Las razones del Gobierno para transformar la ANDIS en una Secretaría dependiente del Ministerio de Salud

La reestructuración transfiere competencias, minimiza duplicidades y busca un manejo más responsable de los recursos públicos, dijeron a Infobae fuentes de la cartera que conduce Mario Lugones

El Gobierno nacional oficializó hoy la transformación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en una Secretaría bajo la órbita del Ministerio de Salud, con el objetivo de reorganizar la gestión y asegurar el uso transparente de los recursos públicos, sin afectar los derechos ni las prestaciones vigentes para las personas con discapacidad.

Según pudo saber Infobae de fuentes del Ministerio de Salud, “esta transformación no implica una reducción de derechos ni un recorte de prestaciones”, con lo que la cartera que conduce Mario Lugones buscó despejar inquietudes respecto de posibles modificaciones en los beneficios.

El anunciói lo formuló hoy el jefe de Gabinete Manuel Adorni durante una conferencia de prensa en la que comunicó oficialmente que la ANDIS dejará de operar como agencia autónoma y pasará a funcionar como Secretaría dependiente del Ministerio de Salud. Adorni remarcó ante la prensa: “esta decisión no implica que habrá una baja de pensiones”.

Alejandro Vilches, actual interventor de la ANDIS, quedará a cargo de la nueva Secretaría, lo que deja claro la continuidad en la gestión.

Los voceros consultados por este medio ratificaron que el cambio estructural implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica, la unificación de criterios sanitarios y presupuestarios, y la eliminación de superposiciones en funciones y competencias. Entre los objetivos principales se encuentra “ordenar el sistema, garantizar el uso transparente de los recursos públicos, fortalecer a los equipos de salud y la atención brindada a los usuarios y sus familias”.

El Gobierno enfatizó que la integración administrativa supone un cambio profundo orientado a la eficiencia y la centralización de la toma de decisiones sanitarias.

El reordenamiento institucional busca proteger los recursos del Estado y asegurar que las políticas vinculadas a la discapacidad cumplan efectivamente su propósito, evitando redundancias y dificultando irregularidades en la administración, según las fuentes consultadas por Infobae. En todo momento, desde el ámbito oficial se reiteró que los derechos y prestaciones actualmente vigentes para las personas con discapacidad “permanecerán intactos”. Además, el nuevo encuadre bajo el Ministerio de Salud pretende optimizar la gestión y favorecer el acceso a los servicios, sin cambios en el alcance de las prestaciones.

La decisión actual tiene antecedentes en agosto último, tras una denuncia por presunto pago de coimas que involucró al ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo. En ese momento, el gobierno dispuso la designación de Alejandro Vilches como interventor del organismo.

El nombramiento tuvo como mandato la realización de una auditoría profunda y el control de legalidad y transparencia en la gestión. El nombramiento fue formalizado entonces mediante el Decreto 601/2025, que estableció la intervención y delegó en Vilches la tarea de revisar y reorganizar los procesos internos. Esta tarea derivó en la reconfiguración institucional anunciada recientemente.

Vilches, responsable de liderar la nueva secretaría, es médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y hasta asumir hace cuatro meses como interventor de la ANDIS se desempeñaba como secretario de Gestión Sanitaria. En su rol de interventor, condujo una auditoría integral que involucró la identificación de prácticas irregulares y la redefinición de los circuitos administrativos. Su perfil profesional refuerza el enfoque sanitario y la continuidad en la implementación de políticas públicas sobre discapacidad.

La ANDIS fue creada en 2017 como organismo descentralizado con autarquía económica y financiera, dependiente del Ministerio de Salud, y se le asignó la misión de diseñar y ejecutar políticas públicas dirigidas a las necesidades de las personas con discapacidad. Entre sus funciones, sobresalen la formulación de acciones para garantizar el acceso a derechos, la administración de pensiones por invalidez y la integración de sistemas de atención y prestaciones médicas y sociales en todo el país. Tras la reforma, la entidad deja atrás su formato de agencia autónoma para convertirse en secretaría, con la supervisión directa del Ministerio, en línea con los objetivos de centralización administrativa y transparencia.

Como marco general de la reforma, voceros del Ministerio de Salud expresaron que el reordenamiento institucional es esencial para la administración responsable de los recursos y para asegurar que las políticas en discapacidad respondan plenamente a su finalidad sanitaria.

