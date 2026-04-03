Nueva prueba rápida de orina podría revolucionar el tratamiento de las ITU

JUEVES, 2 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Un nuevo test rápido de orina podría conducir a un tratamiento más dirigido y eficaz de las infecciones urinarias (ITU), según los investigadores.

Actualmente, las analíticas tardan entre dos y tres días en determinar qué antibiótico funcionaría mejor contra la infección urinaria de cada persona.

Pero la nueva prueba puede cambiar los resultados en poco menos de seis horas, lo que puede permitir recetas de antibióticos el mismo día para una infección urinaria, según informaron los investigadores en la edición de este mes del Journal of Antimicrobial Chemotherapy.

"Cuando el laboratorio entrega el resultado con los métodos actuales, un paciente puede haber terminado ya sus antibióticos, o haber recibido otros que no funcionan", dijo el investigador Oliver Hancox, CEO de Astratus Limited, una empresa derivada de la Universidad de Reading en el Reino Unido.

"Poder decirle a un médico el mismo día qué antibiótico usar significa que el paciente recibe el tratamiento adecuado antes, reduciendo el riesgo de que se desarrolle resistencia y que su infección se convierta en sepsis potencialmente letal", dijo Hancox en un comunicado de prensa.

Los métodos actuales requieren cultivar una muestra de orina durante la noche, para que las bacterias puedan crecer hasta niveles identificables.

La nueva prueba utiliza un cartucho de tubos finos precargados con diferentes antibióticos. El cartucho se sumerge en una muestra de orina y la imagen óptica rastrea el crecimiento bacteriano durante seis horas.

Si el crecimiento se bloquea, el antibiótico actúa contra la infección de esa persona. Si no, no lo hace.

Para asegurarse de que la nueva prueba sea precisa, los investigadores analizaron 352 muestras de orina de pacientes con sospecha de ITU.

Los resultados de la nueva prueba coincidieron con el método actual en el 97% de los casos que involucraron siete antibióticos de primera línea para tratar las ITU.

Un segundo estudio con 90 muestras duplicadas mostró casi un 99% de coincidencia, independientemente de si las muestras de orina se habían almacenado con un conservante.

"Las infecciones urinarias son una razón común por la que los pacientes necesitan antibióticos, y recibir el tratamiento adecuado a la primera puede ser un salvavidas", dijo el Dr. Matthew Inada-Kim, investigador de la Universidad de Southampton en el Reino Unido, que no participó en el estudio.

"Una prueba que funcione en muestras que ya recogemos como estándar y que nos dé respuestas el mismo día es exactamente el tipo de herramienta que podría cambiar la forma en que gestionamos estas infecciones en la práctica", añadió en un comunicado de prensa.

Atratus Limited fue fundada en noviembre de 2024 por el equipo de investigación detrás de la prueba. La empresa está trabajando para llevar la prueba al mercado. Este nuevo estudio fue financiado por el Reino Unido.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre las infecciones urinarias.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Reading, 30 de marzo de 2026