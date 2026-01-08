Trucos efectivos para lograr un color de cabello brillante por más tiempo tras pintarlo

La aplicación de fórmulas libres de sulfatos y siliconas, junto a tratamientos repigmentantes y mascarillas, favorece que la coloración se conserve.

La preocupación por el desvanecimiento prematuro del tono en el cabello teñido es habitual entre quienes optan por la coloración.

Expertos citados por Telva destacan que una rutina adecuada, apoyada en productos específicos y medidas de protección, permite prolongar el color y brillo, y mantener la salud capilar.

Así dura más tiempo el color de cabello tras teñirlo

La primera recomendación de los profesionales apunta al uso de fórmulas desarrolladas para cabellos teñidos:

Uso de shampoo sin sulfatos ni siliconas

El empleo de productos específicos es clave para evitar el desgaste del pigmento. Alma Luzón, directora de su salón en Madrid, explica que el shampoo libre de siliconas y sulfatos ayuda a mantener el brillo y la tonalidad, además de preservar los aceites naturales del cuero cabelludo.

Tratamientos repigmentantes

Se han convertido en aliados para quienes desean reavivar el color entre coloraciones, pues permiten corregir matices no deseados y restaurar la luminosidad con aplicaciones periódicas, normalmente a partir de la segunda semana tras el tinte.

Dicha alternativa se emplea tras el lavado y antes del acondicionador para reforzar el pigmento y prolongan la frescura del color.

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello tras usar tinte?

En relación a la frecuencia de lavado, los expertos recomiendan evitar limpiar el cabello el mismo día de la coloración.

Stephanos A señala para el medio la importancia de esperar entre uno y dos días para que el pigmento se fije en el folículo capilar. De igual forma, aconseja lavar el cabello únicamente cuando sea necesario, pues los lavados frecuentes aceleran la pérdida de color.

Sin embargo, la hidratación semanal es una de las claves para fortalecer la fibra capilar. Meritxell Walias, del salón WM de Treatwell, destaca que el cabello poroso o seco tiende a perder color con mayor rapidez, sobre todo en las puntas.

Ante dicha problemática, se recomienda sumar mascarillas específicas para cabellos teñidos o secos al menos una vez por semana, lo que contribuye a prevenir la oxidación del pigmento.

El tipo de agua que se debe usar durante el lavado

Se sugiere lavar el cabello con agua templada y finalizar con un enjuague de agua fría, una medida que ayuda a sellar la cutícula y mantener el brillo.

Los agentes externos, como la exposición al sol, el cloro de las piscinas o la sal marina, representan un desafío constante para el cabello teñido.

Asimismo, la protección térmica, mediante productos adecuados antes del uso de planchas o secadores, es fundamental, pues las herramientas de calor pueden causar daños en la estructura del cabello y acelerar el deterioro del pigmento si no se utilizan protectores térmicos.

Eligiendo fórmulas suaves y repitiendo mascarillas, la fibra capilar se fortalece y el pigmento resiste durante más semanas sin perder intensidad.

En caso de buscar espaciar los lavados sin perder definición, algunas alternativas como el shampoo en seco y los peinados protectores (coletas, trenzas, recogidos o diademas) ayudan a mantener la intensidad del color. Aunque parecen opciones sencillas permiten alargar los intervalos entre limpiezas y resguardar el tinte de la acción directa del agua.