Novo Nordisk lanza una píldora diaria para adelgazar y ampliar el acceso al GLP-1

Healthday Spanish

MARTES, 6 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Una pastilla diaria para la pérdida de peso ha llegado oficialmente a Estados Unidos.

El lunes, Novo Nordisk lanzó la primera pastilla para adelgazar GLP-1, una versión oral de Wegovy.

La empresa afirma que la nueva opción está diseñada para llegar a personas que desean los beneficios de los fármacos GLP-1 sin inyecciones y para evitar la escasez de suministro que limitaba el acceso a tratamientos anteriores.

Ahora los médicos pueden recetar la pastilla, y los pacientes pueden recogerla en más de 70.000 farmacias de todo el país o mediante servicios de venta por correo.

Entre los minoristas se encuentran CVS y Costco, junto con plataformas de telemedicina asociadas con Novo Nordisk y el propio servicio directo al consumidor de la compañía.

La pastilla se toma una vez al día. Para quienes pagan de su bolsillo, la dosis inicial cuesta 150 dólares al mes. La dosis más alta, que proporciona la mayor pérdida de peso, tiene un precio de 300 dólares al mes. Estará disponible a finales de semana.

Novo Nordisk afirma que las personas con seguro de empleador pueden pagar tan solo 25 dólares al mes.

La píldora fue aprobada el mes pasado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para tratar la obesidad y reducir el riesgo cardiovascular. Contiene semaglutida, el mismo ingrediente activo que se usa en los inyectables Wegovy y Ozempic.

Los directivos de Novo Nordisk afirman que la compañía ha pasado años preparándose para este lanzamiento. Las pastillas se están fabricando en un centro de fabricación en Clayton, Carolina del Norte, donde se está llevando a cabo una expansión de 4.000 millones de dólares.

"Estamos lanzando la píldora Wegovy de una manera que nunca antes habíamos lanzado", dijo David Moore, vicepresidente ejecutivo de operaciones en EE. UU. en Novo Nordisk, a The Washington Post.

"Ahora tenemos el beneficio de sobrevivir a múltiples lanzamientos de nuestros GLP-1", afirmó. "Así que estamos preparados, listos para irnos."

El suministro ha sido un gran desafío para los fármacos inyectables GLP-1. Durante más de dos años, la escasez llevó a la FDA a permitir que las farmacias de preparación fabricaran versiones de marca no marcada de Ozempic y Wegovy, lo que redujo las ventas y limitó el acceso para muchas personas.

Novo Nordisk espera que la píldora le ayude a competir más fuertemente con Eli Lilly, que ha ganado terreno con su medicamento inyectable para adelgazar Zepbound y busca la aprobación para su propia pastilla GLP-1.

En los ensayos clínicos, los participantes que tomaron la dosis más alta de la píldora Wegovy perdieron alrededor del 14% de su peso corporal en 64 semanas. Novo Nordisk estima que la pérdida de peso podría alcanzar alrededor del 17% si los pacientes siguen el tratamiento, que es similar a la versión inyectable.

"Eficacia similar a una inyección en una pastilla", dijo Moore a The Post.

Personas dentro de la empresa dicen que la píldora podría atraer a quienes han evitado los medicamentos GLP-1 porque no querían vacunas regulares.

"Quizá simplemente no se veían tratando su enfermedad con una inyección", dijo Moore.

Más información

Infórmate más sobre la nueva píldora en Novo Nordisk.

FUENTE: The Washington Post, 5 de enero de 2026

