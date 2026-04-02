La pandemia impulsó el aumento del tiempo de pantalla entre niños y adolescentes

JUEVES, 2 de abril de 2026 (HealthDay News) -- La pandemia de COVID-19 impulsó un aumento dramático en el uso de pantallas entre niños y adolescentes, según una nueva revisión de evidencia.

Los niños pasaron más tiempo frente a pantallas tras la pandemia, usando ordenadores, videojuegos, smartphones y tabletas a tasas superiores a las de antes de la COVID, según informaron recientemente investigadores en la revista Clinical Child Psychology and Psychiatry.

Solo la televisión ha disminuido como medio de entretenimiento audiovisual entre niños y adolescentes, según los investigadores.

"Curiosamente, incluso durante la pandemia, la televisión siguió disminuyendo", dijo la coinvestigadora principal Yuko Mori en un comunicado de prensa. Es investigadora postdoctoral en el Centro de Investigación en Psiquiatría Infantil de la Universidad de Turku, en Finlandia.

Para el estudio, los investigadores analizaron 60 estudios realizados entre 1991 y 2022 sobre el uso de pantallas en niños de 19 años o menos.

Antes de la pandemia, los resultados en cuanto al uso de pantallas eran mixtos. Algunos mostraron un aumento en el uso de pantallas, mientras que otros mostraron tendencias estables o decrecientes según el dispositivo en cuestión.

Pero tras la pandemia, hubo un aumento dramático tanto en el tiempo total como en el de ocio frente a pantallas entre niños y adolescentes.

El estudio encontró que los niños mayores y adolescentes generalmente reportaron más tiempo frente a la pantalla que los más pequeños.

"Esto probablemente refleja factores de desarrollo", dijo el coautor principal Sanju Silwal, investigador postdoctoral en la Universidad de Turku. "La adolescencia es una etapa vital en la que las relaciones con los iguales, la interacción social en línea y las relaciones románticas se vuelven cada vez más centrales."

La reseña encontró específicamente:

El uso del ordenador, tanto para la escuela como para búsquedas en internet, juegos o comunicación en línea, está en aumento. El mundo de los videojuegos está alcanzando su punto álgido durante el periodo posterior a la pandemia, tras un aumento constante. Los smartphones se están convirtiendo en el principal dispositivo para las actividades de los niños frente a la pantalla. En general, el tiempo general frente a pantallas aumentó en 15 de los 20 estudios realizados durante y después de la pandemia. La televisión disminuyó antes y después de la pandemia, tanto entre semana como los fines de semana.

Los investigadores están preocupados de que pasar más tiempo frente a las pantallas pueda perjudicar la salud física y mental de los niños.

El tiempo de pantalla podría afectar su sueño y exponerles a ciberacoso, contenido inapropiado e ideales corporales poco realistas, según los investigadores.

"La tecnología ofrece enormes oportunidades, pero también presenta riesgos", dijo Silwal. "Para garantizar que los niños se beneficien de entornos digitales, necesitamos investigación continua, políticas basadas en la evidencia y esfuerzos coordinados de familias, escuelas, comunidades y gobiernos."

Más información

La Academia Americana de Pediatría tiene más información sobre el tiempo de pantalla y los niños.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Turku, 30 de marzo de 2026