Qué alimentos recomiendan expertos de Harvard para fortalecer el cabello y reducir la caída

Expertos de Harvard destacan el rol de una alimentación equilibrada para fortalecer el cabello y reducir la caída capilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conseguir un cabello sano y resistente puede resultar complejo para quienes enfrentan factores como la edad, la genética, ciertas enfermedades o una nutrición insuficiente. Ante estos desafíos, expertos de Harvard y la nutricionista Bianca Tamburello, citados por Real Simple, señalan que la adopción de hábitos alimenticios adecuados puede incidir positivamente en la salud capilar.

La debilidad y caída del cabello constituyen problemas frecuentes que no se resuelven únicamente mediante productos tópicos. Según Tamburello, una dieta equilibrada y rica en nutrientes específicos representa una vía efectiva y sostenida para fortalecer el cabello y mejorar su aspecto.

Si bien la genética y el estado de salud general influyen de manera considerable, la nutrición capilar desempeña un papel central en el crecimiento y la resistencia del cabello. Cuáles son los alimentos recomendados por estos especialistas y la evidencia científica que respalda su aporte al fortalecimiento y reducción de la caída del cabello.

1. Huevo

Uno de los alimentos más destacados es el huevo. Tamburello explica que aporta proteínas, zinc, biotina y vitamina D, elementos claves para un cabello fuerte. Un huevo grande contiene aproximadamente 12,4 gramos de proteína y 98,4 UI de vitamina D. “La proteína es el componente básico de todas las estructuras del cuerpo, incluido el cabello, y, por lo tanto, un nutriente vital para promover el crecimiento capilar”, afirmó Bianca Tamburello, según Real Simple.

El huevo aporta proteínas, biotina, zinc y vitamina D, nutrientes esenciales para el crecimiento y la resistencia del cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios citados por el medio han vinculado la deficiencia de vitamina D con una mayor incidencia de pérdida de cabello en mujeres y hombres, lo que resalta la importancia de asegurar su ingesta adecuada.

2. Salmón

El salmón se posiciona como uno de los principales aliados para la nutrición capilar por su aporte de proteína de alta calidad, ácidos grasos omega-3, vitamina D y vitaminas del complejo B. Tamburello recomienda el salmón de Chile por su elevada concentración de ácidos grasos omega-3 y bajo contenido de mercurio.

Además, un estudio en mujeres publicado por el medio indica que la suplementación con ácidos grasos omega-3 y omega-6 durante seis meses contribuyó a reducir la caída del cabello y mejorar su densidad, reforzando la recomendación de consumir pescado graso de calidad de forma regular.

3. Yogur griego

En el caso de los productos lácteos, el yogur griego se destaca por su contenido de proteínas, vitaminas del complejo B, folato y calcio. Según Real Simple, estos nutrientes se asocian con la prevención de la caída del cabello y el mantenimiento de una estructura capilar más densa.

El yogur griego constituye una fuente de proteínas, calcio y complejo B que contribuyen a la estructura y fortaleza del cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias a su combinación de micronutrientes y aporte proteico, el yogur griego constituye una opción práctica para fortalecer el cabello mediante la alimentación diaria.

4. Caldo de huesos

El caldo de huesos se presenta como una alternativa interesante por su elevado contenido de colágeno y proteínas. De acuerdo con Real Simple, aunque la evidencia sobre los beneficios del colágeno para la salud capilar en humanos es preliminar, un estudio en animales mostró que el colágeno favorece el crecimiento del cabello y previene su caída.

Al respecto, Tamburello afirmó: “El caldo de huesos es una excelente fuente de colágeno y está repleto de proteínas saciantes, que sabemos que también son importantes para la salud capilar”. Aunque se requiere más investigación en humanos, la inclusión de este alimento puede resultar útil.

5. Avena

La avena y otros granos integrales sobresalen por su contenido de silicio o sílice, conocido como el ‘mineral de la belleza’ por su impacto en el cabello y el cuero cabelludo. Tamburello señaló que “el sílice contribuye a que el cabello y el cuero cabelludo reciban nutrientes importantes”. Además, la avena es una de las formas más accesibles de incorporar este mineral en la dieta, facilitando la continuidad de un hábito saludable.

6. Palta

La palta proporciona vitamina E y antioxidantes, fundamentales para proteger la salud capilar frente al daño oxidativo y fortalecer el cuero cabelludo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palta ofrece una notable cantidad de vitamina E y antioxidantes como el tocotrienol, que pueden beneficiar la salud capilar. Según Tamburello, “la vitamina E y el tocotrienol, un antioxidante presente en el aguacate, podrían ayudar a mejorar la salud capilar”.

Su función antioxidante contribuye a neutralizar los efectos de los peróxidos lipídicos relacionados con problemas del cuero cabelludo vinculados a la caída del cabello, consolidando al aguacate como un alimento funcional para el cuidado capilar.

Los expertos de Harvard y la redacción de Real Simple coinciden en que la incorporación de estos alimentos no representa una solución inmediata ni absoluta, ya que la genética y las condiciones de salud generales también influyen de manera relevante.

Mantener una alimentación adecuada, con inclusión constante de estos nutrientes, puede marcar una diferencia significativa en la búsqueda de un cabello más fuerte, denso y resistente a largo plazo.