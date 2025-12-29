Cómo controlar sus lunares para prevenir el cáncer de piel

Dr. López Rosetti - Control de lunares

Cada año le doy una recomendación clave para la prevención: controle sus lunares. Todos tenemos lunares en alguna parte del cuerpo y muchas personas presentan una gran cantidad de ellos. ¿Sabe qué? El cáncer de piel es el tumor más frecuente en el ser humano.

Existen distintos tipos de cáncer de piel. Algunos se llaman basocelulares y espinocelulares, pero el que más preocupa es el melanoma. El melanoma puede ser una enfermedad mortal, pero esto ocurre cuando se detecta tarde. Si se lo encuentra a tiempo, la inmensa mayoría de las personas se cura. Por eso, es fundamental llegar temprano.

Lo que voy a contar no reemplaza la visita anual al dermatólogo. Podría terminar la columna aquí, pero sigo para contarle que es importante controlarse los lunares una vez por mes.

Hay que mirarse todos los lunares, no solo aquel que le llama la atención en la cabeza o en otra parte. Obsérvelo, pero también revise el resto.

Las personas de piel clara, con muchos lunares o que se han quemado con el sol tienen más riesgo y deben extremar los cuidados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para recordarlo, existe una regla mnemotécnica muy sencilla: la regla A, B, C, D y E.

A de asimetría. Un lunar llama la atención cuando no es simétrico. Imagine una moneda: si traza una línea por el medio, ambos lados deberían ser casi iguales. Si un lunar es asimétrico, si una mitad es más grande que la otra, o si tiene forma alargada, eso es motivo de consulta con el dermatólogo.

B de bordes. Los bordes de los lunares benignos suelen ser lisos. Si los bordes aparecen borrosos, festoneados o irregulares, como rayos de sol, debe consultar.

C de color. Normalmente, un lunar tiene un solo color, o uno que predomina. Si observa un lunar con varios colores —marrón, negro, rojo—, debe consultar.

D de diámetro. Cuando un lunar mide más de 6 milímetros, es motivo de consulta. ¿Cómo saberlo? Es similar a la goma de un lápiz común, que mide entre 5 y 6 milímetros. Si el lunar es más grande, consulte.

E de evolución. Preste atención a los cambios. Si el lunar crece, pica, arde, sangra o muestra algún cambio, consulte. La E es de evolución, de cambio.

Y recuerde, una vez al año, visite al dermatólogo.

Además del autoexamen, es recomendable realizar un chequeo dermatológico anual con mapeo de lunares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de piel en números

Según datos de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cánceres de piel constituyen el grupo de cáncer más frecuentemente diagnosticado en el mundo. En 2022, se estimaron más de 1,5 millones de casos nuevos a nivel global.

La enfermedad, que compromete la piel (el órgano más extenso del cuerpo), suele tener un pronóstico favorable cuando se identifica en etapas iniciales. Por ese motivo, resulta fundamental reconocer los signos de alerta, los factores de riesgo y las medidas de prevención.

En 2022 se diagnosticaron 330.000 nuevos casos de melanoma y cerca de 60.000 personas murieron a causa de esta enfermedad en el mundo, según estimaciones de la IARC.

Las tasas de incidencia de melanoma presentan grandes diferencias entre países y regiones, y en la mayoría de las regiones, el melanoma afecta con mayor frecuencia a los hombres que a las mujeres.