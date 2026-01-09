Estudio revela aumento de insectos portadores de Chagas cerca de la frontera entre Estados Unidos y México

JUEVES, 8 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Investigadores del suroeste están planteando nuevas preocupaciones sobre la enfermedad de Chagas tras encontrar tasas de infección muy altas en los insectos que la propagan.

Científicos de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) recogieron chinches besadoras cerca de casas y espacios exteriores a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Muchos de los insectos portaban Trypanosoma cruzi (T. cruzi), el parásito que causa la enfermedad de Chagas.

El chagas afecta a unos 6 millones de personas en todo el mundo. A menudo no causa síntomas durante años, pero con el tiempo puede provocar graves problemas cardíacos y digestivos.

"La prevalencia de infección en chinches besadoras ha aumentado significativamente, del 63,3% en un estudio que realizamos en 2021 al 88,5%, indicando una marcada tendencia al alza. Las infecciones por T. cruzi parecen estar aumentando", dijo Rosa Maldonado, profesora de biología en UTEP que dirigió el estudio, en un comunicado de prensa.

Los hallazgos se publicaron recientemente en la revista Epidemiology & Infection.

Para el estudio, los investigadores recogieron 26 chinches besadoras de lugares en el condado de El Paso, Texas, y el sur de Nuevo México.

Se encontraban insectos en los jardines, bajo muebles de jardín, cerca de montones de leña y en lugares públicos como parques y escuelas.

De esos insectos, 22 dieron positivo por el parásito, lo que significa que casi 9 de cada 10 estaban infectados.

Un estudio similar realizado por el mismo equipo en 2021 encontró que aproximadamente el 66% de las chinches besadoras en la región portaban el parásito.

Los investigadores afirman que los resultados sugieren que la enfermedad de Chagas es una preocupación creciente de salud pública en el suroeste.

La enfermedad se encontraba principalmente en América Latina, pero las pruebas muestran que el riesgo está aumentando en Estados Unidos.

Maldonado dijo que hay formas sencillas de reducir su riesgo:

Sella grietas y huecos por donde los insectos puedan entrar en las casas. Retira montones de leña y escombros cerca de la casa. Mantén a las mascotas dentro de casa siempre que sea posible, ya que los insectos también pueden infectar a los compañeros peludos. Instala pantallas en Windows. Apaga las luces exteriores por la noche, porque pueden atraer insectos.

El equipo de investigación planea estudiar si las personas que viven en la zona de El Paso pueden estar ya portando el parásito, aunque no presenten síntomas.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la enfermedad de Chagas.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Texas en El Paso, 6 de enero de 2026