¿Tu adolescente duerme hasta tarde el fin de semana? Según los expertos, podría protegerles de la depresión

VIERNES, 9 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Los expertos coinciden en que mantener un horario de sueño regular es importante para todos, incluso para los adolescentes nocturnos y los jóvenes adultos.

Pero dormir un poco más durante el fin de semana podría ser bueno para la salud mental de los jóvenes, según un nuevo estudio.

Los jóvenes que duermen hasta tarde los fines de semana para recuperar el sueño perdido durante la semana tenían un menor riesgo de depresión en comparación con quienes no lo hacían, según informan los investigadores en la edición de febrero del Journal of Affective Disorders.

"Los investigadores y clínicos del sueño han recomendado desde hace tiempo que los adolescentes duerman entre ocho y diez horas a una hora regular todos los días de la semana, pero eso no es práctico para muchos adolescentes, ni para la gente en general", dijo la investigadora senior Melynda Casement, directora del Laboratorio del Sueño de la Universidad de Oregón en Eugene, Oregón.

"Es normal que los adolescentes sean noctámbulos, así que déjales recuperar el sueño los fines de semana si no duermen lo suficiente entre semana, porque eso probablemente sea algo protector", dijo Casement en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de casi 1.100 jóvenes de 16 a 24 años que participaron en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición patrocinada por el gobierno federal entre 2021 y 2023.

Los jóvenes informaron de sus horas de acostarse y despertarse durante la semana y el fin de semana, que los investigadores utilizaron para estimar cuánto sueño recuperaban el sábado y el domingo.

Los participantes también informaron cómo se sentían, lo que permitió a los investigadores seguir sus síntomas de depresión.

Los resultados mostraron que quienes dormían más los fines de semana tenían un 41% menos de riesgo de sufrir síntomas depresivos diarios.

Un sueño saludable entre semana de ocho a diez horas siguió siendo el ideal, ofreciendo el doble de beneficio para reducir los síntomas diarios de la depresión, según los investigadores.

Pero, dadas las realidades de los ciclos de sueño adolescentes y las políticas de los institutos estadounidenses, el sueño de recuperación los fines de semana podría ser la mejor opción disponible, según los investigadores.

Los ciclos de sueño cambian de forma natural en la adolescencia, lo que dificulta que la mayoría de los adolescentes se duerman tan pronto como cuando eran más jóvenes, según los investigadores.

"En vez de ser un bromista matutino, vas a convertirte más en un búho nocturno", explicó Casement. "Y el inicio del sueño se va retrasando progresivamente en la adolescencia hasta los 18 o 20 años. Después de eso, vuelves a ponerte más juguetón matutino."

Desafortunadamente, el ciclo típico de sueño de los adolescentes --desistir sobre las 23:00, despertarse a las 8 de la mañana-- choca con los horarios de madrugada en muchos institutos de EE. UU., lo que les provoca privación de sueño.

Los investigadores afirmaron que los horarios de inicio escolar más tardíos podrían hacer mucho para combatir la depresión, que es una de las principales causas de discapacidad entre los jóvenes. En este contexto, la discapacidad se define como el deterioro del funcionamiento diario -- por ejemplo, la probabilidad de llamar para decir que están enfermos o llegar tarde al colegio o al trabajo.

"Hace que ese rango de edad sea especialmente interesante para intentar entender los factores de riesgo para la depresión y cómo estos podrían relacionarse con la administración de intervenciones", dijo Casement.

La National Sleep Foundation tiene más información sobre adolescentes y sueño.

