulnerables, como niños, adultos mayores, embarazadas y quienes padecen asma, enfermedades cardíacas o pulmonares, o diabetes, la exposición puede ser grave o incluso mortal, de acuerdo con los especialistas de la universidad.

Cómo informarse sobre la calidad del aire

Reconocer la calidad del aire es esencial para decidir qué medidas tomar cada día. Mindfood recomienda consultar sitios web oficiales gestionados por autoridades nacionales, estatales o locales. El aspecto limpio del cielo no es garantía.

Expertos internacionales advierten que no existe un nivel seguro de exposición al humo de incendios para la población vulnerable, según la Universidad Tecnológica de Sídney y los CDC (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los CDC insisten en prestar atención a los informes y alertas de las autoridades, analizar los niveles de partículas y la visibilidad, y seguir las indicaciones sobre permanecer en interiores en días peligrosos.

Medidas para reducir la exposición en interiores

Ambas fuentes recomiendan cerrar puertas y ventanas cuando haya humo, salvo en situaciones de calor extremo. Mindfood aconseja emplear purificadores de aire con filtro HEPA, que eliminan al menos el 99,97% de las partículas diminutas; sugiere verificar la autenticidad del filtro, cambiarlo según las indicaciones y consultar con un técnico sobre su compatibilidad con el aire acondicionado.

Los CDC recuerdan mantener los sistemas en modo recirculación para evitar la entrada de aire exterior y conservar los filtros limpios.

Una mujer observa con expresión preocupada desde la ventana de su casa, mientras en el horizonte se aprecia un incendio de gran magnitud que genera intensas llamas y una densa columna de humo negro. El siniestro ha provocado inquietud entre los habitantes de la zona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerrar puertas y ventanas, utilizar purificadores HEPA y mantener los sistemas en recirculación son acciones clave para controlar la exposición en espacios cerrados.

Estas recomendaciones cobran especial relevancia, a partir de la emergencia sin precedentes que atraviesa la provincia de Chubut: los incendios forestales ya devastaron miles de hectáreas y obligaron a evacuar localidades enteras.

Qué hacer si debe salir al exterior y uso de mascarillas

Si la permanencia al aire libre es inevitable, tanto Mindfood como los CDC coinciden en que la mascarilla N95 o P3 ofrece la mejor protección frente a partículas, siempre que se ajuste correctamente al rostro.

Estas mascarillas no filtran los gases tóxicos presentes en el humo sino que ofrecen protección mínima y deben emplearse solo como recurso extremo. Dispositivos más avanzados, como respiradores que filtran gases o suministran aire limpio, están reservados para quienes trabajan cerca del incendio bajo supervisión profesional. La protección adecuada depende del tipo de mascarilla y su ajuste al rostro.

Los CDC aconsejan no encender velas ni la chimenea, no usar la aspiradora ni fumar dentro de casa, ya que estas actividades aumentan la concentración de partículas nocivas. Mindfood agrega la importancia de reducir otras fuentes domésticas de contaminación y limpiar regularmente los sistemas de purificación y filtros.

El uso de mascarillas N95 o P3 correctamente ajustadas es la mejor protección al salir al exterior durante episodios de humo de incendios forestales (EFE/LUIS TEJIDO)

Recomendaciones para personas con enfermedades crónicas y embarazadas

Las personas con enfermedades crónicas deben seguir el tratamiento prescrito y mantener contacto frecuente con su profesional de la salud ante cualquier agravamiento de síntomas respiratorios.

Lo mismo se aplica a mujeres embarazadas, según Mindfood: cualquier duda o síntoma relacionado con la exposición al humo debe consultarse con el especialista. La consulta médica es indispensable ante el menor síntoma de complicación respiratoria.

Ante cualquier complicación respiratoria o señal alarmante, buscar ayuda médica inmediata es esencial para proteger la salud y la vida.