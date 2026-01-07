Prevención del cáncer de piel: dónde hacerse chequeos gratuitos de lunares en la Costa Atlántica

Los lunares suelen ser inofensivos, pero si cambian de forma, color o tamaño pueden generar preocupación y deben ser controlados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verano invita a pasar más tiempo al aire libre y bajo el sol. En esta época, la piel queda más expuesta y, en algunos casos, los lunares pueden generar dudas o preocupación si cambian de forma, color o tamaño, ya que podrían indicar la presencia de lesiones malignas.

Según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), “los cánceres de piel son los tipos de cáncer más comunes diagnosticados a nivel mundial, con más de 1,5 millones de casos nuevos estimados en 2022″.

En lugares como la Costa Atlántica, donde miles de personas disfrutan de la playa y el mar, crece la importancia de prestar atención a la piel y realizar chequeos médicos. Durante el mes de enero, habrá una campaña en la que serán gratuitos en Pinamar, Mar del Plata y Miramar. Consultar con especialistas y controlar los lunares permite detectar a tiempo posibles problemas y ayuda a prevenir enfermedades graves como el cáncer de piel.

La importancia de los chequeos de lunares y el diagnóstico temprano

El control periódico de los lunares permite detectar de manera temprana lesiones sospechosas y reducir la mortalidad asociada al melanoma. Según la Sociedad Americana contra el Cáncer (ACS), este tipo de cáncer se inicia cuando los melanocitos, células encargadas de la pigmentación de la piel, comienzan a multiplicarse sin control. El organismo explica que puede extenderse a otras partes del cuerpo si no se identifica en etapas iniciales.

La mayoría de los cánceres de piel surge en la epidermis, la capa más externa. Aunque existen varios tipos, el melanoma es el más peligroso debido a su rapidez de crecimiento y su mayor capacidad de diseminación. Desde la ACS detallan que “los tumores tipo melanoma usualmente son de color café o negro. Sin embargo, algunos melanomas no producen melanina y pueden lucir de color rosado, pálido o incluso blanco”.

El protector solar debe aplicarse 30 minutos antes de salir, reaplicarse cada dos horas y tras nadar, sudar o secarse con toalla (Freepik)

Un lunar inusual puede identificarse siguiendo la regla ABCDE, según la Cleveland Clinic. Las señales de alerta son: asimetría (el lunar tiene una forma irregular y no se parece a un círculo u óvalo), bordes difusos o irregulares, color desigual con varias tonalidades, diámetro mayor a 6 milímetros y evolución, es decir, cualquier cambio en el tamaño, la forma, el color o el aspecto del lunar con el tiempo. También se deben observar lesiones que pican, sangran o no cicatrizan. Detectar alguno de estos signos justifica consultar a un dermatólogo para un control profesional.

El riesgo no se limita a un rango de edad o tipo de piel. El cáncer puede desarrollarse en cualquier persona, aunque una tez oscura reduce la probabilidad en zonas expuestas. El control médico resulta clave para distinguir entre un lunar común y una lesión potencialmente maligna. La revisión anual por parte de un dermatólogo y el autoexamen mensual son prácticas recomendadas para todas las edades.

La campaña que promueve el chequeo de lunares en la Costa Atlántica y en todo el país

Durante el mes de enero, la campaña Salvá Tu Piel de La Roche-Posay recorre la Costa Atlántica con un camión móvil equipado con consultorios. La iniciativa ofrece chequeos gratuitos de lunares realizados por dermatólogos, sin necesidad de turno y por orden de llegada. La 13° edición comenzó el 1 de septiembre y ya superó los 15.000 chequeos presenciales. Proyecta alcanzar a 32 millones de personas a través de acciones educativas en medios y redes sociales.

La campaña Salvá Tu Piel recorre la Costa Atlántica en enero ofreciendo chequeos gratuitos de lunares sin turno y por orden de llegada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fechas y lugares confirmados en la costa, en el rango horario de 11 a 14 y de 15 a 19, son:

Pinamar: del 9 al 13 de enero en Av. Arquitecto Jorge Bunge 220

Mar del Plata: 15 y 16 de enero en Los Molinos (Av. Peralta Ramos 1586), 17 al 20 de enero en La Perla (Plaza España, sobre calle Chacabuco)

Miramar: 22 al 26 de enero en Plazoleta de la M, calle 21 y Av. 12

La campaña cuenta con el respaldo de organizaciones como la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) y la Dirección Nacional del Cáncer. Además, incorpora la aplicación de inteligencia artificial SkinVision, que permite el autochequeo de lunares y orienta sobre la necesidad de acudir a un especialista.

