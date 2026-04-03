Salud

Los investigadores exploran cuándo llorar te ayuda

Healthday Spanish

Guardar
Imagen 4TIPCFQDYRFERNVXYCOOWPGHXM

JUEVES, 2 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Podrías pensar que derramar lágrimas es una forma natural de desahogarse y recomponer la mente tras un día difícil.

Pero nuevas investigaciones sugieren que un buen llanto no es el impulsor universal del ánimo que pensábamos.

Un equipo austriaco analizó más de cerca qué hace llorar a la gente, las diferencias individuales en el llanto y cómo se sienten después.

La forma en que te sientes después de llorar, se informó recientemente en la revista Collabra: La psicología depende casi por completo de por qué empezaste a llorar en primer lugar.

En el estudio, 106 adultos reportaron los efectos positivos o negativos inmediatamente después de llorar, así como 15, 30 y 60 minutos después; qué les hizo llorar; y cuánto tiempo e intensidad lloraron.

A diferencia de estudios anteriores que se basaban en los recuerdos de las personas o en entornos artificiales de laboratorio, este proyecto capturó emociones en tiempo real.

Utilizando una aplicación para smartphone, los participantes grabaron 315 episodios de llanto. De media, cada individuo tuvo cinco episodios de llanto durante las cuatro semanas del estudio, aproximadamente uno cada cinco días.

Los participantes reportaron que principalmente lloraban en respuesta a los medios (por ejemplo, mientras veían películas divertidas o tristes); sobrecarga (sentirse abrumado por una tarea o preocuparse por el futuro); y impotencia/impotencia (como la enfermedad o muerte de un amigo o familiar cercano).

"Nuestro objetivo era estudiar el llanto donde y cuando realmente ocurre -- en la vida cotidiana", dijo el autor principal Stefan Stieger, jefe de metodología psicológica en la Universidad Karl Landsteiner en Krems, en el Danubio en Austria. "Usando smartphones, pudimos capturar episodios de llanto en tiempo real y luego seguir los cambios emocionales durante la siguiente hora."

Los investigadores descubrieron que llorar rara vez proporcionaba alivio inmediato. En muchos casos, las personas informaron sentirse menos positivas y más angustiadas justo después de que cesaran sus lágrimas.

Sin embargo, la razón de sus llantos pareció influir en el resultado.

Las personas que lloraban porque se sentían solas o abrumadas tenían los sentimientos más negativos después.

Por otro lado, quienes lloraron viendo una película o leyendo un libro conmovedor vieron una disminución en sus sentimientos negativos.

Los investigadores dijeron que esta distinción --entre causas relacionadas con las propias necesidades psicológicas y aquellas relacionadas con algo o otra persona-- podría ser motivo para futuros estudios.

Los datos también destacaron las diferencias entre hombres y mujeres.

Las mujeres del estudio tendían a llorar con más frecuencia, con episodios más largos e intensos. También eran más propensos a llorar por sentimientos de soledad, mientras que los hombres se sentían más a menudo conmovidos hasta las lágrimas por una sensación de impotencia o contenido mediático.

Independientemente del género o la causa, el estudio mostró que los efectos del llanto no duraban mucho. Aunque algunos cambios emocionales se pudieron medir hasta durante 60 minutos, el impacto desapareció por completo al final del día.

"El estudio demuestra que llorar no debe verse como una forma automática de alivio emocional", dijo la coautora senior Hannah Graf, investigadora de la universidad. "Sus efectos emocionales parecen depender mucho del contexto en el que ocurre."

En última instancia, el llanto es una parte compleja de la vida emocional de las personas y no una simple válvula de escape de presión, según los investigadores.

Más información

El Instituto Nacional de Salud Mental ofrece consejos para gestionar emociones complejas y comprender la salud mental.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad Karl Landsteiner, 26 de marzo de 2026; Collabra Psychology, 30 de marzo de 2026

Temas Relacionados

Health Daylosinvestigadoresexplorancuandollorarteayuda

Últimas Noticias

Cuál es el error más común tras correr una maratón, según expertos

El cuerpo necesita varios días para restablecerse tras recorrer decenas de kilómetros, aunque el corredor se sienta bien. La recuperación incompleta puede aumentar el riesgo de lesiones y afectar el rendimiento futuro

Cuál es el error más común tras correr una maratón, según expertos

La actividad manual se consolida como herramienta para reducir ansiedad y depresión, según expertos

Diversos estudios confirman los beneficios de prácticas creativas como pintar, bordar o coser para la salud mental

La actividad manual se consolida como herramienta para reducir ansiedad y depresión, según expertos

Cuando el miedo se vuelve fobia: cómo detectarla y qué estrategias ayudan a superarla, según expertos

Los psicólogos advierten que estas reacciones pueden afectar la vida diaria y que reconocerlas a tiempo ayuda a controlar la ansiedad

Cuando el miedo se vuelve fobia: cómo detectarla y qué estrategias ayudan a superarla, según expertos

Un nuevo estudio asocia los trastornos del sueño con un mayor riesgo de enfermedades metabólicas en jóvenes con depresión

La investigación reveló que los problemas de descanso nocturno podrían aumentar la probabilidad de desarrollar alteraciones en personas con síntomas relacionados con el ánimo

Un nuevo estudio asocia los trastornos del sueño con un mayor riesgo de enfermedades metabólicas en jóvenes con depresión

El consumo excesivo de alcohol mensual triplica el riesgo de enfermedad hepática avanzada

Un nuevo estudio reveló que ingerir grandes cantidades en una sola ocasión aumenta el daño hepático, especialmente en personas con obesidad o diabetes

El consumo excesivo de alcohol mensual triplica el riesgo de enfermedad hepática avanzada
DEPORTES
El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

Un nuevo título para el tenis argentino en el Challenger Tour: Facundo Díaz Acosta festejó en Sao Leopoldo

Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

TELESHOW
Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

Wanda Nara compartió una foto íntima de su viaje asiático: en ropa interior y acostada en la cama de un hotel

INFOBAE AMÉRICA

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

El precio del petróleo volvió a abrir al alza en plena escalada del conflicto en Medio Oriente

Ucrania y Siria restablecen sus relaciones tras la caída del dictador Al Assad, antiguo aliado de Rusia

Ucrania negó estar detrás de los explosivos hallados junto a un gasoducto en Serbia y apuntó a una posible maniobra rusa

Israel localizó una escuela del Líbano que era utilizada por los terroristas de Hezbollah para el almacenamiento de armas