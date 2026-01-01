Salud

Dormir mal en Año Nuevo: cómo resetear el sueño después de las fiestas

Las celebraciones de fin de año suelen impactar los horarios de y la calidad del descanso debido a cambios en las rutinas y las agendas atareadas

Guardar
El sueño se altera tras
El sueño se altera tras las fiestas de Año Nuevo debido a horarios irregulares, celebraciones y excesos alimentarios que afectan la calidad del descanso (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante la época de fiestas y especialmente hacia el Año Nuevo, el descanso nocturno suele verse alterado por múltiples factores. Las celebraciones, los compromisos sociales y las cenas abundantes provocan que las rutinas habituales se modifiquen, dejando al sueño en un segundo plano. Según advierten especialistas en salud, el desvelo, la irregularidad de horarios y el exceso de estímulos propios de estas fechas terminan impactando en la calidad y cantidad de horas dormidas, afectando tanto el bienestar físico como el mental.

El cansancio, la dificultad para concentrarse y el mal humor son consecuencias frecuentes cuando el descanso no es suficiente. A esto se suma el hecho de que, tras semanas de alteraciones en el horario y en los hábitos, el cuerpo necesita tiempo y estrategias específicas para recuperar su ritmo natural de sueño. Frente a este escenario, expertos en medicina del sueño y neumología proponen diversas recomendaciones orientadas a restablecer el reloj interno y facilitar la vuelta a un descanso reparador, clave para comenzar el nuevo año con energía renovada.

Por qué cambia la rutina del sueño durante las Fiestas

Durante las celebraciones de fin de año, las rutinas cotidianas tienden a transformarse de manera significativa, lo que repercute directamente en los hábitos de sueño. Los eventos sociales que se extienden hasta altas horas de la noche, las reuniones familiares y las actividades especiales propias de la temporada suelen desplazar los horarios habituales para acostarse y levantarse. A medida que se acumulan compromisos, el tiempo destinado al descanso se ve reducido, lo que genera desorganización en el ciclo natural del sueño.

El uso de dispositivos electrónicos
El uso de dispositivos electrónicos antes de dormir reduce la producción de melatonina y provoca un retraso del reloj biológico tras las fiestas de fin de año (Imagen ilustrativa Infobae)

El incremento en el número de compromisos y el estrés característico de la organización de las fiestas también desempeñan un papel relevante en la interrupción de los patrones de descanso. La presión social por cumplir con múltiples actividades y la planificación de celebraciones pueden elevar los niveles de ansiedad, lo que a su vez dificulta la relajación y el inicio del sueño, enunciaron profesionales en la revista Evolution Advance.

Además, el consumo de alimentos procesados, junto con bebidas azucaradas y alcohólicas, frecuentes en estas fechas, obliga al cuerpo a esforzarse más en la digestión, favoreciendo la aparición de molestias nocturnas como la acidez y el reflujo, que perjudican la continuidad del sueño, destacaron expertos consultados por CNN.

El uso extendido de dispositivos electrónicos y la sobrestimulación resultante de la exposición a luces intensas y pantallas antes de dormir son otros elementos que contribuyen a la alteración del descanso. El acceso permanente a teléfonos, computadoras y televisión, sumado a la tendencia a trasnochar, especialmente entre adolescentes, afecta la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo sueño-vigilia. Todo esto, según los expertos, se traduce en un retraso del reloj biológico y en la dificultad para retomar los hábitos habituales de descanso una vez que concluye el periodo festivo.

La alimentación y el consumo
La alimentación y el consumo de bebidas alcoholicas repercute en el sueño durante las fiestas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo resetear el sueño después de las celebraciones de fin de año

Recuperar el patrón de sueño habitual luego de un periodo de celebraciones requiere la aplicación de pautas concretas adaptadas a la transición entre el desorden festivo y la rutina. Al concluir las fiestas, muchas personas experimentan una marcada dificultad para conciliar el sueño y despertarse a la hora deseada, lo que se traduce en fatiga diurna y baja productividad. Ante este escenario, los especialistas sugieren una serie de acciones diseñadas para facilitar el “reseteo” del reloj biológico y retomar el ciclo de descanso reparador.

Uno de los primeros pasos consiste en restablecer horarios fijos para dormir y despertar, procurando que la diferencia entre los días laborales y los fines de semana no supere una hora. Este ajuste progresivo contribuye a que el cuerpo recupere su ritmo circadiano natural, facilitando la sincronización entre el reloj interno y las exigencias diarias, recomiendan los especialistas consultados por Evolution Advance. Acompañar este proceso con la reanudación de rutinas previas a la hora de acostarse, como realizar actividades relajantes, ayuda a preparar al cerebro para el descanso.

El ambiente donde se duerme también adquiere especial relevancia. Minimizar la exposición a luz y ruidos favorece la producción de melatonina y la inducción del sueño. Apagar dispositivos electrónicos al menos una hora antes de acostarse, utilizar ropa cómoda y mantener una temperatura agradable en la habitación son medidas recomendadas para optimizar el entorno nocturno. Además, evitar comidas abundantes o el consumo de cafeína, alcohol y tabaco en las horas previas al descanso previene alteraciones en la calidad del sueño, explica Alejandra Roncero, neumóloga y directora del Programa de Investigación en Sueño de SEPAR.

