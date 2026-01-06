Salud

Los fármacos GLP-1 podrían ayudar a calmar la apnea del sueño

Healthday Spanish

LUNES, 5 DE ENERO DE 2026 (HealthDay News) -- Una buena noche de sueño podría ser un beneficio adicional que se obtiene al tomar medicamentos para la pérdida de peso como Ozempic y Zepbound, según un nuevo estudio.

Los pacientes obesos con diabetes tipo 2 tienen menos probabilidades de necesitar una máquina CPAP para tratar la apnea del sueño si toman un fármaco GLP-1, según informaron recientemente investigadores en JAMA Network Open.

El estudio encontró que los pacientes también tenían menos probabilidades de morir o requerir hospitalización al tomar medicamentos GLP-1.

"Estos hallazgos coinciden con ensayos clínicos aleatorizados recientes que muestran que (los fármacos GLP-1), especialmente la tirzepatida, mejoraron la gravedad de la apnea obstructiva del sueño, potencialmente a través de la pérdida de peso y de mecanismos metabólicos o respiratorios", escribió el equipo liderado por el investigador senior Yong Chen, profesor de bioestadística en la Perelman School of Medicine de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia.

La apnea del sueño ocurre cuando los músculos de la parte posterior de la garganta se relajan, provocando el colapso de las vías respiratorias.

Estas personas tienden a roncar y, si las vías respiratorias colapsan por completo, su respiración puede empezar y detenerse durante la noche, lo que les hace despertarse repetidamente.

Las máquinas de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) soplan aire a través de una mascarilla facial mientras la persona duerme. La presión del aire impide que las vías respiratorias de la persona se cierren.

Para el estudio, los investigadores analizaron los historiales médicos de más de 93.000 personas con obesidad, diabetes tipo 2 y apnea del sueño a las que se les había recetado un fármaco GLP-1.

Los fármacos del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1) imitan la hormona GLP-1, que ayuda a controlar la insulina y los niveles de azúcar en sangre, disminuye el apetito y ralentiza la digestión de los alimentos. Los más conocidos son la semaglutida (Ozempic, Wegovy) y la tirzepatida (Mounjaro, Zepbound).

El equipo de investigación comparó los resultados de pacientes con fármacos GLP-1 frente a aquellos que tomaban otro tipo de fármaco para la diabetes llamado inhibidores del cotransportador de glucosa de sodio, o SGLT2Is.

Tras un seguimiento medio de casi un año, las personas que tomaban GLP-1 tenían un 8% menos de probabilidades de necesitar una máquina CPAP para ayudar a tratar su apnea del sueño, según los resultados.

Además, tenían un 32% menos de probabilidades de morir por cualquier causa y un 10% menos de ser hospitalizadas.

"Este estudio apoya lo que todos estamos experimentando" en lo que respecta a los fármacos GLP-1, dijo el Dr. Gary Wohlberg, director del Laboratorio del Sueño del Hospital Universitario South Shore de Northwell Health, en un comunicado de prensa.

"Están ayudando a los pacientes de varias maneras en cuanto a la salud", dijo Wohlberg, que no participó en el estudio. "Perder peso ayuda con la diabetes. Puede ayudar en enfermedades cardíacas, y existe la posibilidad de que tenga un efecto más directo en las vías respiratorias. Seguimos necesitando tener CPAP como primera línea, pero esto apoya lo que estamos experimentando."

Probablemente los fármacos GLP-1 ayudan a la apnea del sueño al ayudarles a perder grasa, dijo Wohlberg.

"Cuando tienes mucho tejido graso y está prácticamente por todas partes, se estrechan los vasos y las vías respiratorias. La vía aérea se vuelve más colapsable", dijo Wohlberg. "Cuando hablo con pacientes, principalmente digo: 'Mira. Tienes muchos tejidos grasos. Tu vía aérea también está revestida con ese tejido graso extra, por lo que se colapsa más fácilmente cuando los músculos que mantienen la vía aérea abierta se duermen cuando tú te duermes.' "

También podría ayudar a prevenir la apnea del sueño cambiando la posición de sueño, añadió.

"La apnea del sueño suele ser peor si estás en posición supina con la boca hacia arriba porque la mandíbula y la lengua se echan hacia atrás y hacen la oclusión", explicó Wohlberg. "En vez de dormir boca arriba, puedes estar un poco apoyado o dormir de lado."

Más información

Los Institutos Nacionales de Salud tienen más información sobre la apnea del sueño.

FUENTES: JAMA Network Open, 22 de diciembre de 2025; Northwell Health, comunicado de prensa, 22 de diciembre de 2025

