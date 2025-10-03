¿Cada cuánto me debería pintar el cabello para no poner en riesgo mi salud? 

Los tintes para el cabello contienen químicos que peuden representar un riesgo para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda teñirse el cabello es un básico de belleza de muchas mujeres que aman experimentar con diferentes tonos y estilos para dar nueva vida a su imagen.

Sin embargo, es bien sabido que los tintes están elaborados con diversos compuestos químicos que pueden generar diversos tipos de daños a la salud.

Es por eso que aquí te contamos sobre los posibles efectos adversos que puede tener teñirse el cabello en exceso, así como la cantidad máxima de veces que se recomienda pintarlo al año, para que puedas tener un

Muchas mujeres aman experimentar con los colores en su cabello. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Estos son los daños a la salud que puede tener el teñir tu cabello en exceso

Teñirse el cabello con demasiada frecuencia puede conllevar diversos riesgos para la salud, tanto inmediatos como a largo plazo. Entre los principales riesgos se encuentran:

Irritación cutánea: El contacto repetido con tintes puede provocar enrojecimiento, picazón, descamación y quemaduras en el cuero cabelludo. Reacciones alérgicas: Algunos componentes, como la parafenilendiamina (PPD), pueden desencadenar alergias graves que incluyen hinchazón, erupciones y dificultad respiratoria. Daño capilar: El uso excesivo de productos químicos puede causar debilitamiento, resequedad, rotura y pérdida de brillo en el cabello. Sensibilidad respiratoria: La inhalación frecuente de vapores químicos puede irritar las vías respiratorias y, en casos extremos, causar asma ocupacional. Aumento del riesgo de sensibilización química: La exposición repetida favorece la probabilidad de desarrollar sensibilización a ciertos ingredientes, lo que puede limitar futuras aplicaciones. Riesgos potenciales a largo plazo: Aunque la evidencia científica no es concluyente, algunos estudios asocian el uso prolongado y frecuente de tintes con un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer, especialmente linfomas y leucemias.

El uso excesivo de tintes puede debilitarlo y favorecer su caída. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas veces máximo se recomienda teñirse el cabello al año?

Si bien no existe un consenso universal sobre una cifra exacta de aplicaciones anuales, sociedades de dermatología y expertos suelen aconsejar no teñir el cabello más de cada 4 a 6 semanas, lo que equivale a un máximo aproximado de 8 a 12 veces por año.

Esta recomendación busca minimizar daños en el cabello y el cuero cabelludo y reducir el riesgo de sensibilización a los químicos presentes en los tintes.

Por ejemplo, la Academia Americana de Dermatología sugiere espaciar la coloración al menos cada 8 semanas para dar tiempo a la recuperación del cabello y la piel, especialmente con tintes permanentes, aunque permite aplicaciones más frecuentes en casos de crecimiento acelerado o mayor número de canas.

Sin embargo, también es importante mencionar que existen otros especialistas que reducen esta cifra a la mitad y señalan que el cabello no debería teñirse más de 4 veces por año, tal como señaló el médico dermatológico, Zhao Zhaoming, para Vogue.

Como se puede ver esta cifra puede variar debido a que la frecuencia óptima depende del estado del cabello, la salud dermatológica y los ingredientes de cada producto.

Ante más dudas, podrías consultar con tu dertmátologo de confianza para un análisis personalizado, según tu tipo de piel, cabello y tintes que sueles usar.

Ante la aparición de síntomas de irritación o alergia, es recomendable consultar a un especialista.