Reír y llorar son respuestas normales pero raras al orgasmo, revela un estudio de mujeres

JUEVES, 8 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Chicas, ¿reís o lloráis sin control tras un orgasmo?

¿Y si experimentas dolores de cabeza, hormigueo, dolor en los pies, hemorragias nasales o alucinaciones?

Estas respuestas al orgasmo son un fenómeno raro --pero normal-- entre las mujeres, según un nuevo estudio.

"Las mujeres necesitan saber que si tienen carcajadas incontrolables cada vez que tienen un orgasmo (y nada fue gracioso), no están solas", dijo la investigadora principal , la Dra. Lauren Streicher , en un comunicado de prensa. Es profesora clínica de obstetricia y ginecología en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago.

Para el nuevo estudio, los investigadores encuestaron a más de 3.800 mujeres tras ver un breve vídeo publicado en redes sociales que explicaba estas reacciones, llamadas fenómenos peri-orgásmicos.

Un poco más del 2% de las mujeres --86 en total-- dijo haber experimentado una respuesta así, según informaron recientemente investigadores en el Journal of Women's Health.

De esas mujeres, el 61% dijo haber tenido síntomas físicos y un 88% respuestas emocionales, según el estudio.

Más de la mitad (52%) había experimentado más de un síntoma, y 1 de cada 5 (21%) experimentó tanto síntomas físicos como emocionales.

Llorar y reír eran las dos respuestas más comunes al orgasmo, según los investigadores.

Solo el 17% dijo experimentar estas reacciones de forma constante con un orgasmo, y el 69% afirmó que esto solo ocurre ocasionalmente.

Las reacciones emocionales al orgasmo incluyeron:

Llanto (63%) Tristeza o ganas de llorar con una experiencia sexual positiva (43%) Risas (43%) Alucinaciones (4%)

Los síntomas físicos que ocurrieron con el orgasmo incluyeron:

Dolor de cabeza (33%) Debilidad muscular (24%) Dolor o hormigueo en el pie (19%) Dolor facial/picor/hormigueo (6%) Estornudos (4%) Bostezos (3%) Dolor de oído/otra sensación (2%) Sangrado nasal (2%)

"Aunque se han reportado casos de mujeres riendo, llorando o presentando síntomas físicos inusuales durante el orgasmo, este es el primer estudio que caracteriza qué son estos fenómenos y cuándo son más probables de ocurrir", dijo Streicher.

La mayoría de las mujeres (51%) experimentaron estos síntomas solo al tener relaciones sexuales con una pareja, mientras que el 9% los reportó durante la masturbación y el 14% con el uso de un vibrador.

El estudio no pudo explicar por qué ocurren estas reacciones al orgasmo, y los investigadores señalaron que se necesita más investigación para comprenderlas mejor.

"Los fenómenos peri-orgásmicos abarcan una amplia gama de síntomas físicos y emocionales", concluyó el equipo de investigación en su estudio. "Aunque rara vez se reporta, su concienciación merece un estudio adicional para ayudar a tranquilizar a las mujeres de que estos fenómenos están dentro del ámbito de una respuesta sexual normal y para abordar su salud y bienestar sexual."

Más información

La Universidad de California-Davis tiene más información sobre orgasmos.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad Northwestern, 5 de enero de 2026; Journal of Women's Health, 29 de diciembre de 2025