La decimotercera edición de Salvá Tu Piel ya superó los 15.000 chequeos presenciales y proyecta alcanzar a 32 millones de personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dra. Marilina Zabalo (MN 111660) indicó: “Hoy, cada vez más la población toma conciencia de la importancia de la fotoprotección durante todo el año, un hábito saludable que disminuye notablemente las posibilidades de desarrollar cáncer de piel. El otro pilar fundamental es el chequeo anual de lunares, que nos permite a los dermatólogos la detección precoz del cáncer de piel, su tratamiento y la curación de la mayoría de las lesiones. La campaña ‘Salvá Tu Piel’ nos ayuda a llegar de forma gratuita a toda la población para realizar este chequeo y promover el cuidado de la piel”.

La campaña Salvá Tu Piel despliega su alcance en todo el país, con actividades en 16 provincias y presencia en más de 79 localidades y barrios. Además de la Costa Atlántica, el recorrido incluye ciudades y regiones de CABA, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Misiones, Salta, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Catamarca, La Pampa, Santiago del Estero, San Juan y San Luis. De este modo, la iniciativa busca facilitar el acceso a los chequeos gratuitos de lunares y reforzar la concientización sobre la prevención del cáncer de piel en distintos puntos del territorio argentino.

Cuáles son los tipos de cáncer de piel y cómo se manifiestan

El cáncer de piel se produce cuando las células de la piel crecen de manera anormal, en general debido a la exposición a la radiación ultravioleta (UV) del sol o de fuentes artificiales como las camas solares. La Cleveland Clinic identifica los tres tipos principales: carcinoma de células basales, carcinoma de células escamosas y melanoma.

El melanoma es el tipo de cáncer de piel más peligroso por su rapidez de crecimiento y su gran capacidad de diseminación (Freepik)

El carcinoma de células basales es el tipo más frecuente. Suele aparecer como un bulto perlado o ceroso, principalmente en áreas expuestas al sol. Aunque rara vez hace metástasis, puede crecer de manera local y afectar tejidos cercanos si no se trata.

El carcinoma de células escamosas se desarrolla en la capa externa de la piel. Puede manifestarse como una mancha rojiza, una costra o una herida que no cicatriza. Este tipo de cáncer también es común en zonas expuestas y puede propagarse a otras partes del cuerpo.

El melanoma es el tipo más peligroso, ya que se origina en los melanocitos y puede diseminarse rápidamente. Puede aparecer en forma de un lunar nuevo o un cambio en un lunar existente, y no solo afecta las áreas expuestas al sol.

Existen otros tipos menos comunes, como el sarcoma de Kaposi y el carcinoma de células de Merkel. Los especialistas recomiendan consultar al médico ante cualquier cambio en la piel, ya que la detección temprana aumenta las posibilidades de cura en todos los casos.

Cómo protegerse del sol y cuidar la piel tras una quemadura

La Academia Americana de Dermatología recomienda ropa de fibras densas, sombrero de ala ancha, gafas con protección UV y calzado cerrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Academia Americana de Dermatología recomienda cubrir la mayor parte posible del cuerpo con ropa de fibras densas, usar sombreros de ala ancha, gafas con protección UV y calzado cerrado. El uso de protector solar de amplio espectro con un factor de 30 o superior es una práctica esencial para reducir el daño de los rayos ultravioleta. Debe aplicarse en todas las áreas expuestas al menos 30 minutos antes de salir al aire libre y volver a reaplicarse cada dos horas, o luego de nadar, sudar o secarse con una toalla.

La EPA advierte que la radiación UV alcanza su máximo entre las 10 y las 16 horas, y que el riesgo de quemadura existe aún en días nublados. Buscar sombra, evitar la exposición en los horarios de mayor radiación y no usar camas solares forman parte de las principales recomendaciones.

En caso de quemadura solar, la Mayo Clinic aconseja enfriar la piel con compresas húmedas o baños de agua fresca, aplicar lociones hidratantes o de aloe vera, beber abundante agua y proteger la zona afectada de nuevas exposiciones. No romper las ampollas y consultar al médico ante lesiones extensas o síntomas graves ayuda a prevenir complicaciones.