Salud

Nueva píldora podría cambiar el tratamiento de la psoriasis

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JUEVES, 2 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Las personas con psoriasis de placa severa suelen tener que elegir entre pastillas prácticas que no funcionan muy bien o inyecciones muy efectivas que conllevan la molestia de las agujas.

Ese equilibrio podría cambiar pronto. Nuevos datos de ensayos clínicos sugieren que una pastilla diaria llamada zasocitinib podría proporcionar una piel más limpia que solo se esperaba con las inyecciones.

El medicamento está en las fases finales de estudio y aún no ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA).

Takeda Pharmaceuticals compartió recientemente los resultados de dos ensayos clínicos en fase avanzada que involucraron a casi 1.800 adultos con psoriasis por placa de moderada a severidad en 21 países.

Los resultados --presentados en una reunión de la Academia Americana de Dermatología en Denver el mes pasado-- mostraron que alrededor del 70% de los participantes que tomaron la píldora alcanzaron el objetivo de tener la piel limpia o casi limpia en menos de 16 semanas.

La psoriasis de la placa hace que las células de la piel crezcan demasiado rápido, formando gruesas manchas rojas escamosas y elevadas con escamas plateadas. Provoca picor y sensación de ardor en la piel durante los brotes.

Los estudios compararon el zasocitinib con un placebo y con el apremilast, una pastilla ampliamente disponible para la psoriasis.

Alrededor del 30% de los pacientes con apremilast experimentaron una mejora significativa en la piel, en comparación con más del doble de esa cantidad con zasocitinib.

Los investigadores informaron que el zasocitinib actuó con sorprendente rapidez.

Muchos pacientes notaron que su piel empezaba a aclararse tan pronto como a las cuatro semanas de tratamiento.

Los resultados fueron duraderos: de los pacientes que tenían la piel limpia a los nueve meses, más del 90% mantuvo esos resultados tras más de un año de uso diario.

"Nuestro objetivo en el tratamiento de la psoriasis es tener la piel limpia o casi limpia, y hasta ahora esto se ha conseguido principalmente con terapias inyectables", dijo la investigadora principal , la Dra. Melinda Gooderham, dermatóloga en Ontario, Canadá.

Añadió que estos resultados muestran que es posible que una pastilla diaria ofrezca un alivio rápido y duradero.

No se descubrieron nuevas o inesperadas preocupaciones de seguridad durante las pruebas. Los efectos secundarios más comunes reportados fueron generalmente leves, como infecciones respiratorias superiores como un resfriado común.

Alrededor del 6,5% de los pacientes que tomaban el fármaco también experimentaban acné, que es un efecto secundario conocido de esta clase específica de medicamentos, llamada inhibidores de TYK2.

"Nuestros resultados de la Fase 3 demuestran que la inhibición altamente selectiva de TYK2 puede ofrecer a muchas personas con psoriasis de placa moderada a grave el potencial de tener una piel clara o casi limpia", dijo el Dr. Chinweike Ukomadu, vicepresidente senior en Takeda y responsable de las áreas gastrointestinales e inflamacionales de la empresa.

Takeda planea presentar el medicamento a la FDA para su aprobación en el próximo año.

Los hallazgos de congresos médicos se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada por pares.

Más información

El Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel tiene más información sobre la psoriasis.

FUENTE: Takeda Pharmaceutical Company Limited, comunicado de prensa, 28 de marzo de 2026

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