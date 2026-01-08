Salud

Cómo limpiar tu paleta de sombras en casa: el método sencillo que recomiendan maquillistas

Adoptar métodos sencillos para desinfectar herramientas y estuches minimiza la presencia de bacterias y hongos en la rutina de belleza

La limpieza de las sombras
La limpieza de las sombras de maquillaje reduce riesgos de infecciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de higiene en las sombras de maquillaje puede favorecer infecciones dermatológicas y oculares.

Realizar una limpieza regular disminuye riesgos para la salud y ayuda a prolongar la vida útil de los cosméticos.

La limpieza regular de las
La limpieza regular de las sombras de maquillaje reduce el riesgo de infecciones oculares y problemas dermatológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de mantener el maquillaje limpio

El contacto directo del maquillaje con la piel y el entorno facilita la acumulación de bacterias, hongos y residuos, lo que puede desencadenar brotes de acné, orzuelos y conjuntivitis, sobre todo cuando se comparten productos o herramientas.

La limpieza periódica de las sombras impide la proliferación de microorganismos y mejora la experiencia de uso, por lo que mantener brochas de maquillaje, paletas y utensilios desinfectados contribuye a preservar la calidad de las fórmulas y reduce el riesgo de reacciones adversas.

Dentro de las principales recomendaciones de maquillistas para la limpieza diaria, se encuentra prestar atención no solo a los productos, sino también a estuches, portacosméticos y espejos, ya que tienden a acumular polvo, humedad y contaminantes que pueden transferirse al rostro y afectar la eficacia del maquillaje.

El contacto frecuente del maquillaje
El contacto frecuente del maquillaje con la piel y el entorno facilita la acumulación de bacterias y hongos en las paletas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo limpiar correctamente la paleta de sombras?

Para limpiar paletas de sombras, algunas maquillistas sugieren un método práctico: cubrir un bote de crema cerrado con una toallita húmeda y pasar este conjunto suavemente por la superficie de la paleta.

De esa forma se elimina la suciedad exterior sin dañar el producto ni alterar su composición, una técnica adecuada para formatos en polvo.

Algunos procedimientos de desinfección más profunda recomienda usar alcohol isopropílico diluido, preferiblemente una mezcla al 70% de alcohol isopropílico y 30% de agua.

La solución debe aplicarse con un atomizador sobre brochas, esponjas y otros accesorios de maquillaje para garantizar una limpieza uniforme.

Maquillistas recomiendan desinfectar brochas, esponjas
Maquillistas recomiendan desinfectar brochas, esponjas y estuches para preservar la calidad de los cosméticos y evitar alergias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las alternativas, el vinagre blanco permite limpiar superficies sin dañar los materiales. Ayuda a eliminar gérmenes y prolonga el buen estado de los productos.

Luego de desinfectar, es fundamental dejar que los objetos se sequen completamente antes de guardarlos, con el fin de evitar hongos y olores desagradables. Un almacenamiento adecuado refuerza la protección frente a la contaminación y mantiene en óptimas condiciones todo el equipo.

Cabe mencionar que no solo las herramientas requieren cuidado: estuches y portacosméticos también deben limpiarse de manera habitual, ya que en ellos se acumulan residuos capaces de contaminar el maquillaje y la piel-

Además, mantener una rutina constante de limpieza refuerza la seguridad y durabilidad de los productos, garantizando una experiencia más saludable a quienes usan cosméticos diariamente.

Las sombras sucias aumentan el
Las sombras sucias aumentan el peligro de conjuntivitis, irritaciones y brotes de acné en usuarios habituales de maquillaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos de usar sombras sucias para maquillarse

El uso de una sombra de paletas sucia puede presentar varios riesgos para la salud de la piel, especialmente en la zona de los ojos, que es sensible. Los principales riesgos son:

  • Infecciones oculares: Las sombras sucias pueden contener bacterias, hongos o virus que pueden causar conjuntivitis u otras infecciones en los ojos.
  • Irritación y alergias: El polvo y los residuos acumulados pueden provocar reacciones alérgicas o irritación de la piel y los ojos.
  • Obstrucción de los poros: Los restos de maquillaje y suciedad pueden obstruir los poros, favoreciendo la aparición de granos o puntos negros en la zona del párpado.
  • Pérdida de efectividad: Una sombra contaminada o con restos de otros productos pierde pigmentación y adherencia, lo que afecta el resultado del maquillaje.
  • Transmisión de infecciones: Compartir una paleta sucia aumenta el riesgo de contagiar infecciones de una persona a otra.

