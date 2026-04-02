Hermanos, cruciales para las personas de mediana edad que lloran la pérdida de un progenitor, según un estudio

JUEVES, 2 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Tener más hermanos y hermanas podría facilitar que las personas de mediana edad afronten la muerte de un progenitor, especialmente de una madre, según un nuevo estudio.

Los adultos de mediana edad necesitaban menos antidepresivos y otros medicamentos para la salud mental antes y después de la muerte de los padres si contaban con el apoyo de una red de hermanos, informaron los investigadores el 31 de marzo en el Journal of Epidemiology & Community Health.

"Los hallazgos pueden indicar que la carga de la muerte parental es menor cuando hay varios hermanos presentes", concluyó el equipo de investigación liderado por Juha Luukkonen, investigador postdoctoral de la Universidad de Helsinki, Finlandia.

Para el estudio, los investigadores analizaron las recetas de medicamentos psicotrópicos --antidepresivos, ansiolíticos, sedantes y pastillas para dormir-- durante tres años antes y después de la muerte de un progenitor entre más de 2 millones de residentes finlandeses. El estudio se centró en personas de entre 35 y 55 años entre 2006 y 2016.

Los resultados mostraron que cuantos menos hermanos tuviera una persona, mayores eran las probabilidades de que necesitara medicamentos para la salud mental, especialmente en el año posterior a la muerte de su madre.

Un hijo único tenía 5,1 puntos porcentuales más de probabilidades de necesitar más medicación psiquiátrica tras perder a su madre que aquellos que no habían sufrido tal pérdida, según los investigadores.

En comparación, quienes tenían un hermano tenían 4,3 puntos porcentuales más de probabilidad de necesitar una receta; aquellos con dos hermanos, 3,5 puntos porcentuales más de probabilidad; y los que tienen tres hermanos, 2,6 puntos porcentuales más de probabilidad.

Estas diferencias se hicieron evidentes en el año previo a la muerte de una madre, señalaron los investigadores. Eran 2,8 puntos porcentuales más altos para los hijos únicos; 2,2 puntos más para un hermano; 2 puntos más para dos hermanos; y 1 punto más para tres hermanos.

Los resultados para los padres diferían.

Las probabilidades de necesitar fármacos psiquiátricos aumentaron solo en el año siguiente a la muerte del padre, y el aumento fue generalmente menor que el observado en la muerte de la madre, según los investigadores.

Las mujeres tendían a necesitar más medicamentos psiquiátricos que los hombres, según los resultados. Los investigadores sospechan que esto puede deberse a que los hombres tienden a no buscar ayuda para problemas de salud mental tanto como las mujeres.

Este colchón emocional proporcionado por los hermanos podría estar desvaneciéndose, dadas las tendencias cambiantes en el tamaño de las familias, según los investigadores.

"Teniendo en cuenta la disminución de las redes de parentesco en muchas sociedades envejecidas, los niños pueden enfrentarse a una tensión creciente a medida que sus padres se acercan al final de sus vidas", escribió el equipo.

Estos resultados tienen sentido, dijo el Dr. Badr Ratnakaran, profesor asociado de psiquiatría y salud conductual en Penn State.

"Si eres hijo único y pierdes a tus padres, eso significa que la conexión más fuerte con tu familia, la estás perdiendo", dijo Ratnakaran, que no participó en el estudio. "Así que si hay más hermanos y su relación es buena, eso debería ser un factor de protección."

Sin embargo, dijo que no está claro cómo el apoyo emocional de los hermanos podría verse afectado por la distancia, dado que las carreras de las personas a menudo llevan a que las familias se dispersen por todo Estados Unidos.

"Después del COVID, se está leyendo sobre personas que migran en busca de empleo, así que no sé cómo eso cambia la situación culturalmente", dijo Ratnakaran, que también es presidente del Consejo de Psiquiatría Geriátrica de la Asociación Americana de Psiquiatría.

También señaló que, dado que el estudio se realizó en Finlandia, sus resultados podrían no trasladarse directamente a los estadounidenses.

Más información

La Asociación Americana de Psicología ofrece más información sobre cómo llorar la pérdida de un progenitor en la mediana edad.

FUENTES: BMJ, comunicado de prensa, 31 de marzo de 2026; Journal of Epidemiology & Community Health, 31 de marzo de 2026; Dr. Badr Ratnakaran, profesor asociado de psiquiatría y salud conductual, Penn State