Reestablecer horarios fijos para acostarse
Reestablecer horarios fijos para acostarse y despertarse ayuda a sincronizar el ritmo circadiano y restablecer hábitos reparadores después de los festejos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Controlar el estrés es otro aspecto fundamental durante el proceso de ajuste. Actividades como escuchar música suave, leer o practicar ejercicios de respiración contribuyen a reducir la tensión acumulada, permitiendo una transición más efectiva hacia el sueño. Limitar las siestas durante el día, especialmente si superan los 30 minutos o se realizan al final de la tarde, también resulta clave para evitar interferencias con el descanso nocturno. Finalmente, incorporar la actividad física en la rutina diaria puede ayudar a regular el ciclo sueño-vigilia, siempre que se evite ejercitarse cerca del horario de acostarse para no generar un efecto estimulante.

Consejos para lograr un sueño reparador

De este modo, expertos consultados por los medios destacan una serie de recomendaciones para poder lograr un sueño reparador, incluso luego de las fiestas de Año Nuevo.

  • Hacer una transición gradual: dedicar al menos 30 minutos antes de acostarse para actividades tranquilas como estiramientos suaves, preparar una infusión relajante o practicar meditación guiada.
  • Dejar fuera de la habitación los dispositivos electrónicos: mantener el teléfono, la tablet y la computadora fuera del dormitorio para evitar interrupciones y reducir la exposición a notificaciones o luces repentinas.
  • Establecer un ritual nocturno consistente: repetir cada noche acciones simples como lavarse la cara, preparar la ropa del día siguiente o escribir una lista de agradecimientos, para indicarle al cuerpo que es momento de dormir.
  • Asegurar una hidratación equilibrada: tomar agua suficiente durante el día, pero evitar grandes cantidades justo antes de dormir para prevenir interrupciones nocturnas por necesidad de ir al baño.
  • Oscurecer completamente la habitación: usar cortinas gruesas o antifaces para bloquear cualquier fuente de luz exterior que pueda interferir con el sueño profundo.
  • Recurrir a sonidos ambientales suaves: si los ruidos externos son frecuentes, probar con sonidos de la naturaleza o ruido blanco para enmascararlos y facilitar el sueño continuo.

Temas Relacionados

SueñoDescansoInsomnioAño NuevoAño Nuevo 2026 ArgentinaNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Estrés, soledad y burnout: los grandes desafíos emocionales actuales, según un especialista en salud mental

El psiquiatra Jesús de la Gándara profundiza en el pódcast Tengo un Plan sobre cómo estos fenómenos condicionan el bienestar. Cuáles son las estrategias que permiten afrontar las exigencias emocionales de la vida contemporánea

Estrés, soledad y burnout: los

Core abdominal fuerte: la mejor estrategia para prevenir molestias y dolores en la zona lumbar

Fortalecer estos músculos contribuye a una mejor postura, mayor protección de la columna y menor probabilidad de sufrir dolor en la espalda baja, según la Dra. Charlotte Horne, especialista de Mayo Clinic

Core abdominal fuerte: la mejor

Cinco alimentos avalados por la ciencia que ayudan a reducir el colesterol y proteger la salud cardiovascular

Incorporar ingredientes ricos en fibra, grasas saludables y compuestos antioxidantes a la dieta cotidiana es clave para disminuir el riesgo de enfermedades metabólicas, afirman los expertos

Cinco alimentos avalados por la

Azúcar y caries: cómo los primeros minutos tras comer dulces afectan la salud bucal

El consumo de esta sustancia genera una reacción ácida inmediata que puede producir problemas dentales a largo plazo. Claves para proteger la protección natural de la boca

Azúcar y caries: cómo los

Por qué tu intestino puede fallar y qué hacer al respecto

Healthday Spanish

Por qué tu intestino puede
DEPORTES
Del Mundial de fútbol y

Del Mundial de fútbol y la Finalissima, a los Juegos Olímpicos de Invierno: la agenda deportiva de 2026

2026, el año del Mundial: el fixture completo, los estadios y todo lo que hay que saber

Los 24 movimientos confirmados en el mercado de pases de la Liga Profesional en el inicio del 2026: el club que ya cerró seis refuerzos

¿Y si acaba de empezar el último año de Messi con la camiseta de la Selección?

Con el foco en la Premier League y la NBA: las ocho propuestas deportivas para ver este 1° de enero

TELESHOW
“Bicho” Gómez: “Si los grandes

“Bicho” Gómez: “Si los grandes de la comedia no nacieron en el circo, en algún momento pasaron por ahí”

María Vázquez y Adolfo Cambiaso con amigos en la playa: mates y charlas al atardecer

Romance confirmado: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom, a los besos en Punta del Este

La alegría de Joaquín Levinton luego que David Kavlin contara cómo se dio cuenta que sufría un infarto: “¡Salvé a dos!"

Juana Viale lanzó un fuerte llamado a la conciencia ambiental: “Fin de año, cambiemos hábitos”

INFOBAE AMÉRICA

De animales de presa a

De animales de presa a élite militar: la historia oculta de los caballos de guerra y su relación con los humanos

El día que Robert Plant pagó para “vetar” su clásico “Stairway to Heaven” en la radio

De fabricar zapatos a conducir carruajes: los extravagantes pasatiempos de la nobleza británica en el siglo XIX

Entre pergaminos y observaciones: así nació la ciencia crítica en Grecia y Roma

Zelensky despidió el año y destacó el avance de las negociaciones sobre el acuerdo de paz: “Está listo en un 90%”